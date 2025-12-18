https://ukraina.ru/20251218/rossiyskie-dengi-possoryat-ssha-i-evropu-pod-samyy-konets-voyny-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1073240898.html

Российские деньги поссорят США и Европу под самый конец войны. Украина в международном контексте

Российские деньги поссорят США и Европу под самый конец войны. Украина в международном контексте - 18.12.2025 Украина.ру

Российские деньги поссорят США и Европу под самый конец войны. Украина в международном контексте

В ходе переговоров делегаций США и Украины по украинскому урегулированию 14 и 15 декабря в Берлине был "достигнут значительный прогресс, сообщил на своей странице в соцсетях специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. В чем заключается этот прогресс анализируют на своих страницах ведущие западные издания

2025-12-18T03:54

2025-12-18T03:54

2025-12-18T13:37

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

валерий залужный

ес

politico

the economist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065800888_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9bd0561a2db11c03cefd8e021ab8ef11.jpg

Дальше от Европы – ближе к РоссииКак минимум на дипломатическом уровне переговоры в Берлине свидетельствуют о прогрессе, пишет британский The Economist. По словам авторов издания, консенсус, достигнутый между США и их европейскими союзниками в ходе этих встреч принес облегчение Владимиру Зеленскому, которого в течение нескольких последних недель Трамп винил в провале переговорного процесса."Теперь Зеленский утверждает, что они "договорились по 90% вопросов". Если Путин отвергнет новые условия, с надеждой добавил он, российский лидер рискует навлечь на себя гнев американского президента: "Думаю, Америка надавит на него санкциями и предоставит нам больше оружия". Трамп, со своей стороны, высказался необычайно оптимистично. "Думаю, мы сейчас ближе к завершению, чем когда-либо"", - отмечают британские журналисты.Однако для самой Украины дилемма остается неизменной – она не может согласиться на сдачу территорий по условиям мирного соглашения без твердых гарантий безопасности, подчеркивается в публикации. А с этим как раз проблема. По словам авторов издания, чем сильнее гарантии, которые Запад предоставит Украине, тем выше риск, что Россия их отвергнет."Украина и ее европейские союзники могут быть в восторге от смены курса администрации Трампа, но всякий раз, когда Америка сокращает разрыв с Европой, она лишь отдаляется от взаимопонимания с Россией. Да и в любом случае трудно оценить истинный вес гарантий безопасности Америки, поскольку она последовательно доказывала словом и делом, что воевать с Россией из-за Украины не намерена", - констатирует The Economist.В лучшем случае Украина может рассчитывать лишь на "второсортные" гарантии, полагают авторы публикации. Это сохранение нынешней численности вооруженных сил в 800 тысяч штыков, подкрепленных европейской "коалицией желающих", которую поддержат США, считают они.Что касается экономики, Украина получит пакет поддержки для обеспечения "светлого будущего и процветания" и перспективу членства в ЕС, продолжает издание. Финансовый план разрабатывается Всемирным банком и командой BlackRock, крупнейшей в мире компанией по управлению активами, — на безвозмездной основе, но при активном финансировании из европейских стран, говорится в статье.При этом журналисты издания отмечают, что самый сложный вопрос на переговорах является требование России, чтобы Украина сдала весь Донбасс, включая те территории, которые она пока не контролирует. США предлагают превратить эти земли в "свободную экономическую зону", а Зеленский заявляет, что любой отвод украинских войск из "пояса крепостей" Донбасса должен сопровождаться соответствующим отводом российских, пишет газета.Не Бельгия, а ТрампЕвропейские лидеры, который встречаются 18-19 декабря в Брюсселе для того, чтобы обсудить финансирование Украины, находятся под колоссальным и беспрецедентным давлением США, пишет накануне голосования об изъятии замороженных российских активов американской издание Politico."Чреватые большими последствия разногласия между странами Европы по вопросу использования замороженных российских активов для восстановления Украины наглядно демонстрируют глубокий раскол на континенте, который думает о том, что делать с новым мировым порядком и беспрецедентным давлением США", - отмечают авторы публикации.Politico цитирует слова немецкого канцлера Фридриха Мерца, который утверждает, что Евросоюз "понесет ущерб на долгие годы", если не сможет договориться о финансировании Украины. Если это случится, европейские лидеры покажут миру, что неспособны действовать заодно и в целях защиты собственного политического порядка на Европейском континенте, полагает Мерц.