Иван Гудович: покоритель Анапы и один из первых малороссов во главе Москвы

Иван Гудович: покоритель Анапы и один из первых малороссов во главе Москвы - 03.02.2026 Украина.ру

Иван Гудович: покоритель Анапы и один из первых малороссов во главе Москвы

3 января 1820 года ушёл из жизни фельдмаршал Иван Гудович, которого благодаря взятию Гаджибея, Килии и Анапы можно считать одним из главных специалистов по приморским крепостям в русско-турецкую войну 1787-91 годов. Вообще же он имел шанс стать самым знаменитым полководцем той войны, не будь рокового для него отказа взять Измаил в конце 1790 года

история

история

история малороссии

анапа

измаил

россия

григорий потемкин

александр суворов

российская империя

xviii век

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075160270_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_67618077c41bcf9119df42e08c79e494.jpg

Главнокомандующий Григорий Потёмкин такого решения не воспринял и передал командование русскими войсками под Измаилом Александру Суворову, осуществившему едва ли не самый знаменитый штурм крепости в российской истории. Справедливости ради надо сказать, что Суворов Гудовича отнюдь не осуждал, полагая крепость не имеющей слабых мест.Дунайская твердыня пала 22 декабря 1790 года, а через месяц оперативно переведённый на Кавказ Гудович получил приказ овладеть сильной турецкой крепостью Анапа. Благодаря стремительному взятию последней Гудович смог сполна реабилитироваться, что и отразилось на памятнике, установленном ему в 2011 году в центре Анапы. "Разработал и осуществил взятие русскими войсками Турецкой крепости Анапа – "Кавказский Измаил" 22 июня 1791 года" – начертано на монументе.Путь к вершинам власти Гудовича поразительно напоминал карьеру его сверстника Потёмкина. Оба они, кстати, вели происхождение от представителей польско-литовской шляхты.Дед будущего фельдмаршала переселился в Малороссию из Литвы в начале XVIII века. С тех пор и до упразднения гетманства представители фамилии входили в войсковую старшину.Как и Потёмкин Гудович получил возможность обрести отличное образование (они почти сверстники – первый 1739 года рождения, второй – 1741-го). Правда, если фактический соправитель России так и не окончил гимназию Московского университета, то уроженец Стародубского полка Гудович "грыз гранит науки" в Кёнигсбергском и Лейпцигском университетах.А далее обоих ждала военная служба. Слушатель европейских ВУЗов начинал военную карьеру прапорщиком в инженерном корпусе. Затем он стал флигель-адъютантом главного начальника российской артиллерии Петра Шувалова. Это назначение сулило прекрасные перспективы, так как шеф Гудовича приходился братом Ивану Шувалову – фавориту императрицы Елизаветы Петровны.Гудович был причастен к главному проекту по модернизации российской артиллерии периода Семилетней войны, внедрению новых пушек – "единорогов". Как пишет в своих работах доктор исторических наук Галина Гребенщикова, Гудович контролировал отливку шуваловских гаубиц, организовывал их технические испытания.В правление Петра III 21-летний офицер становится генерал-адъютантом дяди императора Георга Шлезвиг-Голштинского. Это произошло благодаря протекции родного брата – Андрея Гудовича, входившего в ближайшее окружение монарха.Как тут не вспомнить, что к моменту переворота Екатерины II Потёмкин являлся лишь ординарцем у того же принца Георга – командира полка Конной гвардии, где начиналась военная служба будущего всесильного вельможи.А далее карьера Гудовича приостановилась, что особенно заметно на фоне стремительного роста в чинах и должностях Потёмкина. Война 1768-74 годов снова их свела вместе. Молодые генерал-майоры были оба причастны к триумфальным победам главнокомандующего Петра Румянцева 1770 года в Пруто-Днестровье. Затем их соединения успешно действовали на Дунае.В 1774 году Гудович фактически стал подчинённым Потёмкина. Вверенная ему дивизия располагалась на территории Новороссийской губернии, а кроме того Потёмкин тогда же получил должность вице-президента Военной коллегии.В 1785 году Гудович перешёл на государственную службу, возглавив Рязанское и Тамбовское генерал-губернаторство. Рязанцы и по сей день благодарны ему за то, что на второй год своего правления он открыл в их городе один из первых российских провинциальных театров.Для нужд труппы за государственный счёт в Рязани был выстроен "Оперный дом" – деревянное двухэтажное здание с самой современной в ту пору сценической техникой. Это было выдающееся событие в жизни не только региона, но и всей империи, поскольку стационарных театров в России тогда было очень мало.Примечательно, что идею провинциального театра Гудович позаимствовал у своего знаменитого подчинённого – Тамбовского губернатора Гавриила Державина. Впрочем, отношения между ними на этой почве и испортились из-за напористого стремления Гудовича заполучить артистов из Тамбова даже вопреки их собственной воле и протестам губернатора.