https://ukraina.ru/20251219/ne-dogovorilis-es-ne-smog-zakonno-ukrast-rossiyskie-dengi-1073383847.html

Не договорились. ЕС не смог законно украсть российские деньги

Не договорились. ЕС не смог законно украсть российские деньги - 19.12.2025 Украина.ру

Не договорились. ЕС не смог законно украсть российские деньги

Решение по активам РФ стало провалом для Мерца и фон дер Ляйен, - резюмировало итоги саммита в Брюсселе Politico. Но надо уточнить, что отсутствие консенсуса в еврозоне по многим фундаментальным вопросам демонстрирует, что трещина в ЕС растёт. Почему ЕС не пошел на прямой захват российских активов?

2025-12-19T18:00

2025-12-19T18:00

2025-12-19T18:00

украина

брюссель

россия

виктор орбан

фридрих мерц

дональд трамп

ес

мвф

euroclear

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073385475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0d2fff91c87df79f8daab754ffcf7bc.jpg

Ответ простой – это преступление. Основной и непреодолимый барьер — отсутствие надежной международно-правовой базы. В мирное время конфискация суверенных активов государства, не участвующего в боевых действиях на территории страны-конфискатора, не имеет аналогов в современной международной практике. Это создает огромный риск бесконечных судебных исков. Главным "хранителем" активов выступает Бельгия, где через депозитарий Euroclear "застряло" около 185 миллиардов евро. Бельгийские власти открыто заявляли, что не пойдут на конфискацию без железных юридических гарантий от всех стран-членов ЕС, опасаясь, что их суды окажутся под лавиной исков, которые могут быть у них выиграны.Но есть и чисто экономические угрозы для самой Европы, да и всей мировой финансовой системы - так будет создан преступный прецедент. В России остаются значительные активы европейских компаний — от производственных мощностей до инвестиций в ключевые сектора экономики. Конфискация европейской стороной почти гарантированно привела бы к зеркальной или даже более жесткой ответной мере со стороны Москвы, что означало бы фактическую полную потерю этих инвестиций для европейского бизнеса.Глобальное использование евро как резервной валюты держится (пока ещё) на доверии к неприкосновенности активов, размещенных в юрисдикции ЕС. Односторонняя конфискация суверенных резервов могла бы подтолкнуть другие страны, включая союзников, к выводу своих активов из европейских юрисдикций в поисках более "безопасных гаваней", ослабив позиции евро. Крупномасштабная конфискация создала бы волну непредсказуемости и нестабильности на финансовых рынках, осложнив заимствования и увеличив стоимость страхования рисков.А ешё - политические разногласия среди стран ЕС. Особенно ярко их выражает Виктор Орбан. Венгрия последовательно выступает против конфискации российских активов. Италия, Словакия и Чехия более сдержаны в оценках, но склоняются к здравомыслию.Поэтому на саммите в Брюсселе решили повременить с конфискацией, а финансировать Украину на свои, то есть заёмные средства. Что из этого получится? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Дмитрий ЕвстафьевРешение ЕС не конфисковывать российские активы было предопределено. Интересны три момента: (1) что конфискацию все-таки пытались продавить и делали это очень жестко, добившись солидарного решения о продолжении финансирования Киева с нелегитимным и юридически недееспособным режимом во главе. Это говорит о реальных пределах возможностей наднациональной бюрократии ЕС. Они не так малы. Главным считаю второй момент: (2) важнейшей движущей силой европейской политики является противостояние Трампу. ЕС идет на очень сложное решение по финансированию ввиду кредита за счет бюджета ЕС. Фактически чтобы доказать Трампу способность поддерживать киевский режим без США. И с ЕС соглашаются. Наконец, (3) "в стык" сделанное заявление Макрона о необходимости восстанавливать отношения с Россией. Интересно, как он себе это представляет в свете последних заявлений В.В.Путина. Интересно, кто впишется за идею восстановления отношений с Европой.Политолог Вадим ТрухачёвБольшинство лидеров Евросоюза всё-таки не хотят красть российские активы нагло и откровенно. Потому хотят оформить изощрённую процедуру, чтобы отламывать от них "по кусочку". Отказ от лобовых действий стал аппаратным поражением фон дер Ляйен, настаивавших на них. Но сама тема никуда не делась. Работают дальше.Общественный деятель Татьяна ПопИтак, если резюмировать ночные посиделки в Брюсселе "коалиции желающих" и остальных нежелающих, то самоубийство Украины решили продлить, а суицид Европы – ускорить, но не на максималках. После многочасовых переговоров, уговоров, шантажа и топанья ногами деньги на продолжение войны на Украине нашли. 