"Надо защищать Родину от огромного медведя": эксперт о главных нарративах пропаганды ЕС - 21.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251221/nado-zaschischat-rodinu-ot-ogromnogo-medvedya-ekspert-o-glavnykh-narrativakh-propagandy-es-1073302728.html
"Надо защищать Родину от огромного медведя": эксперт о главных нарративах пропаганды ЕС
"Надо защищать Родину от огромного медведя": эксперт о главных нарративах пропаганды ЕС - 21.12.2025 Украина.ру
"Надо защищать Родину от огромного медведя": эксперт о главных нарративах пропаганды ЕС
США реализуют план по вовлечению Европы в прямое военное противостояние с Россией. Ключевым этапом станет пропагандистская кампания, которая должна оправдать мобилизацию европейцев под предлогом защиты от "российской угрозы". Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-21T04:15
2025-12-21T04:15
новости
россия
украина
ес
европа
китай
колташов
украина.ру
война
промышленность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/07/1057299751_0:0:600:337_1920x0_80_0_0_7c18753768555d97e7759d5d6b82c3d5.jpg
Эксперт раскрыл логику этого сценария. По его словам, всё начнётся с искусственного торгового конфликта. "Европа вводит против Китая высокие заградительные пошлины. Китай вводит ответные меры", — заявил Колташов.Это, по мнению экономиста, спровоцирует внутренний кризис в странах ЕС. "В Европе осыпается часть промышленности. Этого никто не замечает", — констатировал политолог. Результатом станет рост безработицы.Далее, как прогнозирует Колташов, безработным европейцам будет предложено "решение". "Безработным предлагают вступить в армию. Выпускаются облигации военного займа", — пояснил эксперт.Финальным аккордом станет массированная информационная обработка населения ЕС для оправдания этих мер. "Пропаганда давит на общественное сознание, что "надо защищать Родину от огромного медведя", — резюмировал собеседник издания, имея в виду создание образа России как внешней угрозы.Полный текст материала "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Игоря Шатрова: Если переговоры закончатся ничем, Трамп позволит Украине дальше истощать экономику Европы на сайте Украина.ру.
россия
украина
европа
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/07/1057299751_21:0:470:337_1920x0_80_0_0_2ab0067494d263dc8e05d0980982b4c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, ес, европа, китай, колташов, украина.ру, война, промышленность, угроза, пропаганда, общество, главные новости, эксперты, аналитики, геополитика
Новости, Россия, Украина, ЕС, Европа, Китай, Колташов, Украина.ру, война, промышленность, угроза, пропаганда, Общество, Главные новости, эксперты, аналитики, геополитика

"Надо защищать Родину от огромного медведя": эксперт о главных нарративах пропаганды ЕС

04:15 21.12.2025
 
Медведь
Медведь
Читать в
ДзенTelegram
США реализуют план по вовлечению Европы в прямое военное противостояние с Россией. Ключевым этапом станет пропагандистская кампания, которая должна оправдать мобилизацию европейцев под предлогом защиты от "российской угрозы". Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт раскрыл логику этого сценария. По его словам, всё начнётся с искусственного торгового конфликта. "Европа вводит против Китая высокие заградительные пошлины. Китай вводит ответные меры", — заявил Колташов.
Это, по мнению экономиста, спровоцирует внутренний кризис в странах ЕС. "В Европе осыпается часть промышленности. Этого никто не замечает", — констатировал политолог. Результатом станет рост безработицы.
Далее, как прогнозирует Колташов, безработным европейцам будет предложено "решение". "Безработным предлагают вступить в армию. Выпускаются облигации военного займа", — пояснил эксперт.
Финальным аккордом станет массированная информационная обработка населения ЕС для оправдания этих мер. "Пропаганда давит на общественное сознание, что "надо защищать Родину от огромного медведя", — резюмировал собеседник издания, имея в виду создание образа России как внешней угрозы.
Полный текст материала "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Игоря Шатрова: Если переговоры закончатся ничем, Трамп позволит Украине дальше истощать экономику Европы на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЕСЕвропаКитайКолташовУкраина.рувойнапромышленностьугрозапропагандаОбществоГлавные новостиэкспертыаналитикигеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:12Три главных иероглифа. Япония хочет получить ядерное оружие и обойти Россию
06:00"Никто не победит. Все проиграют" — Ищенко спрогнозировал исход конфликта интересов США, ЕС и Украины
05:45"Уничтожить перекрытия, чтобы закрыть фарватер": эксперт предложил удары по мостам в дельте Дуная
05:30Ближайшие 2-3 года Зеленскому ничего не светит. Эксперт про надежды Киева на смену курса в США
05:15Новый экономический вектор: Колташов оценил потенциал освобожденных территорий
05:00"США не согласны признать поражение": Ростислав Ищенко указал на главное условие для мира
04:45"Дроном может быть почти все": Широкорад раскрыл подход к созданию морских беспилотников
04:30"Танковых прорывов батальонного уровня не будет": военкор о главной причине изменения характера войны
04:15"Надо защищать Родину от огромного медведя": эксперт о главных нарративах пропаганды ЕС
20:26Зеленский без выборов и выбора. А Запад должен решить, отказывается ли он от войны
20:01Рубио: США не будут давить на Украину
19:42Турецкое издание: Запад не прекратит готовиться к войне с Россией после завершения украинского конфликта
18:37Искусственный интеллект Пентагона: для кого он станет проблемой в первую очередь?
18:17Буданов* нашёл виновных, непотопляемый Ермак. Итоги 20 декабря
17:42Ситуация в Димитрове приближается к "трагической развязке" — ВСУ
17:31НАБУ готовит новое дело против окружения Зеленского на основе двухлетней прослушки
17:18ВС РФ усилили контроль над ключевыми направлениями от Купянска до Гуляйполя. Сводка за 16-19 декабря
17:12ВСУ блокируют гуманитарную помощь для 800 жителей посёлка Ковшаровка под Купянском
16:42Украинские источники сообщают об атаках "умных" дронов "Герань" в Одесской области. Новости к этому часу
16:26Великобритания отказывается от одностороннего использования замороженных российских активов
Лента новостейМолния