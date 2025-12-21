https://ukraina.ru/20251221/nado-zaschischat-rodinu-ot-ogromnogo-medvedya-ekspert-o-glavnykh-narrativakh-propagandy-es-1073302728.html
"Надо защищать Родину от огромного медведя": эксперт о главных нарративах пропаганды ЕС
США реализуют план по вовлечению Европы в прямое военное противостояние с Россией. Ключевым этапом станет пропагандистская кампания, которая должна оправдать мобилизацию европейцев под предлогом защиты от "российской угрозы". Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-21T04:15
2025-12-21T04:15
2025-12-21T04:15
россия
украина
ес
европа
китай
колташов
украина.ру
война
промышленность
Эксперт раскрыл логику этого сценария. По его словам, всё начнётся с искусственного торгового конфликта. "Европа вводит против Китая высокие заградительные пошлины. Китай вводит ответные меры", — заявил Колташов.Это, по мнению экономиста, спровоцирует внутренний кризис в странах ЕС. "В Европе осыпается часть промышленности. Этого никто не замечает", — констатировал политолог. Результатом станет рост безработицы.Далее, как прогнозирует Колташов, безработным европейцам будет предложено "решение". "Безработным предлагают вступить в армию. Выпускаются облигации военного займа", — пояснил эксперт.Финальным аккордом станет массированная информационная обработка населения ЕС для оправдания этих мер. "Пропаганда давит на общественное сознание, что "надо защищать Родину от огромного медведя", — резюмировал собеседник издания, имея в виду создание образа России как внешней угрозы.Полный текст материала "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Игоря Шатрова: Если переговоры закончатся ничем, Трамп позволит Украине дальше истощать экономику Европы на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, россия, украина, ес, европа, китай, колташов, украина.ру, война, промышленность, угроза, пропаганда, общество, главные новости, эксперты, аналитики, геополитика
США реализуют план по вовлечению Европы в прямое военное противостояние с Россией. Ключевым этапом станет пропагандистская кампания, которая должна оправдать мобилизацию европейцев под предлогом защиты от "российской угрозы". Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт раскрыл логику этого сценария. По его словам, всё начнётся с искусственного торгового конфликта. "Европа вводит против Китая высокие заградительные пошлины. Китай вводит ответные меры", — заявил Колташов.
Это, по мнению экономиста, спровоцирует внутренний кризис в странах ЕС. "В Европе осыпается часть промышленности. Этого никто не замечает", — констатировал политолог. Результатом станет рост безработицы.
Далее, как прогнозирует Колташов, безработным европейцам будет предложено "решение". "Безработным предлагают вступить в армию. Выпускаются облигации военного займа", — пояснил эксперт.
Финальным аккордом станет массированная информационная обработка населения ЕС для оправдания этих мер. "Пропаганда давит на общественное сознание, что "надо защищать Родину от огромного медведя", — резюмировал собеседник издания, имея в виду создание образа России как внешней угрозы.