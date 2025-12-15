https://ukraina.ru/20251215/zakhar-prilepin-nuzhna-subektnaya-vlast-na-ukraine--ne-obyazatelno-rossiyskaya-no-prorossiyskaya-1073142967.html

Захар Прилепин: Нужна субъектная власть на Украине — не обязательно российская, но пророссийская

Захар Прилепин: Нужна субъектная власть на Украине — не обязательно российская, но пророссийская

Известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин рассказал о причинах своего возвращения на фронт, объяснил, что мешает участникам СВО быть эффективными в госуправлении РФ, а также назвал условия нашей победы в войне с Украиной.

Об этом он эксклюзивно рассказал в интервью изданию Украина.ру.Он также отметил, что Трамп хочет победить в российско-украинском кризисе, но не понимает, что такое Украина. Запад попал под воздействие собственной пропаганды, когда всерьез решил, что Украина может стать частью Европы и выполнять функции форпоста против РФ, уверен писатель. Отчасти, как это было в свое время с Речью Посполитой, или как сейчас происходит с Прибалтикой— Захар, как вы считаете, чем и когда закончиться война на Украине? И какой вид при этом должна иметь Украина, в каких границах быть?— Думаю, что специальная военная операция (СВО) в ближайшей перспективе не закончится. Единственная вещь, которая меня успокаивает — то, что Трамп, который решил победить в войне России и Украины, не понимает, что такое Украина.То есть на Западе они сами подпали под воздействие собственной пропаганды, и всерьез решили, что Украина — европейская страна, европейский народ, который может потенциально стать частью Европы и выполнять определенные функции форпоста против России. Отчасти то, чем была в свое время Речь Посполитая, или то, чем сейчас является Прибалтика.Но европейцы не понимают во всех смыслах опасность деструктивного потенциала Украины — не только для нас, но и для них самих. Они не смогут с ней справиться, управлять ею — Украина не будет сколько-нибудь устойчива. Украина — место хаоса. Поэтому срок Трампа достаточно быстро закончится, и все изменится — и в Америке, и в Европе. Вся эта история, к несчастью для всех, выйдет на новый этап. И до тех пор, пока мы не установим реальную субъектную власть в Киеве, ни о какой победе говорить невозможно. Эта власть не обязательно должна быть российской, но, конечно же, пророссийской. То есть Украина может быть не подконтрольной частью Россией, но она должна быть субъектной. Только так выглядит наша победа. Конечно, Украина должна быть денацифицирована и демилитаризирована — об этом тоже пока речи не идёт [в переговорах]. Поэтому мы видим (даже несмотря на определенную, весьма раздуваемую в России пропаганду о подвижках в переговорном процессе), что мы находимся, возможно, даже не в середине пути. То есть это не должно нас успокаивать. Тем не менее мы знаем, куда идём, целеполагание у нас есть: президент Владимир Путин и и глава МИД России Сергей Лавров неоднократно говорили что залог нашей победы — денацификация и демилитаризация Украины.Кроме всего прочего, для меня лично есть ещё одна принципиальная вещь: на Украине находится колоссальное число политзаключенных. Это десятки тысяч человек, которых загнали в тюрьмы, где их морят голодом и уничтожают. До тех пор, пока мы их не выпустили, до тех пор, пока мы не вернули статус весомой православной церкви на Украине, ни о какой победе говорить невозможно.Мы близки к этому? Нет, мы к этому не близки.— Вы начинали почти с самого старта СВО, потом, получив ранение, некоторое время не участвовали в боевой деятельности ВС РФ. Сейчас вы снова вернулись на фронт. С чем это связано — с вашей литературной деятельностью (вы хотите продолжать писать что-то про СВО) или вы вернулись из чисто патриотических убеждений?— Нет, это не связано с моей литературной деятельности, потому что материал для своих произведений я давно набрал. Моё нынешнее возвращение на фронт — это личная, частная история, которую я сам до конца не смог для себя сформулировать.На днях я случайно столкнулся со знакомым генерал-майором, с которым мы практически одномоментно начинали военную службу — еще в Первую Чеченскую кампанию. Он старше меня лет на 5-7. Мы сели, разговорились и как бы пытались друг у друга выспросить, что, собственно, нас побудило прийти на СВО.Так вот, тут уже нет никакого ни романтизма, ни попытки что-то доказать себе или окружающим. Это скорее какая-то инерция судьбы, которая для меня, в первую очередь, объясняется людьми, “находящимися” сейчас у меня за спиной, за правым и левым плечами. Это мои близкие друзья, товарищи: Воха, Арсен, батя Захарченко. Они оказали огромное влияние на меня, я не забуду их никогда. Я живой, а они памятники… И вот, я, видимо, нашёл причину [своего возвращения на СВО]. Я по ним скучаю.