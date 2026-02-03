https://ukraina.ru/20260203/rossiyane-na-ukraine-pochemu-snova-zagovorili-o-gumanitarnykh-koridorakh-1075154190.html

Россияне на Украине. Почему снова заговорили о гуманитарных коридорах

Россияне на Украине. Почему снова заговорили о гуманитарных коридорах - 03.02.2026 Украина.ру

Россияне на Украине. Почему снова заговорили о гуманитарных коридорах

Пункты пропуска гражданских через линию фронта снова стоят на повестке дня. Кому нужны гуманитарные коридоры и кому нужно попасть по ту сторону ЛБС с обеих сторон конфликта — в материале "Украина.ру".

2026-02-03T15:54

2026-02-03T15:54

2026-02-03T15:54

украина

россия

киев

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

госдума

лднр

мирный план

гуманитарный кризис

гуманитарный коридор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/67/1027046779_0:14:3020:1713_1920x0_80_0_0_8a9591b7d4a372d066dad02e0dad347e.jpg

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются пункты пропуска для гражданских через линию фронта и демаркация этой линии без ее юридического признания Украиной. Он говорит, что демаркация предполагает создание пунктов пропуска, мостов и пассажирского сообщения между подконтрольными Украине и России территориями. Это необходимо для решения гуманитарных и социальных вопросов.Чуть раньше об этом говорила и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Наверное, надо обсудить, что может быть какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким. Но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны", — сказала она на заседании в Госдуме.Дело в том, что на территории Украины находится определенное число граждан России, у которых за годы СВО истек срок действия загранпаспортов и они не могут выехать из Украины в Россию через западную границу и третьи страны. Поскольку дипотношений между Киевом и Москвой нет, обновить паспорта невозможно.Сейчас единственный способ возвращение таких людей — работа омбудсменов и МККК (Международного Комитета Красного Креста) по программе воссоединения семей. По словам Москальковой, за 2025 год таким образом удалось воссоединить более 50 семей. Однако этого очень мало и процесс крайне проблемный. Украина согласовывает передачу в основном только женщин, а из мужчин отпускают лишь лежачих больных и стариков. Также Украина требует паритета в "обмене", что не так просто реализовать. Кроме того, не всех одобренных Киевом одобряют российские спецслужбы даже несмотря на то, что речь идет о гражданах России.С российской стороны тоже есть запрос определенного числа украинских граждан на переезд на Украину. Не среди сознательных беженцев и политических эмигрантов, конечно. Есть люди, которые попали в РФ случайно, оказавшись в зоне боевых действий, а затем тем или иным путем на контролируемых российскими войсками территориях. Так Москалькова говорит о жителях Сумской области, которых переместили в ПВР (Пункты временного размещения) Курска и Орла. С ними работают социальные службы, врачи и психологи, их никто не удерживает насильно, и они могут в любой момент вернуться на Украину или выехать в любую другую страну. Но понятно, что напрямую на Украину без гуманитарных коридоров они не попадут, а ехать через Европу (для этого нужно сначала на самолете прилететь, например, в Турцию, затем — в Польшу, а из Польши на поезде или автобусе — на Украину) очень дорого и вряд ли кто-то из находящихся в ПВР может себе это позволить.Поэтому гуманитарные коридоры (или пункты пропуска) хоть и не панацея, но все же рабочий инструмент для решения проблемы. Опасность для тех, кто захочет воспользоваться им для выезда из Украины, можно было бы купировать с помощью контроля переезда со стороны МККК.С курянами, которых вывезли на Украину, ситуация гораздо хуже. Оставшихся 12 человек фактически держат в Сумах как заложников, не разрешают покидать помещения, в которых они размещены, и требуют их обмена на граждан Украины, задержанных в РФ за совершение преступлений. Женевские конвенции требуют безусловного возвращения таких людей на родину, это не военнопленные, которые подлежат обмену. Задержанных за совершение преступлений в РФ можно было бы обменять на граждан России, задержанных в уголовном порядке на Украине. Так спецслужбы меняют "шпионов", механизмы давно известны и проработаны. Но курян ни в чем не обвиняют, их просто взяли как гражданских заложников.В материале Al Jazeera "Ты не человек. Легальное убежище для россиян на Украине" указано, что на территории Украины находится более 150 тысяч граждан РФ. Некоторые из них — прозападные диссиденты, некоторые — добровольцы в ВСУ, но большинство — родственники или супруги граждан Украины, а также родившиеся на Украине и получившие в разные годы российское гражданство. Например, крымчане, приехавшие перед СВО навестить родственников и застрявшие затем на Украине. Если среди 150 тысяч найдется даже половина, желающая вернуться в Россию — это много и их проблема требует системного решения.Во-первых, они застряли в непонятном статусе. Как продлить ВНЖ (вид на жительство), чтобы легализоваться при невозможности уехать? Al Jazeera пишет, что люди сталкиваются с жестоким обращением везде, где им приходится показывать свой российский паспорт."