"Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении - 03.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260103/dnevnik-desantnika-rasskazal-o-situatsii-na-kharkovskom-napravlenii-1073937544.html
"Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении
"Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении - 03.01.2026 Украина.ру
"Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении
В Харьковской области не прекращаются ожесточённые бои, подразделения ВС РФ продолжают наступление почти на всех участках. Об этом в ночь на 3 января сообщает телеграм-канал "Дневник десантника"
2026-01-03T07:03
2026-01-03T07:08
новости
украина.ру
россия
наступление вс рф
вс рф
сво
новости сво
война на украине
харьковская область
волчанск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072853753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2dd2bb797db8e9357dad549ed33628e.jpg
Наиболее активные боевые действия происходят южнее Волчанска. Российская авиация и ТОСы точечно работают по обнаруженным позициям противника. Формирования ВСУ укомплектовали свои подразделения и предпринимают контратаки.🟥 На Липцевском участке расчеты FPV-дронов и российская артиллерия в районе населённого пункта Липцы обнаружили и нанесли удары по очередному маршруту снабжения врага;🟥 В населённом пункте Старица под контроль ВС РФ взята почти половина поселка. В лесопосадках российские подразделения продвигаются на двух участках. Российская авиация нанесла удары по позициям врага в районе данного населённого пункта. Между населёнными пунктами Бугруватка и Прилипка российские военные зачистили лесные массивы.🟥 В районе населённого пункта Лиман штурмовые подразделения ВС РФ выбили противника из части леса Татарского и заняли опорный пункт врага, а бои смещаются в сторону населённого пункта Графское;🟥 Восточнее Волчанска в населённом пункте Волчанские Хутора ВС РФ продолжают штурмовать, заняв несколько укреппозиций ВСУ;🟥 В районе населённого пункта Великий Бурлук ВКС РФ и расчеты БПЛА "Герань" выявили и уничтожили позиции противника. На участках в районах населенных пунктах Дегтярное, Амбарное и Двуречанское происходят локальные столкновения малых групп.Потери противника: 1 САУ "Краб", 1 гаубица "Д-30", 2 миномета, 9 внедорожников, 1 багги, 5 ПУ БПЛА, 2 станции спутниковой связи "Старлинк", 2 антенны связи, 68 БПЛА самолетного типа,6 БПЛА типа "Баба Яга", 4 наземных роботизированных комплекса.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
волчанск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072853753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32214dccf1b6b584bda6909c3f324002.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, новости сво, война на украине, харьковская область, волчанск, вкс, вооруженные силы украины, всу, потери всу, украина
Новости, Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, новости СВО, война на Украине, Харьковская область, Волчанск, ВКС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Украина

"Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении

07:03 03.01.2026 (обновлено: 07:08 03.01.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Харьковской области не прекращаются ожесточённые бои, подразделения ВС РФ продолжают наступление почти на всех участках. Об этом в ночь на 3 января сообщает телеграм-канал "Дневник десантника"
Наиболее активные боевые действия происходят южнее Волчанска. Российская авиация и ТОСы точечно работают по обнаруженным позициям противника. Формирования ВСУ укомплектовали свои подразделения и предпринимают контратаки.
🟥 На Липцевском участке расчеты FPV-дронов и российская артиллерия в районе населённого пункта Липцы обнаружили и нанесли удары по очередному маршруту снабжения врага;
🟥 В населённом пункте Старица под контроль ВС РФ взята почти половина поселка. В лесопосадках российские подразделения продвигаются на двух участках. Российская авиация нанесла удары по позициям врага в районе данного населённого пункта. Между населёнными пунктами Бугруватка и Прилипка российские военные зачистили лесные массивы.
🟥 В районе населённого пункта Лиман штурмовые подразделения ВС РФ выбили противника из части леса Татарского и заняли опорный пункт врага, а бои смещаются в сторону населённого пункта Графское;
🟥 Восточнее Волчанска в населённом пункте Волчанские Хутора ВС РФ продолжают штурмовать, заняв несколько укреппозиций ВСУ;
🟥 В районе населённого пункта Великий Бурлук ВКС РФ и расчеты БПЛА "Герань" выявили и уничтожили позиции противника. На участках в районах населенных пунктах Дегтярное, Амбарное и Двуречанское происходят локальные столкновения малых групп.
Потери противника: 1 САУ "Краб", 1 гаубица "Д-30", 2 миномета, 9 внедорожников, 1 багги, 5 ПУ БПЛА, 2 станции спутниковой связи "Старлинк", 2 антенны связи, 68 БПЛА самолетного типа,6 БПЛА типа "Баба Яга", 4 наземных роботизированных комплекса.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссиянаступление ВС РФВС РФСВОновости СВОвойна на УкраинеХарьковская областьВолчанскВКСВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:29Несколько вертолетов Chinook замечено над Каракасом, что может говорить о десантной операции США в Венесуэле
09:26Момент мощного прилета по Каракасу
09:25ВС РФ продолжают наступление широким фронтом на Сумском направлении
09:24В столице Венесуэлы звучит воздушная тревога, очевидцы также слышат звук самолетов над городом
09:21В столице Венесуэлы Каракасе шесть прилетов: сообщается о возможном ударе США, — СМИ
09:20От деградации к коллапсу ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
09:00Чебурашкины рекорды, "Ирония судьбы" идёт на Западе, украинские писатели воюют за рынок. События культуры
08:54Украинские аналитики готовят страну к очередной волне мобилизации
08:51"Герани" нанесли ночные удары по целям на Украине. Другие новости к этому часу
08:26Обзор событий 2 января в формате "одной строки" от канала "Украина.ру
08:00"Политический лицей": история организации и самоорганизации
07:46Силы ПВО отразили ночную атаку украинских БПЛА на южные регионы России
07:31Фронтовая сводка за 2 января от канала "Дневник десантника"
07:07Игорь Нагаев: США используют Венесуэлу, чтобы подготовиться к блокаде Китая и войне с Россией на Балтике
07:03"Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении
21:12Ход конем. Станет ли Буданов* триумвиром?
20:09Украинские политики ожидаемо начали раскручивать провокацию в Харькове
20:05Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами
19:51Стало известно о появлении новой модификации БПЛА "Герань"
19:43Более 13 тысяч мужчин были схвачены на границе при попытке бежать с Украины в 2025 году - ГПСУ
Лента новостейМолния