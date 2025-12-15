https://ukraina.ru/20251215/desyat-tormozov-zelenskogo-pochemu-nedoprezident-ukrainy-prodolzhaet-otstaivat-voynu-1073139919.html

Десять тормозов Зеленского. Почему недопрезидент Украины продолжает отстаивать войну

Десять тормозов Зеленского. Почему недопрезидент Украины продолжает отстаивать войну

Не успели заинтересованные люди порадоваться проблескам успеха в Берлине на мирных консультациях украинской делегации со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, как следующий информационный вброс охладил оптимистов правдой.

Сначала мистер Уиткофф поведал: "Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс". А агентство Reuters уточнило: якобы на переговорах с американцами Зеленский предложил отказаться от стремления Украины в НАТО.Reuters чуть не захлебнулось от оптимизма: "Этот шаг знаменует собой серьезный сдвиг для Украины, которая боролась за вступление в НАТО как за защиту от российских атак, и это стремление закреплено в ее конституции. Он также отвечает одной из военных целей России, хотя Киев до сих пор твердо стоял на своем".И стоять-то Киев стоял, но не без проблем: как там в анекдоте: Штирлиц стоял на кое-чем своем, в результате "кое-что свое" распухло и сильно заболело. Так и здесь, не прошло и полдня, как издание The Wall Street Journal сообщило: не все так безоблачно, а берлинские переговоры американской и украинской делегаций в воскресенье отличались напряженностью главным образом потому, что Вашингтон, несмотря на заявления о "значительном прогрессе", не намерен смягчать свою позицию по проекту мирного соглашения. США уже мало отказа Киева от стремления в НАТО, ему важно, чтобы Украина во всем остальном тоже сдалась. И не мешала США мириться с Россией, привязывать Европу к своей колеснице в качестве покорной и безотказной шавки и сосредотачивать усилия для борьбы за геополитическое влияние в других частях мира, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).Вот для того, чтобы идти в ИТР во всеоружии и на равных бодаться там с Китаем, пристегнув к себе, например, Австралию и Японию, США важно оставить в тылу пришибленную Европу и замиренную Россию, которая будут заниматься обустройством полученной Украины, донельзя разоренной войной.А в Европе, оказывается, против этих планов дружно выступают Зеленский и стоящие за его спиной европейцы. И США убеждаются, что подавить бунт карликов-упырей – это не так-то и просто, как могло показаться. И Зеленский упорствует. И не соглашается с мирным планом, предложенным президентом США Дональдом Трампом в виде набора из толи 27, толи 28 пунктов-предложений счастья, разделенных якобы на четыре группы вопросов.Сегодня существует, как минимум, десять пунктов-тормозов, с помощью которых еврозелебобики во главе с криворожским украинцем Зеленским, французом Эммануэлем Макроном, британцем Киром Стармером и особенно нацист.., энтшульдигунг (извините - нем. Ред.), немцем Фридрихом Мерцем готовы переиначить, извратить и торпедировать планы Трампа. Вот они, эти проблемные тормоза:1. Даже возможный и уже объявленный отказ Украины от НАТО может ничего не означать, если взамен него укро-неонацисты Зеленского потребуют гарантии безопасности по образцу 5 статьи Устава НАТО, которая, как все сдуру уверены, предполагает, что все члены Альянса должны защищать того одного, кто подвергся атаке со стороны третьей силы. Как сейчас Украина убеждает всех, что стала жертвой "агрессии России", а значит, члены НАТО ее должны коллективно поддержать и защитить.То же от Украины требуют закрепить в мирном договоре с Россией, исходя из Трамповых пожеланий. Это в Киеве, Париже, Лондоне и Берлине называют гарантиями безопасности. Но, как говорят в Украине, не умер Данила – галушкой задавило…2. Кроме того, Киев по-прежнему требует продолжения вооружения Украины западным оружием и передачи всех необходимых разведданных, которые помогают сегодня ВСУ весьма эффективно противостоять российской армии. В первую очередь, это касается, как вы понимает, данных разведки из космоса, поставляемых группировкой "СтарЛинк" Илона Маска, который все грозится нациков из Киева лишить сладкого из космоса, да все никак не отважится.3. Очень важны деньги на войну, и Киеве требует их все больше и больше. И сейчас Европа просто на пупе извертелась, чтобы найти юридическое обоснования изъятия замороженных в Бельгии и понемногу в разных других европейских странах российских активов. Нужда Украины для войны – от 90 до 135 млрд долл. А таких свободных денег у Европы нет. Трамп понимает это и давит, европейцы и укро-нацики не сдаются и вертятся, как ужи под вилами.Ждем саммит ЕС 18-19 декабря 2025 года, на котором евромилитаристами что-то и может быть придумано. Во всяком случае глава Европейского совета Антониу Кошта заверил всех, что европейцы будут сидеть на саммите, пока не найдут решение финансирования войны в Украине. А ведь могут не найти…Ну а Трампу все эти поиски – серпом по тестикулам. Он уже наметил, что 100 млрд долл российских активов можно будет разделить в виде инвестиций с Россией и качать прибыль на восстановлении Украины. Так что европейцам нужно будет еще сильно постараться, чтобы российские активы прикарманить под Украину.И Киев, как пишет The Wall Street Journal, тоже бредит совместным обдиранием территорий и объектов, ставших российскими. И соблазняет США дележом возможного куша. В частности издание пишет: "Зеленский допускает возможность сохранения российского участия в работе Запорожской АЭС, однако считает, что ситуация должна находиться под совместным контролем Украины и США".4. Как уверяют в Киеве, а за ним и в евростолицах, красной линией являются возможные уступки Украиной территорий России. Точнее – не так: признание за Россией ею уже освобожденных украинских территорий и включенных по результатам референдумов в состав Российской Федерации. И Украина, и Россия утверждают, что своего не отдадут никогда. И разница только в том, что Россия уже взяла свое, а Украина потеряла, причем без всякой надежды вернуть утерянное. Потому что Россия не отдаст. Такая вот нехитрая диалектика.