90 млрд евро на ближайшие два года, но с рядом НО: Не за счет России. Украсть российские активы европейцы так и не рискнули, хотя деньги остаются замороженными, а Брюссель продолжает надувать щеки, что никогда их не вернет. Платить в итоге будут европейцы, и то не все. Венгрия, Словакия и так вовремя для себя сменившая премьера Чехия сразу соскочили с темы, отказавшись скидываться. По подсчетам самого ЕС и МВФ, Киеву нужно около 130 млрд на два года, а дать пообещали на треть меньше. В итоге, с одной стороны, ЕС формально типа прислушался к позиции Штатов, что не стоит трогать чужое, и мечты Киева о том, что его завалят краденными российскими деньгами не оправдались. С другой, таким образом Брюссель все же подрывает попытки Вашингтона наладить дипломатический трек. Все понимают, что бесполезно требовать от наркомана завязать и давать ему денег одновременно. Так что наблюдаем за новыми постановками шапито, почти уверена, что вскоре клоун товарищу Дональду покажет фигуру из трех пальцев (а может и одного). И да, заявляется, что платить по новому кредиту Незалежная не будет, якобы его должны будут обеспечить потом когда-нибудь "репарации" от России (тянуло бы на шутку года, если бы этот бред не был таким избитым). Нет, платить неньке придется, но не деньгами, которых у нее все равно нет, а непосредственно тысячами жизней украинцев, которые без "соучастия" глобалистов можно было бы сохранить в наступающем годуЭкономический аналитик Павел ДемидовичЕС решил финансировать Украину в 2026–2027 гг на свои. Решение о "репарационном кредите" за счёт резервов Банка России в Euroclear не прошло. МВФ оценивает общие потребности Украины во внешнем финансировании на эти два года в €135 млрд (около $158,6 млрд). ​Эта сумма включает не только покрытие дефицита госбюджета, но и поддержание золотовалютных резервов, выплаты по внешним долгам и критический импорт (прежде всего в энергетике). ​Именно из этого расчета исходит Еврокомиссия, предлагая выделить €90 млрд (что составляет ровно 2/3 от суммы, определенной МВФ). Финансирование Украины в 2026-2027 гг обещает стать для Евросоюза сложным решением. Чтобы выделить необходимые €90 млрд, Брюсселю придётся искать деньги в условиях, когда главные плательщики в бюджет ЕС сами испытывают серьёзные финансовые проблемы. Ещё в 2024 г ЕС создал специальный фонд (Ukraine Facility) в €50 млрд для помощи Украине до 2027 г. Однако этих денег не хватило. Новое решение - выделять по €45 млрд ежегодно в 2026-2027 гг. Это 2/3 от потребностей Украины, остальное ожидается от партнёров (G7, Норвегия, Австралия и т.д.). Для сравнения: весь бюджет ЕС на 2026 год — около €193 млрд, бюджет на 2027 г еще предстоит сформировать. То есть поддержка Украины будет занимать более 23% всех расходов Союза. Основная нагрузка ляжет на Германию, Францию, Италию и Нидерланды — основные страны-доноры. Но их собственные бюджеты перегружены: у Франции и Италии — высокий дефицит и большой госдолг, Германия ограничена внутренними правилами по госдолгу. Просто увеличить взносы в бюджет ЕС для них крайне сложно. Поскольку прямую конфискацию российских активов решено не применять, рассматривают обходные пути: 1. Общий долг ЕС. Выпуск общих облигаций (как это делали во время пандемии). Это политически сложно, многие страны против новых совместных долгов. 2. Перераспределение средств внутри бюджета. Сокращение финансирования программ сплочения (инфраструктура в Восточной Европе) и сельского хозяйства в пользу Украины. Это вызовет сопротивление ряда стран-получателей, таких как Польша, Румыния и Венгрия. Главное ограничение в том, что бюджет ЕС по своим правилам не может быть дефицитным. Евросоюз не может просто напечатать евро или потратить больше, чем собрал. Поэтому все схемы предполагают либо увеличение взносов стран, либо новые займы под будущие доходы. ЕС будет искать деньги для Украины, но это потребует сложных компромиссов, которые усилят внутренние споры о том, как распределяются финансы в Союзе.Украинский оппозиционный политик Олег ВолошинГлавным бенефициаром "бюджетной ночи" (по аналогии с марафонами в Раде) в Брюсселе стал вновь Виктор Орбан. А также примкнувшие к нему словацкий премьер Роберт Фицо и чешский Андрей Бабиш. Последний служит живым подтверждением того, что курс европейских стран в украинской эпопее способен меняться весьма круто под влиянием выборов. Орбан и уже два его соратника продемонстрировали своим согражданам, что твердое отстаивание национальных интересов позволяет отстегнуться от мчащегося в бездну поезда европейской русофобии. Как минимум, не подбрасывать угля в его топку из собственных скудных запасов. Жителям других стран (прежде всего Германии) сигнал это послало весьма четкий: хотите перестать из своего кармана финансировать вороватый режим в Киеве и явно идущую к поражению войну- меняйте правительство. "Альтернатива для Германии" ночной исход саммита уже вовсю использует для нападок на и без того стремительно теряющего популярность канцлера Мерца.О том, как в Евросоюзе принимали решение с попытками присвоить себе золотовалютные резервы России - в статье Павла Котова "Саммит одержимых: как ЕС пробивал дальнейшую войну с Россией за ее же деньги"

украина

брюссель

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, брюссель, россия, виктор орбан, фридрих мерц, дональд трамп, ес, мвф, euroclear, эксклюзив