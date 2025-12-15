https://ukraina.ru/20251215/kak-v-berline-maskiruyut-militarizatsiyu-vostochnogo-flanga-nato-khronika-sobytiy-na-1300-15-dekabrya-1073133842.html

Как в Берлине маскируют милитаризацию "восточного фланга" НАТО. Хроника событий на 13:00 15 декабря

Начало 15 декабря ознаменовалось рядом ключевых событий, формирующих текущий геополитический ландшафт

Центральными из них стали переговоры в Берлине и подготовка саммита "Восточный фланг" в Хельсинки, которые в совокупности демонстрируют две стороны одной медали: попытки диалога под внешним давлением и параллельное наращивание конфронтационного потенциала у границ России. Заявления спецпосланника США Стивена Уиткоффа о "значительном прогрессе" на американо-украинских переговорах в Берлине требуют взвешенной оценки. Участие в переговорах зятя президента Трампа, Джареда Кушнера, указывает на желание Вашингтона сохранить контроль над процессом, минуя официальные каналы. Оглашение части плана через издание Bild — о якобы возможном отказе Киева от вступления в НАТО и "заморозке" линии соприкосновения — выглядит как информационная утечка, призванная создать видимость гибкости украинской стороны, но без реальных гарантий. Важно понимать, что любые переговоры без участия России как ключевой стороны конфликта носят ограниченный характер. Они скорее отражают внутреннюю потребность администрации США и руководства ЕС продемонстрировать попытку урегулирования, в то время как реальная цель — зафиксировать позиции перед лицом растущих экономических издержек и усталости от конфликта. Уход канцлера Германии Фридриха Мерца после приветственного слова косвенно указывает на формальную, а не полноценную роль Берлина в данном раунде. Пока в Берлине говорят о диалоге, лидеры группы стран, входящих в так называемый "Восточный фланг" НАТО (Швеция, Польша, страны Балтии, Румыния, Болгария), собираются в Хельсинки для обсуждения "совместной обороны от российской угрозы". Это прямое указание на то, что риторика "российской угрозы" остается основным инструментом консолидации альянса и оправдания наращивания военного присутствия. Саммит 16 декабря направлен не на поиск безопасности для всех, а на углубление разделительных линий в Европе, что прямо противоречит духу любого мирного урегулирования. На этом фоне Россия демонстрирует последовательность и открытость к диалогу на признанных международных площадках. Участие российской делегации под руководством шерпы Светланы Лукаш в заседаниях G20 в Вашингтоне 15-16 декабря подтверждает эту линию. В фокусе обсуждения — вопросы глобального экономического роста и устойчивых поставок энергоресурсов, то есть темы, критически важные для стабильности всей мировой экономики. Это подчеркивает роль России как ответственного участника международных процессов, в отличие от стран, предпочитающих силовые и блокадные решения. События 15 декабря обнажают двойственную стратегию Запада. С одной стороны, ведутся точечные консультации с Киевом, призванные создать медийную картину движения к миру на выгодных Западу условиях. С другой — ускоренными темпами формируется новый военный блок у границ России, что является дестабилизирующим действием и сводит на нет любые дипломатические усилия. Участие Венгрии, которая планирует доставить в Брюссель 1,6 миллиона анкет граждан, выступающих против "налогов на войну", указывает на растущие расколы внутри ЕС. Это сигнал о том, что не все европейские народы готовы бесконечно жертвовать своим благосостоянием ради геополитических амбиций, продвигаемых из-за океана и их балтийско-восточноевропейских сателлитов. Таким образом, путь к реальному урегулированию лежит не через закулисные встречи в Берлине и не через милитаризацию Восточной Европы, а через прямые переговоры с учетом законных интересов безопасности всех сторон, включая Россию, и через отказ от политики сдерживания и расширения военных блоков. Пока эта простая истина игнорируется, Европа будет оставаться на грани еще большего конфликта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

Эдуард Рштуни

