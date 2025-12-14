https://ukraina.ru/20251214/dvoe-vooruzhennykh-otkryli-strelbu-na-plyazhe-bonday-v-sidnee-pogibli-10-chelovek-1073089916.html

Двое вооруженных открыли стрельбу на пляже Бондай в Сиднее. Погибли 12 человек

Двое вооружённых людей открыли огонь по мирным жителям на сиднейском пляже Бондай, убив 12 человек, включая детей. Об этом 14 декабря сообщает портал news.com.au со ссылкой на источники

На видео, загруженном в соцсеть X, запечатлен момент, когда прохожий бросился на одного из стрелявших. Было видно, как мужчина, одетый в белую рубашку, присел за машиной, а затем подбежал к одному из стрелявших, схватил его сзади и вырвал у него дробовик. Прохожий направил оружие на стрелка, который отступил на несколько шагов, в это время второй преступник продолжал стрелять с моста.В результате один боевик был застрелен, другой был ранен и в данный момент находится под стражей, с ним работают службы экстренной помощи.Предполагается, что целью нападения было празднование Хануки. Источники в полиции считают, что преступление планировалось в течение нескольких месяцев. По данным NewsWire, подтверждена гибель десяти человек, в том числе детей и офицера полиции. В своем заявлении премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал сцены в Бондай “шокирующими и вызывающими беспокойство”. “Полиция и службы экстренного реагирования работают на местах, спасая жизни людей. Я думаю о каждом пострадавшем", - сказал Альбанезе.Один из террористов, устроивших стрельбу в Сиднее во время празднования Хануки, — иммигрант из Пакистана Нарвид Акрам. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию.Среди пострадавших — несколько человек, иммигрировавших из СССР в Австралию в 1970-х годах и ранее владевших в столице рестораном "Сказка". В настоящее время они находятся в критическом состоянии и проходят экстренную операцию. Официальные данные о пострадавших пока не обнародованы.Похожее событие произошло сегодня в США. Неизвестный открыл огонь вблизи Брауновского университета. Погибли двое человек, ещё восемь ранены. Подробнее в материале В США неизвестный открыл стрельбу в Брауновском университете. Есть погибшиеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Помилованные Лукашенко и потепление отношений с США. Хроника событий на утро 14 декабряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

