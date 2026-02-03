https://ukraina.ru/20260203/pochemu-zamerzaet-ukraina-ischenko-o-kommunalnoy-katastrofe-ot-timoshenko-do-zelenskogo-1075161943.html
Почему замерзает Украина: Ищенко о коммунальной катастрофе от Тимошенко до Зеленского
Почему замерзает Украина: Ищенко о коммунальной катастрофе от Тимошенко до Зеленского - 03.02.2026 Украина.ру
Почему замерзает Украина: Ищенко о коммунальной катастрофе от Тимошенко до Зеленского
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, как европейские страны собираются возвращать деньги, потраченные на... Украина.ру, 03.02.2026
2026-02-03T16:26
2026-02-03T16:26
2026-02-03T16:26
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, как европейские страны собираются возвращать деньги, потраченные на Украину, а также проанализировал готовность армий ЕС к войне с Россией: 00:17 - Европейские войска как гарант мира на Украине; 07:14 – Кто привёл Украину к коммунальной катастрофе; 11:13 – Гарантии безопасности или расширение НАТО? 30:54 – Почему ЕС не идёт на соглашение по Украине?
Почему замерзает Украина: Ищенко о коммунальной катастрофе от Тимошенко до Зеленского
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, как европейские страны собираются возвращать деньги, потраченные на Украину, а также проанализировал готовность армий ЕС к войне с Россией:
00:17 - Европейские войска как гарант мира на Украине;
07:14 – Кто привёл Украину к коммунальной катастрофе;
11:13 – Гарантии безопасности или расширение НАТО?
30:54 – Почему ЕС не идёт на соглашение по Украине?