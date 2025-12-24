https://ukraina.ru/20251224/problema-ne-v-dronakh-a-v-komplektuyuschikh-ekspert-pro-glavnoe-prepyatstvie-dlya-rossiyskoy-baby-yagi-1073551443.html
"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги"
"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги" - 24.12.2025 Украина.ру
"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги"
Производство российских тяжелых дронов сдерживает нехватка собственных комплектующих. Необходимые компоненты в основном завозятся из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов
2025-12-24T04:00
2025-12-24T04:00
2025-12-24T04:00
новости
россия
украина.ру
дроны
"баба-яга"
бпла
беспилотники
производство
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530218_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_a0b13162e478c73f0f702e7cb0fe23b2.jpg
Отвечая на вопрос о преодолении отставания в тяжелых БПЛА, эксперт сразу обозначил корень проблемы. "Главная проблема не в дронах, а в комплектующих для них. Не секрет, что у нас сейчас большинство комплектующих завозится из одного иностранного государства", — заявил Орлов.Он пояснил, что текущие мощности не позволяют замкнуть цикл. "В России есть отдельные производства, которые выпускают рамы, производят пайку контроллеров, датиков и прочего. Но пока мы не можем нарастить у себя производство необходимых комплектующих. Это является главным камнем преткновения для мультипликации производственного цикла", — сказал военный аналитик.По его словам, для рывка нужна комплексная госпрограмма. "Если бы в России создали перспективное направление по производству двигателей, контроллеров, автопилотов, систем управления, мы достаточно быстро бы решили все проблемы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Если Россия автоматизирует борьбу с дронами ВСУ в серой зоне, то вернет танки на поле боя" на сайте Украина.ру.Также на тему БПЛА — в материале "Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ" на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530218_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_fcc36b2599bd54b0f98660272cb19401.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина.ру, дроны, "баба-яга", бпла, беспилотники, производство, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, вооружения, оружие, новости украины
Новости, Россия, Украина.ру, дроны, "Баба-Яга", БПЛА, беспилотники, производство, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, вооружения, оружие, Новости Украины
"Проблема не в дронах, а в комплектующих": эксперт про главное препятствие для российской "Бабы Яги"
Производство российских тяжелых дронов сдерживает нехватка собственных комплектующих. Необходимые компоненты в основном завозятся из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов