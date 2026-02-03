https://ukraina.ru/20260203/pochemu-zamerzaet-ukraina-ischenko-o-kommunalnoy-katastrofe-ot-timoshenko-do-zelenskogo-1075161943.html

Почему замерзает Украина: Ищенко о коммунальной катастрофе от Тимошенко до Зеленского

Почему замерзает Украина: Ищенко о коммунальной катастрофе от Тимошенко до Зеленского - 03.02.2026 Украина.ру

Почему замерзает Украина: Ищенко о коммунальной катастрофе от Тимошенко до Зеленского

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, как европейские страны собираются возвращать деньги, потраченные на... Украина.ру, 03.02.2026

2026-02-03T16:26

2026-02-03T16:26

2026-02-03T16:26

видео

украина

россия

юлия тимошенко

владимир зеленский

ростислав ищенко

ес

украина.ру

нато

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075161801_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0837b4fcc43f54fecaf30674410c1cb.png

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, как европейские страны собираются возвращать деньги, потраченные на Украину, а также проанализировал готовность армий ЕС к войне с Россией: 00:17 - Европейские войска как гарант мира на Украине; 07:14 – Кто привёл Украину к коммунальной катастрофе; 11:13 – Гарантии безопасности или расширение НАТО? 30:54 – Почему ЕС не идёт на соглашение по Украине?

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, юлия тимошенко, владимир зеленский, ростислав ищенко, ес, украина.ру, нато, деньги, война, война на украине, мир, сво, гарантии безопасности, соглашение, блэкаут, видео