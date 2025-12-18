Президенту США подарили ящик красной икры из России - 18.12.2025 Украина.ру
Президенту США подарили ящик красной икры из России
Ящик красной икры передал президенту США Дональду Трампу его спецпредставитель Стивен Уиткофф. Об этом 18 декабря сообщило министерство промышленности и торговли Хабаровского края
2025-12-18T11:53
2025-12-18T11:53
новости
сша
россия
хабаровский край
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
украина
сво
переговоры по украине 2025
"Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края, - сообщили в министерстве. - Деликатес американскому президенту передал главный переговорщик США Стив Уиткофф". Красную икру произвели в Николаевском районе на рыбокомбинате в посёлке Чныррах. Уиткофф её попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным."Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвёз Трампу", - рассказали в российском министерстве. Тем временем стало известно, что представители России и США могут провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине 20-21 декабря в Майами. Американская делегация представит российской стороне итоги состоявшихся 14-15 декабря переговоров в Берлине делегаций США и Украины с участием западноевропейских политиков.Ожидается, что со стороны России в переговорах примет участие спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Пиратский" план Трампа, призыв Мадуро и финансовый тупик Брюсселя. Хроника событий на утро 18 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
россия
хабаровский край
украина
новости, сша, россия, хабаровский край, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, украина, сво, переговоры по украине 2025, новости переговоров, джаред кушнер, продукты
Новости, США, Россия, Хабаровский край, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, СВО, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, Джаред Кушнер, продукты

Президенту США подарили ящик красной икры из России

11:53 18.12.2025
 
© Фото : CC0, Pixabayкрасная икра бутерброд
красная икра бутерброд - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : CC0, Pixabay
Ящик красной икры передал президенту США Дональду Трампу его спецпредставитель Стивен Уиткофф. Об этом 18 декабря сообщило министерство промышленности и торговли Хабаровского края
"Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края, - сообщили в министерстве. - Деликатес американскому президенту передал главный переговорщик США Стив Уиткофф".
Красную икру произвели в Николаевском районе на рыбокомбинате в посёлке Чныррах. Уиткофф её попробовал на обеде в московском ресторане "Савва" перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
"Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвёз Трампу", - рассказали в российском министерстве.
Тем временем стало известно, что представители России и США могут провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине 20-21 декабря в Майами. Американская делегация представит российской стороне итоги состоявшихся 14-15 декабря переговоров в Берлине делегаций США и Украины с участием западноевропейских политиков.
Ожидается, что со стороны России в переговорах примет участие спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Пиратский" план Трампа, призыв Мадуро и финансовый тупик Брюсселя. Хроника событий на утро 18 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
