Берлинский тупик: Американо-украинские переговоры наткнулись на непримиримые позиции по Донбассу

Мирный процесс на украинском направлении столкнулся с парадоксом: Киев впервые согласился выполнить "фундаментальное условие" Москвы по отказу от НАТО, но... Украина.ру, 15.12.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073152261_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab1e12ff5c5cbea9b0df672cc09cd485.png

Мирный процесс на украинском направлении столкнулся с парадоксом: Киев впервые согласился выполнить "фундаментальное условие" Москвы по отказу от НАТО, но переговоры зашли в тупик из-за статуса Донбасса. Пока дипломаты обсуждают сокращенный американский план, НАТО усиливает восточный фланг, а в ЕС углубляется раскол по вопросу финансовой поддержки Украины