Если у вас здесь красный паспорт, вы не человек, даже если в вас течет украинская кровь, вы говорите по-украински и делаете пожертвования в пользу вооруженных сил Украины", — сказал 45-летний графический дизайнер в интервью изданию.По словам киевского миграционного адвоката Дарьи Тарасенко, были случаи, когда украинские миграционные службы отказывались продлевать вид на жительство с истекшим сроком действия. И что тогда делать дальше?Во-вторых, затруднительное положение россиян усугубляются, когда срок действия их паспортов истекает. Чтобы продлить срок действия паспорта, подать заявление и получить документы, нужно совершить до трех поездок в третью страну. Именно об этом и говорила Татьяна Москалькова.В-третьих, существует проблема интернирования. Она не касается граждан РФ, прописанных в населенных пунктах "большой" России, а вот если ты из Крыма или ЛДНР, то могут возникнуть серьезные неприятности. Есть люди с российскими паспортами, которые получили их после 2014 года в Крыму или в ЛДНР, перед СВО приехали на Украину к родственникам и не смогли выехать обратно через ЛБС. Некоторые из них при попытке выехать через западную границу были задержаны за "госизмену". Например, крымчанку Татьяну Незеленникову взяли на западной границе за то, что она в 2015 году работала в крымской соцслужбе, организовывала разрешение гуманитарной катастрофы с электричеством после того, как украинские и татарские праворадикалы повалили ЛЭП в Херсонской области и получила за это российскую государственную награду. Таких как она невозможно вернуть через программу воссоединения семей МККК. Она не касается подсудимых или осужденных. Гуманитарный коридор мог бы сильно уменьшить опасность задержаний.В-четвертых, на Украине просто много задержанных граждан РФ за помощь России во время СВО. Достаточно поверхностного изучения сводок СБУ, чтобы оценить масштабы. Так 20 апреля 2022 года задержан живший в Запорожье гражданин РФ. Он работал водителем и доставлял гуманитарные грузы во "временно оккупированный врагом Мелитополь". 16 августа 2022 года в Славянске взяли гражданина РФ с украинским ВНЖ, который, как считает следствие, передавал информацию о позициях украинской артиллерии. 10 декабря в Харьковской области обнаружили монаха УПЦ с паспортом РФ, который держал в церковных помещениях библиотеку с "прокремлевской литературой" и сухпайки ВС РФ. 19 мая 2023 года в Киеве задержали российского гражданина, который оформлял призывников как водителей международных грузоперевозок и через систему "Шлях" помогал им покидать Украину. 11 февраля 2025 года в Киеве задержана гражданка РФ, которая организовала канал выезда военнообязанных в ЕС как водителей международных рейсов. 27 января 2025 года в Харькове на 10 лет посадили сотрудника банка россиянина Сергея Ловчикова, который, как утверждают правоохранители Украины, передавал данные военной разведке России. 17 апреля 2025 года в Киеве взяли 47-летнего гражданина России, который работал звукорежиссером на радиостанции и якобы шпионил за автомобилями украинских военных. Примеры можно приводить долго.В-пятых, гражданство РФ может быть у многих ополченцев ЛДНР, взятых в плен до начала СВО и осужденных либо за "терроризм", либо за "участие в незаконных вооруженных формированиях".В-шестых, успевшие получить российский паспорт в Херсоне и Харьковской области. Кто-то из них задержан и даже получил срок. Например, 8 августа 2023 года арестован житель Херсона, бывший полицейский Сергей Голованич. Во время пребывания в городе российских войск он получил гражданство и должность младшего инспектора в СИЗО. Кто-то ареста избежал, но находится в опасности и не может покинуть территорию Украины. Кстати, особенно в начале СВО, многие местные прятали у себя граждан РФ, предполагая, какая судьба их может ждать.В-седьмых, 12 курян, удерживаемых в Сумской области.Гуманитарные коридоры действовали весной-осенью 2022 года: на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях — двусторонние, а на запорожском и донецком направлениях только в сторону России. Функционировали они недолго. Где-то им помешали военные действия, а где-то осознание властями Украины, что через эти пункты пропуска страну покидают потенциальные призывники. Затем в 2023 году на границе Сумской и Белгородской областей работал пункт пропуска "Колотиловка — Покровка", но только в сторону Украины.Понятно, что для тех, кто уже задержан, гуманитарные коридоры ценности не представляют. Им нужен обмен, а лучше всего — амнистия в результате реализации обсуждаемого мирного договора. Но для нескольких десятков тысяч человек пункты пропуска на линии демаркации — реальный путь к спасению. Другие способы покинуть Украину для граждан России крайне проблематичны.О том, как работает программа воссоединения семей — в материале "Пресс-секретарь МККК Галина Бальзамова: Мы не суд, чтобы решать, кто прав, а кто виноват".

украина

россия

киев

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, киев, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, госдума, лднр, мирный план, гуманитарный кризис, гуманитарный коридор, украинские беженцы, курская область, красный крест, эксклюзив