Киев в огне! Над столицей Украины багровое зарево. Сводка утренних ударов ВС РФ на 10:00 - 27.12.2025
Киев в огне! Над столицей Украины багровое зарево. Сводка утренних ударов ВС РФ на 10:00
По состоянию на утро 27 декабря ВС России продолжили наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, энергетики и управления Украины. Сводку ударов со ссылкой на украинские мониторинговые каналы публикует телеграм-канал Украина.ру
2025-12-27T10:00
2025-12-27T12:11
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069436288_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e7353ff3c5f3922cabe04f95a127f25a.jpg
Российская армия продолжила наносить массированные высокоточные удары по объектам энергетики, военной инфраструктуры и местам дислокации ВСУ на территории Украины. В настоящее время продолжается масштабная комбинированная атака с применением крылатых ракет и ударных БПЛА "Герань". По данным украинских мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины одновременно находилось более ста ударных БПЛА, направлявшихся к целям в различных регионах. Ранее украинские источники сообщали о выходе на боевое применение стратегической авиации ВКС РФ, в частности ракетоносцев Ту-22М3.Основные удары пришлись на Киев и область. В столице были поражены ключевые объекты энергосистемы — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. После попаданий на левом берегу города полностью отключилось электроснабжение, на правом берегу зафиксированы масштабные перебои с отоплением и водоснабжением. В Киевской области мощные взрывы прогремели в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах, а также в Белой Церкви и Броварах, где также была поражена местная ТЭЦ.Крылатые ракеты поразили военные и инфраструктурные объекты в Одесской области, в частности в районе населённого пункта Южное. Высокоточные удары были нанесены по транспортно-логистическим узлам и центрам управления в Черниговской области (Бахмач, Конотоп), а также по целям в Полтавской и Черкасской областях. На восточном направлении поражены объекты в Чугуевском районе Харьковской области.На всей территории Украины в связи с действиями российской авиации и беспилотных систем была объявлена и продолжала действовать воздушная тревога.Ранее в новостях: "Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
10:00 27.12.2025 (обновлено: 12:11 27.12.2025)
 
В Харькове этой ночью был нанесен очередной удар по территории рынка «Барабашово», возник сильный пожар
В Харькове этой ночью был нанесен очередной удар по территории рынка «Барабашово», возник сильный пожар - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
По состоянию на утро 27 декабря ВС России продолжили наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, энергетики и управления Украины. Сводку ударов со ссылкой на украинские мониторинговые каналы публикует телеграм-канал Украина.ру
Российская армия продолжила наносить массированные высокоточные удары по объектам энергетики, военной инфраструктуры и местам дислокации ВСУ на территории Украины.
В настоящее время продолжается масштабная комбинированная атака с применением крылатых ракет и ударных БПЛА "Герань". По данным украинских мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины одновременно находилось более ста ударных БПЛА, направлявшихся к целям в различных регионах.
Ранее украинские источники сообщали о выходе на боевое применение стратегической авиации ВКС РФ, в частности ракетоносцев Ту-22М3.
Основные удары пришлись на Киев и область. В столице были поражены ключевые объекты энергосистемы — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. После попаданий на левом берегу города полностью отключилось электроснабжение, на правом берегу зафиксированы масштабные перебои с отоплением и водоснабжением.
В Киевской области мощные взрывы прогремели в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах, а также в Белой Церкви и Броварах, где также была поражена местная ТЭЦ.
Крылатые ракеты поразили военные и инфраструктурные объекты в Одесской области, в частности в районе населённого пункта Южное. Высокоточные удары были нанесены по транспортно-логистическим узлам и центрам управления в Черниговской области (Бахмач, Конотоп), а также по целям в Полтавской и Черкасской областях.
На восточном направлении поражены объекты в Чугуевском районе Харьковской области.
На всей территории Украины в связи с действиями российской авиации и беспилотных систем была объявлена и продолжала действовать воздушная тревога.
Ранее в новостях: "Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00" на сайте Украина.ру.