Украина отчаянно нуждается в деньгах, так как в будущем году дефицит бюджета у нее составит 71,7 миллиарда евро, напоминает американское издание. Если деньги не начнут поступать к апрелю, Киеву придется сократить государственные расходы, а это отразится на моральном состоянии и оборонной способности Украины, утверждают американские авторы.Чтобы профинансировать Украину европейские чиновники предложили использовать 210 млрд евро замороженных российских активов, большинство из которых хранятся в Бельгии, но администрация Трампа призвала европейские страны отказаться от этого плана, говорится в статье."Когда лидеры ЕС в октябре встречались в Брюсселе, они не смогли прийти к соглашению по замороженным средствам, потому что Бельгия выступила против этого. Спустя два месяца стало ясно, что проблема ЕС — это не Бельгия, а Трамп", - пишет Politico.По данным издания, кампания американского давления, в ходе которой чиновники из администрации Трампа вели кулуарные переговоры со странами-членами ЕС по этому вопросу, привела к тому, что Италия, Болгария, Мальта и Чехия присоединились к группе несогласных государств.Почему Трамп так поступает? Согласно проекту мирного плана, согласованному Белым домом и Кремлем, и просочившемуся в СМИ, Вашингтон хочет использовать часть замороженных активов России для финансирования работ по восстановлению Украины под руководством США, подчеркивает газета.С другой стороны, предоставление замороженных активов Украине в рамках репарационного кредита позволит Киеву решать, куда направлять деньги. Франция, например, настаивает на том, что деньги прежде всего должна тратить Европа, причем на вооружения, объясняет Politico.От российско-украинского конфликта к гражданскомуНа Украине больше, чем банкротства опасаются гражданского конфликта, который может вспыхнуть после заключения мирного договора с Россией. Об этом пишет украинское "Зеркало недели" со ссылкой на бывшего главкома ВСУ и действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.Такими опасениями Залужный поделился на форуме "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины"."Конфликт, к сожалению, еще не завершился, а нас уже кто-то сделал врагами. Это уже сегодняшняя реальность. А что может произойти завтра? Если люди с боевым опытом и оружием в руках испытают резкое сокращение доходов, безработицу, нехватку жилья и возможностей самореализации, они станут уязвимы к провокациям и соблазну легких денег", — процитировало издание слова бывшего главкома ВСУ.Среди рисков Залужный перечислил рост преступности и криминогенную обстановку на улицах. По его мнению, все это может создать условия для политической дестабилизации и даже гражданской войны, передает "Зеркало недели".А конец, как никогда, близок…Тем временем американский телеканал ABC News публикует интервью с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. В нем российский дипломат заявляет, что, по его собственному мнению, стороны конфликта "на пороге" дипломатического решения, которое положит конец боевым действиям на Украине.Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что договоренность будет достигнута "скорее раньше, чем позже", отмечает американский телеканал.Тем не менее, осталось урегулировать еще несколько самых сложных вопросов, подчеркивает ABC News со ссылкой на интервью Рябкова.Это признание контроля России над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, по поводу чего Москва не может пойти ни на какой компромисс, отметил дипломат."Еще одним камнем преткновения стало возможное размещение войск стран НАТО на Украине после окончания конфликта. Замминистра иностранных дел заявил, что Россия не согласится на сделку, которая предусматривает присутствие НАТО на украинской территории, даже если контингент альянса будет представлен там в качестве гарантии безопасности или в виде "коалиции желающих", как называет себя группа, состоящая в основном из европейских лидеров", - излагает телеканал слова Сергея Рябкова.Больше о ситуации в рядах ВСУ в статье Павла Волкова Дезертирство не остановить. В чем решающий изъян мобилизационной системы Украины.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, валерий залужный, ес, politico, the economist, вооруженные силы украины, замороженные активы, активы, международные отношения, международная политика, сми, украина.ру, украина.ру