Новогодняя история от "Кургана". Отомстим за пацанов, тогда отметим - 04.01.2026
Новогодняя история от "Кургана". Отомстим за пацанов, тогда отметим
Новогодняя история от "Кургана". Отомстим за пацанов, тогда отметим - 04.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от "Кургана". Отомстим за пацанов, тогда отметим
Военнослужащий с позывным "Курган" говорит о самом главном и незабываемом Новом годе — том, который наступит после победы. Когда бойцы отомстят за всех павших...
видео, вс рф, бойцы, сво, новый год, видео
Видео, ВС РФ, бойцы, СВО, Новый год

Новогодняя история от "Кургана". Отомстим за пацанов, тогда отметим

14:00 04.01.2026
 
Военнослужащий с позывным "Курган" говорит о самом главном и незабываемом Новом годе — том, который наступит после победы. Когда бойцы отомстят за всех павших товарищей, освободят всю землю, и только тогда смогут по‑настоящему отпраздновать с чистой душой и радостью.
