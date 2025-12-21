https://ukraina.ru/20251221/nado-zaschischat-rodinu-ot-ogromnogo-medvedya-ekspert-o-glavnykh-narrativakh-propagandy-es-1073302728.html

"Надо защищать Родину от огромного медведя": эксперт о главных нарративах пропаганды ЕС

США реализуют план по вовлечению Европы в прямое военное противостояние с Россией. Ключевым этапом станет пропагандистская кампания, которая должна оправдать мобилизацию европейцев под предлогом защиты от "российской угрозы". Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-12-21T04:15

Эксперт раскрыл логику этого сценария. По его словам, всё начнётся с искусственного торгового конфликта. "Европа вводит против Китая высокие заградительные пошлины. Китай вводит ответные меры", — заявил Колташов.Это, по мнению экономиста, спровоцирует внутренний кризис в странах ЕС. "В Европе осыпается часть промышленности. Этого никто не замечает", — констатировал политолог. Результатом станет рост безработицы.Далее, как прогнозирует Колташов, безработным европейцам будет предложено "решение". "Безработным предлагают вступить в армию. Выпускаются облигации военного займа", — пояснил эксперт.Финальным аккордом станет массированная информационная обработка населения ЕС для оправдания этих мер. "Пропаганда давит на общественное сознание, что "надо защищать Родину от огромного медведя", — резюмировал собеседник издания, имея в виду создание образа России как внешней угрозы.Полный текст материала "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Игоря Шатрова: Если переговоры закончатся ничем, Трамп позволит Украине дальше истощать экономику Европы на сайте Украина.ру.

