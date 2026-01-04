https://ukraina.ru/20260104/dersu-uzala-geopolitika-ostavshayasya-za-kadrom-1073969999.html

"Дерсу Узала": геополитика, оставшаяся за кадром

"Дерсу Узала": геополитика, оставшаяся за кадром - 04.01.2026 Украина.ру

"Дерсу Узала": геополитика, оставшаяся за кадром

Ровно полвека назад, 5 января 1976 года, состоялась премьера легендарного фильма "Дерсу Узала" – одной из трёх советских художественных кинолент, удостоившихся самой престижной кинопремии "Оскар"

2026-01-04T16:00

2026-01-04T16:00

2026-01-04T16:00

история

история

китай

япония

ссср

симон петлюра

скоропадский

мао цзэдун

коммунистическая партия

приморье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/04/1073969101_0:0:880:496_1920x0_80_0_0_8605f02deb33e72c5479e5b3cdb68da0.jpg

Картина была поставлена на "Мосфильме" японским режиссёром Акирой Куросавой по мотивам одноимённой книги исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Звучащую на экране музыку создал выходец города Ромны на Сумщине Исаак Шварц, образ жены писателя воплотила уроженка Николаева Светлана Данильченко, а роль одного из солдат сыграл "король эпизодов" харьковчанин Владимир Приходько.Ещё на стадии производства фильм стал объектом жесточайшей критики со стороны Китая и Японии: место действия и на экране, и на страницах книги, в начале ХХ века являлось огромным узлом геополитических противоречий, сыграть на которых находились желающие даже десятилетия спустя. Небезынтересно что в этом узле противоречий была и украинская нить…Зелёный Клин, плащ и кинжалВ советское время была распространена оценка Владимира Арсеньева, данная ему Максимом Горьким: "удалось объединить в себе Брема и Фенимора Купера…" Зоологу Альфреду Брему принадлежит выдающаяся роль в популяризации науки, благодаря Фенимору Куперу приключенческий жанр получил своё законное место в литературе. Этим самым Горький подчёркивал значимость работ Арсеньева: написанная хорошим языком и с гуманистических позиций книга, сообщающая много полезных знаний по биологии, географии и этнографии, способна оказать положительное влияние на развитие школьника, пробуждая его интерес к получению знаний.Но при этом практически не афишировался тот момент что экспедиции Владимира Арсеньева по исследованию Сихотэ-Алиня и тихоокеанского побережья ставили своей целью не только познание, но и защиту интересов Отечества в очень сложной международной обстановке. Решение об их проведении было принято практически сразу же после окончания крайне неудачной для России войны с Японией: слабая изученность театра военных действий не способствовала успешной обороне Сахалина, и этот урок был учтён. Арсеньева назначили начальником экспедиционной партии в первых числах января 1906 года, а уже в конце мая возглавляемая им группа выдвинулась в путь.Главными целями экспедиций Арсеньева 1906 и 1907 годов являлись рекогносцировка наиболее вероятных мест высадки вражеского десанта в Приморье и путей последующего за ней прорыва через Сихотэ-Алиньский хребет к Транссибирской магистрали, а также контрразведывательная деятельность. Не зря и в экспедиционной документации, и в отчётах, имелись такие разделы, как "Сведения о японских шпионах", "Возможные операции японцев", "Пути наступления для вторжения в глубь страны".Деятельность японских спецслужб на российском Дальнем Востоке в то время носила действительно системный и угрожающий для нас характер.Например, мало кто представляет, что регион являлся одним из крупнейших в стране центров украинского национализма: территория в значительной мере осваивалась переселенцами из Малороссии, которые в ряде городов, как в том же Уссурийске, составляли абсолютное большинство. Современные украинские историки, политологи и географы в отношении Приморского и Хабаровского краёв вместе с Амурской областью часто применяют такой термин, как "Зелёный Клин", а в эпоху Петлюры и Скоропадского они назывались и "Закитайщиной", и даже "Украинскими государственными колониями": территориальные претензии Киева не ограничивались одной лишь Кубанью. Понятно, что в Токио были не прочь разыграть украинскую карту и активно финансировали националистические организации и издания, как грибы появлявшиеся после Русско-японской войны во Владивостоке, Хабаровске, Харбине и других дальневосточных городах.Но если с украинскими националистами, чью основу составляла городская интеллигенция, бороться было достаточно просто, то в отношении китайских мигрантов положение дел очень напоминало современную ситуацию с диаспорами ряда республик бывшего СССР. То и дело вспыхивали конфликты китайцев с представителями коренных народов и русскими переселенцами: мигранты сбивали расценки на рынке труда, а также старались занять те же самые ниши в сельском хозяйстве, лесной отрасли и рыболовстве, но при этом не желали платить налоги, соблюдать законы. В китайских поселениях процветали браконьерство, контрабанда и организованная преступность, страшным бичом являлась практически повальная наркомания, ставшая результатом Опиумных войн.