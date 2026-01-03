https://ukraina.ru/20260103/dnevnik-desantnika-rasskazal-o-situatsii-na-kharkovskom-napravlenii-1073937544.html

"Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении

03.01.2026

"Дневник десантника" рассказал о ситуации на Харьковском направлении

В Харьковской области не прекращаются ожесточённые бои, подразделения ВС РФ продолжают наступление почти на всех участках. Об этом в ночь на 3 января сообщает телеграм-канал "Дневник десантника"

Наиболее активные боевые действия происходят южнее Волчанска. Российская авиация и ТОСы точечно работают по обнаруженным позициям противника. Формирования ВСУ укомплектовали свои подразделения и предпринимают контратаки.🟥 На Липцевском участке расчеты FPV-дронов и российская артиллерия в районе населённого пункта Липцы обнаружили и нанесли удары по очередному маршруту снабжения врага;🟥 В населённом пункте Старица под контроль ВС РФ взята почти половина поселка. В лесопосадках российские подразделения продвигаются на двух участках. Российская авиация нанесла удары по позициям врага в районе данного населённого пункта. Между населёнными пунктами Бугруватка и Прилипка российские военные зачистили лесные массивы.🟥 В районе населённого пункта Лиман штурмовые подразделения ВС РФ выбили противника из части леса Татарского и заняли опорный пункт врага, а бои смещаются в сторону населённого пункта Графское;🟥 Восточнее Волчанска в населённом пункте Волчанские Хутора ВС РФ продолжают штурмовать, заняв несколько укреппозиций ВСУ;🟥 В районе населённого пункта Великий Бурлук ВКС РФ и расчеты БПЛА "Герань" выявили и уничтожили позиции противника. На участках в районах населенных пунктах Дегтярное, Амбарное и Двуречанское происходят локальные столкновения малых групп.Потери противника: 1 САУ "Краб", 1 гаубица "Д-30", 2 миномета, 9 внедорожников, 1 багги, 5 ПУ БПЛА, 2 станции спутниковой связи "Старлинк", 2 антенны связи, 68 БПЛА самолетного типа,6 БПЛА типа "Баба Яга", 4 наземных роботизированных комплекса.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

