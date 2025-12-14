Двое вооруженных открыли стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. Погибли 12 человек - 14.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251214/dvoe-vooruzhennykh-otkryli-strelbu-na-plyazhe-bonday-v-sidnee-pogibli-10-chelovek-1073089916.html
Двое вооруженных открыли стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. Погибли 12 человек
Двое вооруженных открыли стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. Погибли 12 человек - 14.12.2025 Украина.ру
Двое вооруженных открыли стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. Погибли 12 человек
Двое вооружённых людей открыли огонь по мирным жителям на сиднейском пляже Бондай, убив 12 человек, включая детей. Об этом 14 декабря сообщает портал news.com.au со ссылкой на источники
2025-12-14T13:01
2025-12-14T16:22
новости
сша
австралия
украина
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043111777_0:101:1921:1181_1920x0_80_0_0_811d6b4b678de86981096cfa2b98c9f7.jpg
На видео, загруженном в соцсеть X, запечатлен момент, когда прохожий бросился на одного из стрелявших. Было видно, как мужчина, одетый в белую рубашку, присел за машиной, а затем подбежал к одному из стрелявших, схватил его сзади и вырвал у него дробовик. Прохожий направил оружие на стрелка, который отступил на несколько шагов, в это время второй преступник продолжал стрелять с моста.В результате один боевик был застрелен, другой был ранен и в данный момент находится под стражей, с ним работают службы экстренной помощи.Предполагается, что целью нападения было празднование Хануки. Источники в полиции считают, что преступление планировалось в течение нескольких месяцев. По данным NewsWire, подтверждена гибель десяти человек, в том числе детей и офицера полиции. В своем заявлении премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал сцены в Бондай “шокирующими и вызывающими беспокойство”. “Полиция и службы экстренного реагирования работают на местах, спасая жизни людей. Я думаю о каждом пострадавшем", - сказал Альбанезе.Один из террористов, устроивших стрельбу в Сиднее во время празднования Хануки, — иммигрант из Пакистана Нарвид Акрам. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.Среди пострадавших — несколько человек, иммигрировавших из СССР в Австралию в 1970-х годах и ранее владевших в столице рестораном "Сказка". В настоящее время они находятся в критическом состоянии и проходят экстренную операцию. Официальные данные о пострадавших пока не обнародованы.Похожее событие произошло сегодня в США. Неизвестный открыл огонь вблизи Брауновского университета. Погибли двое человек, ещё восемь ранены. Подробнее в материале В США неизвестный открыл стрельбу в Брауновском университете. Есть погибшиеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помилованные Лукашенко и потепление отношений с США. Хроника событий на утро 14 декабряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
австралия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043111777_105:0:1814:1282_1920x0_80_0_0_a7db2b34bbd96665bc511bd3a6bb37d6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, австралия, украина, украина.ру
Новости, США, Австралия, Украина, Украина.ру

Двое вооруженных открыли стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. Погибли 12 человек

13:01 14.12.2025 (обновлено: 16:22 14.12.2025)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Двое вооружённых людей открыли огонь по мирным жителям на сиднейском пляже Бондай, убив 12 человек, включая детей. Об этом 14 декабря сообщает портал news.com.au со ссылкой на источники
На видео, загруженном в соцсеть X, запечатлен момент, когда прохожий бросился на одного из стрелявших. Было видно, как мужчина, одетый в белую рубашку, присел за машиной, а затем подбежал к одному из стрелявших, схватил его сзади и вырвал у него дробовик.
Прохожий направил оружие на стрелка, который отступил на несколько шагов, в это время второй преступник продолжал стрелять с моста.
В результате один боевик был застрелен, другой был ранен и в данный момент находится под стражей, с ним работают службы экстренной помощи.
Предполагается, что целью нападения было празднование Хануки. Источники в полиции считают, что преступление планировалось в течение нескольких месяцев.
По данным NewsWire, подтверждена гибель десяти человек, в том числе детей и офицера полиции.
В своем заявлении премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал сцены в Бондай “шокирующими и вызывающими беспокойство”.
“Полиция и службы экстренного реагирования работают на местах, спасая жизни людей. Я думаю о каждом пострадавшем", - сказал Альбанезе.
Один из террористов, устроивших стрельбу в Сиднее во время празднования Хануки, — иммигрант из Пакистана Нарвид Акрам. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.
Среди пострадавших — несколько человек, иммигрировавших из СССР в Австралию в 1970-х годах и ранее владевших в столице рестораном "Сказка". В настоящее время они находятся в критическом состоянии и проходят экстренную операцию. Официальные данные о пострадавших пока не обнародованы.
Похожее событие произошло сегодня в США. Неизвестный открыл огонь вблизи Брауновского университета. Погибли двое человек, ещё восемь ранены. Подробнее в материале В США неизвестный открыл стрельбу в Брауновском университете. Есть погибшие
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помилованные Лукашенко и потепление отношений с США. Хроника событий на утро 14 декабря
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШААвстралияУкраинаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Конец южному флангу: Олег Измайлов предсказал бегство ВСУ к плотине после падения Лимана
05:55Позывной "Бирюк": Попадал под FPV, хулиганил с минами, оптоволокно оставило шрам на лице
05:50"Три-четыре километра до Славянска": Измайлов — о "цитадели" для ударов по обороне ВСУ
05:40Почему Трамп вдруг стал "миротворцем"? Липовой предупредил об истинных целях политики США
05:30Ловушка для ВСУ на Донце: эксперт назвал единственный путь для бегства врага из-под Лимана
05:20"Дружба" только до выборов? Генерал Липовой про временный характер сближения Трампа с Москвой
05:15Киев не за столом, а уже на столе переговоров. Итоги встречи в Германии делегаций США и Украины
05:10"Слуга народа" меняет хозяина. Чего ждать от перевыборов лидера партии власти
05:05Блэкаут и коллапс инфраструктуры. Что происходит в Одессе
05:00Новый мирный план Трампа: какие мины там заложили для России
04:52Дебет и кредит СВО: металлургия на минимальных оборотах
04:45"Рукой подать до Александровки": военный эксперт про следующий шаг ВС РФ после Димитрова
04:30"Шахматка из укрепов": Измайлов сравнил оборону ВСУ под Константиновкой с тактикой Первой мировой
04:20Чествование героев: генерал-майор Липовой рассказал, как "Офицеры России" поддерживают участников СВО
04:10Не раскрывая ничего тайного: Ананьев объяснил, почему Лавров говорит о "закрытых" планах по Украине
04:08Переход рубикона и выстрел себе в ноги: глава комитета Госдумы оценил возможное изъятие активов РФ
04:04"Черная дыра" и памятники Зеленскому на всех площадях. Эксперты и политики о перспективах Украины
04:00"Вселяет осторожный оптимизм": эксперт объяснил, почему важен диалог Москвы и Вашингтона
03:29"Пройдут световые годы" до момента использования активов РФ для Украины — Туск
02:57"Мы должны заставить их прийти к единому мнению": Трамп высказался о переговорах по Украине
Лента новостейМолния