https://ukraina.ru/20251227/kiev-v-ogne-nad-gorodom-moschnoe-zarevo-svodka-utrennikh-udarov-vs-rf-na-1000-1073706005.html

Киев в огне! Над столицей Украины багровое зарево. Сводка утренних ударов ВС РФ на 10:00

Киев в огне! Над столицей Украины багровое зарево. Сводка утренних ударов ВС РФ на 10:00 - 27.12.2025 Украина.ру

Киев в огне! Над столицей Украины багровое зарево. Сводка утренних ударов ВС РФ на 10:00

По состоянию на утро 27 декабря ВС России продолжили наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, энергетики и управления Украины. Сводку ударов со ссылкой на украинские мониторинговые каналы публикует телеграм-канал Украина.ру

2025-12-27T10:00

2025-12-27T10:00

2025-12-27T12:11

новости

украина

россия

киев

украина.ру

вооруженные силы украины

сводка

сводка сво

сводка боевых действий на украине

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069436288_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e7353ff3c5f3922cabe04f95a127f25a.jpg

Российская армия продолжила наносить массированные высокоточные удары по объектам энергетики, военной инфраструктуры и местам дислокации ВСУ на территории Украины. В настоящее время продолжается масштабная комбинированная атака с применением крылатых ракет и ударных БПЛА "Герань". По данным украинских мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины одновременно находилось более ста ударных БПЛА, направлявшихся к целям в различных регионах. Ранее украинские источники сообщали о выходе на боевое применение стратегической авиации ВКС РФ, в частности ракетоносцев Ту-22М3.Основные удары пришлись на Киев и область. В столице были поражены ключевые объекты энергосистемы — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. После попаданий на левом берегу города полностью отключилось электроснабжение, на правом берегу зафиксированы масштабные перебои с отоплением и водоснабжением. В Киевской области мощные взрывы прогремели в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах, а также в Белой Церкви и Броварах, где также была поражена местная ТЭЦ.Крылатые ракеты поразили военные и инфраструктурные объекты в Одесской области, в частности в районе населённого пункта Южное. Высокоточные удары были нанесены по транспортно-логистическим узлам и центрам управления в Черниговской области (Бахмач, Конотоп), а также по целям в Полтавской и Черкасской областях. На восточном направлении поражены объекты в Чугуевском районе Харьковской области.На всей территории Украины в связи с действиями российской авиации и беспилотных систем была объявлена и продолжала действовать воздушная тревога.Ранее в новостях: "Продолжается атака на Киев и другие регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00" на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

киев: последние новости

черкасская область

полтава

полтавская область

удары по киеву сегодня

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, украина.ру, вооруженные силы украины, сводка, сводка сво, сводка боевых действий на украине, главные новости, дзен новости сво, новости россии, киев: последние новости, черкасская область, полтава, полтавская область, полтава последние новости, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, авиаудары