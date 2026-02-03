https://ukraina.ru/20260203/mirnye-peregovory-o-voyne-zelenskiy-stal-pregradoy-na-puti-k-miru-------1075155173.html

Мирные переговоры о войне. Зеленский стал преградой на пути к миру

Если просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский опять чего-нибудь не учудит и не придумает какую-нибудь отмазку, то уже 4 февраля 2026 года в Абу-Даби стартует двухдневный раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил: "Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на прошлое воскресенье, но понадобилось дополнительное согласование графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби".Этот раунд должен был пройти 1 февраля, но не состоялся, так как против был именно Зеленский. Главным образом потому, что на этих переговорах США должен был, по слухам, представлять не Стив Уиткофф и не зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, которые накануне проводили переговоры в Майами с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, а в лучшем случае министр армии США Дэн Дрисколл.Дрисколл на дух не переносит украинских неонацистов, а Зеленскому же нужно верховное представительство на переговорах, ибо это повышает его статус. И объективно, и в глазах мировой общественности. Ну, он так небезосновательно думает.При этом Зеленскому хватило ума не отменить встречу, а только заявить о переносе на другую дату. Зеленский уже побаивается, что именно его объявят противником мира, что может сказаться на объемах и размерах подачек, которые Украина продолжает получать на войну с Россией. А без пропитания неонацисты, как и булгаковский Шариков, как известно, не согласны бороться ни с Россией, ни за демократию, ни за ЛГБТ*-повестку, ни за прочие общечеловеческие ценности имени Джеффри Эпштейна, что показали миру файлы данного педофила-финансиста-сатаниста…Зеленский причиной переноса назвал отсутствие его трехсторонней встречи с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По мнению украинской "просрочки", без этой встречи ничего нельзя решить окончательно.Другие обозреватели и специалисты назвали другие препятствия:– нерешенность двух главных вопросов переговоров – вывод ВСУ из российских территорий и гарантии безопасности Украине со стороны Запада (ЕС и США);– стремление продлить так называемое энергетическое перемирие, которое Трамп выпросил у Путина, чтобы окончательно не выморозить украинцев, терпящих бедствие от коммунальной катастрофы, вызванной российскими ударами по Украине;– надежды на то, что начнется война между США и Ираном, что серьезно затормозит украинскую повестку, потому что Вашингтону будет не до киевских и московских проблем;– нерешенность вопроса о европейских гарантиях Украине в случае подписания мирного соглашения, на чем настаивают и ЕС, и Украина, но с чем категорически не согласна Россия.Все эти искусственно поддерживаемые причины только подтверждают главный парадокс этих мирных переговоров – они ведутся якобы о мире между Украиной и Россией, но на самом деле призваны замаскировать и продлить войну. Как инструмент решения геополитических проблем Запада. И ЕС, и НАТО, и отдельно США.Им всем в разной степени нужна война, чтобы если и не нанести стратегическое поражение России (для кого врагу, для кого просто геополитическому конкуренту), то во всяком случае заметно ее ослабить. Или, как для США, хотя бы отвлечь от других территорий планеты, где американцы собираются решать свои проблемы. В том же Иране, в Гренландии и Канаде, в противостоянии с Китаем на Тихом океане и во всем Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).Война нужна для ЕС, чтобы на технологическом обновлении ВПК перезапустить свою экономику и, может быть, получить бОльшую независимость от США и в экономике, и в политике, и в военной сфере. Для обслуживания войны на Украине ЕС запланировал 1,5 трлн долл Украине. Еще 23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Евросоюз уже одобрил выделение Украине 800 млрд долл на восстановление в течение десяти лет. Плюс, по его словам, Киев дополнительно запросил 700 млрд долл на покрытие военных расходов.Кто же добровольно откажется освоить такие деньжищи, используя войну?!