— Сейчас много говорят о патриотических чувствах. А что для вас значит патриотизм?— Это соответствие риторики и практики. Это, кстати, отчасти ответ на предыдущий вопрос. У нас патриотов много. А вот с патриотами, у которых риторика и практика хоть на каком-то уровне совмещаются — с этим проблема. Можно посмотреть на послужной список человека: гуманитарная, военная деятельность, любая другая форма деятельности... Поэтому отвечать надо за слова, отвечать “за базар”.— Как вы считаете, что будет с ветеранами СВО? Смогут ли они встроиться в гражданскую жизнь?— Я пока слишком серьезных иллюзий по этому поводу не питаю. Объясню почему.Например, президент России занимается великим, благим, ярким, нужным делом — он лично отсматривает биографии, послужные списки участников СВО, встраивает их в программу "Время героев"и другие передачи на ТВ. Эти люди занимают те или иные административные должности в системе управления Россией. Но, знаете, в чем тут проблема? (Я скажу без прикрас, в том числе надеясь, что меня услышат и те людям, которые к этому причастны. А, возможно, и Владимир Владимирович посмотрит это видео).Люди, находящиеся в управлении Россией, как правило, являются всерьез обеспеченными персонами. Ряд из них миллионеры и миллиардеры, причем не в рублевом эквиваленте. И в этом смысле невозможна серьезная конкуренция между этими людьми, которые давно являются частью системы, частью управления, и управленцами из числа бывших участников СВО, для которых 250 тысяч рублей в месяц были сверхзарплатой, и которые попадают на невеликую зарплату государственного деятеля, чиновника.То есть участники СВО не могут вступить хоть в сколько-нибудь конкурирующие отношения, потому что у них нет финансовых возможностей на выстраивание своей команды, своих групп влияния, и так далее. Они должны неизбежно присоединяться к той или иной финансовой группировке, частью которой по итогу становятся. Вот в чем проблема. Если мы инкорпорируем в мир политики, равно как и в мир культуры, музыки или спорта участников СВО мы должны обеспечить им возможности реальной конкуренции: должностные, институционные, любые другие — которые позволят им весить, позволят быть состоятельными, позволят им конкурировать. Мы этим их не обеспечим.Стихи читаешь — пожалуйста, приходи, почитай их на Первом канале. Хочешь политикой заниматься — пожалуйста, вот должность заммэра. Хочешь ещё что-то — иди туда-то и туда-то. Друзья мои, конечно же, они идут внутрь существующей системы, которая без проблем справится с ними и на щелчок выключит их, если они будут хоть сколько-нибудь для нее вредны, конкурентны, неприятны, не нужны.— Как вы считаете, кем делает война человека: убийцей, героем, неврастеником, психопатом, циником или еще кем-то? И почему?— Все это досужая навязчивая мифология, которой, как правило, люди, участвовавшие или участвующие в боевых действиях, потешаются. Конечно же, не война чаще всего делает людей психопатами и неврастениками.Я вам более того скажу: посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) появляется у людей зачастую не вследствие пережитого на войне, а из-за, например, отношения военного руководства к личному составу Или из-за отношения гражданской администрации в тылу к людям, прошедшим войну.Вот что порой вызывает беспримерное бешенство и непонимание, как можно жить в этом мире, когда теряешь товарищей, проходишь тяготы и лишения, а потом гражданское или военное командование относится к тебе как к скоту. Это весьма разные вещи.Поэтому, про первую часть вопроса, касающуюся убийства-не убийства, еще Достоевский написал в 19 веке предельно верные и точные слова — он сам хоть и военный, не воевал, но хорошо все понял. Он сказал, что люди на войне не убивают, а жертвуют собой.Поэтому никто на войну не едет убивать, но люди знают, что могут лишиться там жизни. Это огромная, по сути религиозная, христианская жертва, которую человек готов принести и делает это. Из таких граждан, конечно же, должны коваться (и куются) и политические, и культурные, и любые другие элиты — в том случае, если у государства есть на это ставка. А это пока ещё вопрос дискуссионный.Украина и Запад говорят, что будут пугать Россию бесконечной войной, но эти угрозы могли быть действенными, когда мы жили за счет поставок "ножек Буша" из США. А сейчас мы сами кого угодно прокормим. Скоро точно будем поставлять гуманитарку в США и Европу. Об этом в интервью Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется.