Всем этим старались пользоваться не только промышлявшие разбоем хунхузы во время рейдов в российское Приморье, но и японская разведка, тем более что мигранты в большинстве своём симпатизировали Стране Восходящего Солнца. Позднее аналогичные проблемы, хотя и в меньшей степени, создавала корейская диаспора: после поглощения Японией власти этой страны принуждали несогласных к переселению в Россию.Ситуацию с китайскими мигрантами осложняло ещё и то, что значительная их часть предпочитала селиться в труднодоступных местах. Этот фактор также обусловил организацию экспедиций под руководством Арсеньева. О предпринятых им исследованиях в 1907-07 годах известно всем, а вот данные об экспедициях 1911-15 годов оказались надолго засекреченными: по сути тогда Арсеньеву пришлось возглавить несколько полицейских спецопераций по депортации нелегально находящихся в стране иностранцев. Тем не менее при любой удобной возможности он занимался научной работой.Дацзыбао анонимных злопыхателейПервые негативные рецензии на фильм "Дерсу Узала" были опубликованы в конце сентября 1974 года в Японии изданиями Общества японско-китайской дружбы, а точнее – принадлежащими той его фракции, которая находилась под влиянием маоистов. В декабре того же года их перепечатала гонконгская пресса.Все эти материалы отличала эмоционально окрашенная агрессивная риторика, иногда доходящая до откровенных оскорблений в адрес СССР, что не соответствует базирующемуся на конфуцианских нормах этикету публицистики стран Дальнего Востока, а больше похоже на содержание популярных тогда в Китае дацзыбао. Не будем пересказывать или цитировать эту площадную ругань: желающие могут самостоятельно найти и прочесть её в интернете.Другая их черта – анонимность: тексты публиковались от имени некоего "Японского исследовательского общества "Дерсу Узала", факт существования которого не находит достоверных подтверждений.Лишь после этого из уст высокопоставленных чиновников в КНР зазвучали заявления о том, что в свернувшем с социалистического пути СССР с помощью приглашённого буржуазного режиссёра снимается антикитайская кинокартина, воспевающая реакционную национальную политику царского правительства.Многих может удивить то, что разгромные рецензии на ещё находящийся в работе фильм увидели свет в Токио, а, не, как полагалось бы, в Пекине. Однако здесь налицо очень изящная политическая игра, подобная тому, как на футбольном поле участники одной команды, изматывая защиту противника многократно передают мяч друг другу прежде, чем сделать результативный пас вышедшему к воротам голеадору.Дело в том, что Коммунистическая партия Японии, которая и до сих пор пользуется достаточной популярностью в обществе, а её центральный орган "Акахата" и в наши дни безраздельного господства соцсетей издаётся невиданными для Европы почти миллионными тиражами, занимала и занимает весьма специфическую позицию по очень многим вопросам. В частности, даже до 1991 года в её программе было прописано требование возврата Курильских островов и Сахалина целиком, что было радикальнее мнения куда более правых партий. Весь пацифизм и антимилитаризм японских коммунистов находится в рамках сугубо антиамериканской повестки, в остальном же, особенно что касается ближайших соседей, они никогда не брезговали ни шовинизмом, ни реваншизмом. Это к тому, что партия, которая должна быть чуть ли не лучшим другом СССР, очень часто в открытую поддерживала либо наших противников, либо тех, с кем мы находились в ссоре. В частности, одним из её союзников в то время был маоистский Китай.Если учесть, что Акира Куросава накануне постановки "Дерсу Узала" оказался в очень тяжёлой жизненной ситуации и даже совершил попытку самоубийства, то подобные выпады среди прочего вполне имели целью принудить режиссёра к расторжению контракта с "Мосфильмом" с последующим срывом съёмок. Помимо этого, Пекин, действовавший руками союзников, снимал с себя ответственность за возможное обострение пришедших в полнейшее расстройство советско-китайских отношений: международную реакцию на постановку ленты в Кремле отслеживали достаточно активно.Агрессивная кампания против съёмок фильма не возымела результата. А в момент выхода картины на экран китайское руководство занимали уже совсем другие проблемы: 8 января 1976 года, спустя три дня после премьеры, смерть председателя Госсовета КНР Чжоу Эньлая вызовет резкий всплеск политической борьбы, тем более что и самому Мао Цзэдуну оставалось жить ровно восемь месяцев. Буквально в следующем, 1977 году в Пекине будет издан перевод тех книг Владимира Арсеньева, по мотивам которых сняли фильм "Дерсу Узала": да, он увидит свет ограниченным тиражом и с грифом "Для служебного пользования", но это станет первым шагом к потеплению.

https://ukraina.ru/20210825/1032125265.html

https://ukraina.ru/20231026/1050435560.html

https://ukraina.ru/20241010/1057982849.html

китай

япония

ссср

приморье

дальний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, китай, япония, ссср, симон петлюра, скоропадский, мао цзэдун, коммунистическая партия, приморье, дальний восток, украинцы, кино, фильм, кинематограф