Украинской же верхушке война дает все – и продление у власти, и всевозможную помощь для функционирования страны в таком странном режиме инструмента, плацдарма и полигона для обслуживания не национальных украинских, а чужих западных интересов. И именно поэтому Зеленский и его камарилья и хотят добиться главного – оставить США в украинско-российском конфликте. То есть заставить американцев не только смотреть на войну Украины с Россией как на финансовую сделку, от которой американский ВПК получает прибыль от продажи американского оружия Европе на войну, но и лично участвовать. Например, выдать свои, американские, гарантии безопасности, пообещать направление бесплатного оружия и даже воинского контингента под видом миротворцев, по-прежнему в полном объеме предоставлять разведанные и т. д. и т. п.И именно поэтому все обратили внимание, что срыву переговоров 1 февраля способствовало и неожиданное заявление госсекретаря США Марко Рубио, который допустил, что американцы могут послать своих военных на Украину на линию разграничения. Россия об этом и слышать не хочет, а США вроде бы соглашались с такой позицией Москвы. И вдруг – на тебе: американцы готовы быть "миротворцами", а значит, и законной целью для российских военных. Это не новая позиция, но ранее для Трампа она была неприемлемой.Этой же цели – удержать США в конфликте – служит и требование Киева, чтобы переговоры курировали близкие к Трампу люди – Уиткофф и Кушнер. Так Киеву кажется, что будет надежнее, а перипетии переговорного процесса точнее и надежнее попадут к Трампу. И Уиткофф уже подтвердил: 4-5 февраля он будет в Абу-Даби.Удерживает Зеленский и ЕС в орбите переговоров. Именно он в очередной раз напомнил, что европейская часть пакета гарантий Украине еще не утверждена парламентами стран ЕС, а без этого, мол, переговоры успешными Киев считать не будет и на подписание не пойдет. То есть налицо затягивание и торможение переговорного процесса о мире – он Киеву и Евросоюзу не нужен. А если и нужен, то, повторяю, как ширма.И поэтому затяжка или даже срыв переговоров, появление новых нерешенных проблем, обструкция процесса со стороны неонацистского Киева выгодны всем, кроме России, которой нужен стабильный и долговременный мир, гарантирующий не временное прекращение огня, а гарантии безопасности, рассчитанные на длительную перспективу.Кроме того, именно поэтому, отвечая на вопрос о прогрессе в мирных переговорах, Дмитрий Песков избежал прямого ответа о перспективах переговоров 4-5 февраля и сказал: "Это очень сложный и разновекторный процесс. …По некоторым вопросам мы приблизились, потому что состоялись обсуждения, разговоры. По некоторым вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Там еще сближение констатировать нельзя".При этом у Пескова поинтересовались, не согласится ли Путин встретиться с Зеленским, как тот просит, хотя бы "на нейтральной территории". Песков ответил: "Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией. …Достаточно последовательной: мы сохраняем свою открытость для переговоров. Ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем и готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине".Однако при этом Россия вполне логично прекратила энергетическое перемирие и возобновила свои удары по украинской энергоинфраструктуре, о чем и сообщил на брифинге первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов. Россия верна себе: как договаривались, так она и поступает.Однако есть и некоторые новые нюансы. К очередному раунду переговоров в Абу-Даби в мире, среди политиков и в экспертном сообществе, все больше крепнет убежденность, что именно персона самого Зеленского является серьезным препятствием для успешного завершения мирного процесса. В частности, бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive еще в конце января сего года заявил, что Запад терпит неадекватное поведение президента Зеленского поскольку сам заинтересован в продолжении конфликта на Украине. "Еще несколько месяцев назад президент Трамп должен был сказать Зеленскому, чтобы тот заткнулся и убирался из Овального кабинета. Он дурак, и он позволил себе быть дураком, потому что его до сих пор финансируют, поскольку его цель — поддерживать войну как можно дольше", — пояснил свою позицию Макгрегор.И подполковник армии США в отставке Дэниель Дэвис уверен, что Зеленский оторван от реальности и чувствует воодушевление от того, что европейские лидеры принимают его требования. И что своими резкими заявлениями и требованиями может лишить свою страну поддержки на Западе.А Западу-то Украина пока что нужна. И поэтому если Запад захочет мира, то именно Зеленский будет назначен препоной, которую и уберут за ненадобностью.Многие ждут этого часа, и "вредными ждунами" их называть почему-то не хочется. Нигде…*движение признано экстремистским