Но торговаться Киев будет, как за свое. И торгуется, потому что хочет затормозить переговоры и оттянуть в ходе торговли время на свою военную переподготовку. А это Крым, две республики Донбасса – Донецкая и Луганская. А также Запорожская и Херсонская области, части которых русские еще должны освободить, как того требует Конституция России.Выход пунктирно и плюралистично наметили: это либо признание территорий российскими де-факто без де-юре, либо обмен и признание российского в виде обмена их на те территории Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, уже тоже освобожденных Россией. С выводом оттуда ВСУ.Вот как только площади этих территорий сравняются с теми, что пока находятся под украинцами, тогда и обмен может пойти быстрее. Все зависит от интенсивности продвижения российских войск по Харьковщине, Днепропетровщине и Сумщине.5. Одной из гарантий безопасности Украины, уверены неонацисты и их союзники, – это создание демилитаризованной буферной зоны между украинскими и российскими войсками и, в конце концов, между Украиной и Россией. Украинцы видят эту зону на территории частей Донбасса и двух других областей, которые находятся под Россией. Россия же допускает такую зону только после окончательного освобождения своих новых территорий на украинской земле. Позиции, как видим, пока высекают только искры при столкновении.6. Киев и слышать пока не хочет о сокращении своей армии в рамках демилитаризации, которая является одной из задач специальной военной операции (СВО). По плану Трампа - армию в 800 тыс чел нужно сокращать. Украинцы утверждают, что армию они будут иметь такую, какую они хотят, а не ту, что кто-то им диктует. Тут пока никакого продвижения по сближению нет.7. Еще одним гарантом своей безопасности Киев хочет видеть контингенты то ли миротворцев, то ли новых оккупантов, то ли новой неоколониальной администрации в виде войск западных стран. Россия и слышать об этом не хочет. Поэтому этот пункт-тормоз – предмет ожесточенных споров. Россия утверждает, что любые контингенты западников в Украине – это ее законная цель. Потому что представляет угрозу безопасности и превращает Украину в русофобский плацдарм.8. США требуют при проведении мирных переговоров и заключении мирного соглашения (сделки) предусмотреть борьбу с коррупцией, которая разъедает Украину и ее общество, делая их практически нежизнеспособными. И начинать этот увлекательный процесс американцы готовы с аудита оказанной помощи и поставленного вооружения и техники Украине. Для Трампа это огромный плюс: он может получить компромат не только на своих врагов внутри США из числе продажных и вороватых демократов, но и на представителей элиты ЕС, у которых тоже рыльце в пушку и которые, по мнению многих, завязли в украинской коррупции, как мухи в биоотходах, потому что работали сдельно и крышевали серые схемы, набивая мошну денюжкой. И дело тут не только в главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, на которой уже коррупционные клейма ставить негде. Другие – не лучше ее, разница только суммах и в возможностях воровать и крышевать.Ну и просроченный недофюрер укро-нациков Зеленский тут – вообще красавчик, которого запросто можно заспиртовывать и помещать в палату мер и весов в Париже, как кристально чистый образец мздоимства, воровства и коррупции.9. Мирный план Трампа в течение 90 дней после окончания войны предполагает проведение президентских выборов, на которых Белый дом надеется без канделябров по голове и дуста в сырники убрать с глаз долой Зеленского. И чтобы напоминанием о страшном провале никому на Западе не был, и чтобы на его место пришел легитимный подписант мирных договоренностей-сделок. Зеленский вроде бы обещает выборы, но все прекрасно понимают, что с этим вопросом он будет тянуть до последнего.Лишение власти для Зеленского – это ответственность за содеянное со страной. Он должен будет ответить за военные преступления и преступления против человечности. По Нюрнбергу 2.0. Поэтому на выборы он пойдет, получив либо гарантии личной безопасности и выезда за кордон, либо лопатой по голове во время доставки на выборы под конвоем.10. И, наконец, все эти вопросы могут быть улажены и оформлены в мирный договор, на который у Киева и Москвы тоже разные взгляды. Москва хочет долгосрочный мир, который зиждился бы на устранении первопричин нынешней СВО и войны. А вот Киев и многие на Западе хотят всего лишь перемирия для того, чтобы получить передышку, во время которой можно было накопить силы для новой войны.Именно поэтому споры продолжаются даже вокруг названия итогового документа всего этого увлекательного процесса. И Россия пока смотрит на него со стороны и участвует гипотетически. Как написал британский аналитик Александр Меркурис, прошедшие переговоры без участия России – это имитация дипломатии, а перекрытие всех каналов связи с Москвой – это критическая ошибка европейцев, которая в результате полностью "маргинализировала Европу". "Есть цирк из европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения и уходят довольные друг другом", – так охарактеризовал он проходящую возню.И с ним трудно не согласиться. Впрочем, а чему удивляться, если Зеленский – по призванию клоун. Но процесс идет, и это хорошо. Может, он и приведет к тому, что станут наконец переговариваться, а не перестреливаться…Еще на эту же тему читайте в статье Владимира Скачко "Демилитаризованная зона обмана. Зеленский хочет любой ценой получить передышку для войны ".

