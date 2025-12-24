"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги" - 24.12.2025 Украина.ру
"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги"
"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги"
"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги"
Производство российских тяжелых дронов сдерживает нехватка собственных комплектующих. Необходимые компоненты в основном завозятся из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Отвечая на вопрос о преодолении отставания в тяжелых БПЛА, эксперт сразу обозначил корень проблемы. "Главная проблема не в дронах, а в комплектующих для них. Не секрет, что у нас сейчас большинство комплектующих завозится из одного иностранного государства", — заявил Орлов.Он пояснил, что текущие мощности не позволяют замкнуть цикл. "В России есть отдельные производства, которые выпускают рамы, производят пайку контроллеров, датиков и прочего. Но пока мы не можем нарастить у себя производство необходимых комплектующих. Это является главным камнем преткновения для мультипликации производственного цикла", — сказал военный аналитик.По его словам, для рывка нужна комплексная госпрограмма. "Если бы в России создали перспективное направление по производству двигателей, контроллеров, автопилотов, систем управления, мы достаточно быстро бы решили все проблемы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.Также на тему БПЛА — в материале "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.
"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги"

© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Производство российских тяжелых дронов сдерживает нехватка собственных комплектующих. Необходимые компоненты в основном завозятся из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
Отвечая на вопрос о преодолении отставания в тяжелых БПЛА, эксперт сразу обозначил корень проблемы. "Главная проблема не в дронах, а в комплектующих для них. Не секрет, что у нас сейчас большинство комплектующих завозится из одного иностранного государства", — заявил Орлов.
Он пояснил, что текущие мощности не позволяют замкнуть цикл. "В России есть отдельные производства, которые выпускают рамы, производят пайку контроллеров, датиков и прочего. Но пока мы не можем нарастить у себя производство необходимых комплектующих. Это является главным камнем преткновения для мультипликации производственного цикла", — сказал военный аналитик.
По его словам, для рывка нужна комплексная госпрограмма. "Если бы в России создали перспективное направление по производству двигателей, контроллеров, автопилотов, систем управления, мы достаточно быстро бы решили все проблемы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.
Также на тему БПЛА — в материале "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния