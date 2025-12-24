https://ukraina.ru/20251224/problema-ne-v-dronakh-a-v-komplektuyuschikh-ekspert-pro-glavnoe-prepyatstvie-dlya-rossiyskoy-baby-yagi-1073551443.html

"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги"

"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги" - 24.12.2025 Украина.ру

"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги"

Производство российских тяжелых дронов сдерживает нехватка собственных комплектующих. Необходимые компоненты в основном завозятся из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов

2025-12-24T04:00

2025-12-24T04:00

2025-12-24T04:00

новости

россия

украина.ру

дроны

"баба-яга"

бпла

беспилотники

производство

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530218_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_a0b13162e478c73f0f702e7cb0fe23b2.jpg

Отвечая на вопрос о преодолении отставания в тяжелых БПЛА, эксперт сразу обозначил корень проблемы. "Главная проблема не в дронах, а в комплектующих для них. Не секрет, что у нас сейчас большинство комплектующих завозится из одного иностранного государства", — заявил Орлов.Он пояснил, что текущие мощности не позволяют замкнуть цикл. "В России есть отдельные производства, которые выпускают рамы, производят пайку контроллеров, датиков и прочего. Но пока мы не можем нарастить у себя производство необходимых комплектующих. Это является главным камнем преткновения для мультипликации производственного цикла", — сказал военный аналитик.По его словам, для рывка нужна комплексная госпрограмма. "Если бы в России создали перспективное направление по производству двигателей, контроллеров, автопилотов, систем управления, мы достаточно быстро бы решили все проблемы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.Также на тему БПЛА — в материале "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, дроны, "баба-яга", бпла, беспилотники, производство, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, вооружения, оружие, новости украины