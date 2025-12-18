https://ukraina.ru/20251218/prezidentu-ssha-podarili-yaschik-krasnoy-ikry-iz-rossii-1073284944.html

Президенту США подарили ящик красной икры из России

Ящик красной икры передал президенту США Дональду Трампу его спецпредставитель Стивен Уиткофф. Об этом 18 декабря сообщило министерство промышленности и торговли Хабаровского края

2025-12-18T11:53

"Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края, - сообщили в министерстве. - Деликатес американскому президенту передал главный переговорщик США Стив Уиткофф". Красную икру произвели в Николаевском районе на рыбокомбинате в посёлке Чныррах. Уиткофф её попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным."Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвёз Трампу", - рассказали в российском министерстве. Тем временем стало известно, что представители России и США могут провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине 20-21 декабря в Майами. Американская делегация представит российской стороне итоги состоявшихся 14-15 декабря переговоров в Берлине делегаций США и Украины с участием западноевропейских политиков.Ожидается, что со стороны России в переговорах примет участие спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Пиратский" план Трампа, призыв Мадуро и финансовый тупик Брюсселя. Хроника событий на утро 18 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