Мирные заботы Гудовича продолжались недолго. С началом военных действий против Турции в 1787 году он попросился на фронт. Там он в 1789 году возглавил отдельный корпус.Войска Гудовича по поручению Потёмкина сумели стремительно овладеть Гаджибеем (на месте этой крепости позже была выстроена Одесса) и отстоять его в ходе контратаки противника. Затем была принуждена к сдаче крепость Килия и наступил черёд осады Измаила.За Килию Гудович получил чин генерал-аншефа, но его слова о невозможности взятия Измаила за остаток кампании 1790 года дорого стоили ему. В ноябре он уже принимал командование Кавказской укреплённой линией и двумя корпусами, дислоцированными на ней.Задача взятия Анапы, поставленная перед кавказским наместником, определялась большой опасностью исходившей от этой крепости. Она являлась важнейшей опорной базой османской армии и флота у самых границ России. Кроме того, через неё Порта оказывала влияние на горские народы, провоцируя их к набегам на российские владения.Гудович очень основательно подошёл к организации похода на османскую твердыню. По словам Гребенщиковой он заготовил подвижной состав полевой артиллерии, обеспечил войска снаряжением и запасами, подготовил обозы и перевозочные средства для поднятия понтонов и провиантских магазинов, запасся фуражом для лошадей.На подступах к окружённой с трёх сторон морем Анапе были сооружены осадные батареи. Начавшиеся систематические обстрелы крепости вызывали в ней сильные пожары. Одновременно надёжный заслон был выставлен против черкеса, готовившихся прийти на помощь осаждённым.Штурм Анапы был ускорен вестью об идущей ей на помощь османской эскадре. В 4 часа утра 3 июля 1791 года под прикрытием артиллерии насколько колонн русских войск пошли на приступ.В крепостной ров удалось проникнуть очень быстро, а вот на валу развернулась ожесточённая схватка. Одновременно с ней горцы предприняли атаку на лагерь штурмующих Анапу войск, но она была отбита.Перелом наступил, когда командующий направил последний резерв к крепостным воротам. Их удалось открыть, кавалерия смогла прорваться в город оттеснив противника к морскому побережью.Пять часов продолжалась кровопролитная битва. По её итогам погибли около восьми тысяч обороняющихся, в плен было взято 13532 человека. Русские потеряли 1238 убитыми и 2472 ранеными. Всего же российский отряд насчитывал около 20 тысяч человек.Вскоре после этих событий эвакуировался турецкий гарнизон из расположенного неподалёку Суджук-Кале (на месте современного Новороссийска). Гудович уничтожил крепостные стены Анапы и выполняя приказ направился в обратный путь к Георгиевску.Его успех на Тамани был отмечен орденом Святого Георгия 2-й степени. Фактически Гудовичу удалось повторить успех Суворова под Измаилом: взять вражескую крепость войсками меньшей численностью нежели обороняющийся гарнизон.В дальнейшем и почти до смерти Екатерины II в 1796 году Гудович сохранял статус российского наместника на Северном Кавказе. На этой должности он много сделал для укрепления имперской границы. Правда действия наместника по созданию Кубанского линейного казачьего полка за счёт переселения на юг донцев спровоцировали бунт на Дону в 1792-94 годах. Тем не менее Гудович смог добиться намеченной цели, на Верхней Кубани появились казачьи станицы и российские форты.Кратковременный уход от дел Гудовича случился, когда командовать начавшимся в 1796 году походом против Персии было доверено брату фаворита императрицы Валериану Зубову. Но пришедший к власти Павел I отменил это решение своей матери.В 1798 году его направили руководить киевской и подольской губерниями. Годом позже он был назначен командующим над армией, которая должна была выступить в поход против французов на Рейн. Однако поход не состоялся, а сам Гудович подвергся опале из-за критики военной реформы Павла I.Возвращение на службу умудрённого опытом ветерана произошло в 1806 году. Ему вновь поручалось командовать войсками на Кавказе в условиях русско-турецкой войны. За победу в Арпачайском сражении, состоявшемся в 1807 году, Гудович получил чин генерал-фельдмаршала. Годом позже его, правда, ждала неудача при осаде Эривани, отступление, после чего полководец тяжело заболел и оставил театр военных действий.В 1809-12 годах Гудович был главнокомандующим в Москве, проявив себя как весьма эксцентричный чиновник. Князь Пётр Вяземский писал, что никто не смел являться к нему в очках, и даже в чужих домах он заставлял их снимать (проблема близкая очкарику Вяземскому – прототипу Пьера Безухова).Окончательная отставка покорителя "Кавказского Измаила" и одного из первых малороссов во главе Москвы произошла за месяц до вторжения Наполеона в Россию. Последние годы своей жизни генерал-фельдмаршал Гудович провёл в подольском имении Чечельник.

анапа

измаил

россия

российская империя

