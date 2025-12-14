https://ukraina.ru/20251214/bild-sudba-ukrainy-mozhet-reshitsya-uzhe-v-eti-vykhodnye-1073092081.html

Bild: Судьба Украины может решиться уже в эти выходные

Переговоры США и Украины достигли максимальной интенсивности. В понедельник в Берлине состоится встреча делегаций Вашингтона и Киева, на которой американская сторона рассчитывает добиться от Украины уступок по мирному урегулированию, пишет немецкое издание Bild

Авторы публикации в Bild подчёркивают, что диалог между США и Украиной по поиску выхода из конфликта сейчас идёт на предельной скорости. В материале акцентируется, что Дональд Трамп сильно давит на Владимира Зеленского, чтобы вынудить его пойти на серьёзные компромиссы. Кульминацией станет встреча делегаций в понедельник в Берлине.По сведениям портала Axios, уже сегодня (14 декабря - ред.) в Париже соберутся ключевые советники правительств Украины, Германии, Франции и Великобритании для обсуждения ситуации. Как узнало Bild от источников в правительстве ФРГ, в выходные в Берлине тоже пройдут консультации внешнеполитических экспертов, в которых примут участие представители США и Украины.В понедельник в немецкой столице ожидается саммит высокого уровня. Зеленский лично прилетит в Берлин. Представитель федерального правительства Штефан Корнелиус сообщил в пятницу вечером, что к обсуждению подключатся лидеры многих европейских стран, а также главы структур ЕС и НАТО.Особый интерес вызывает резкая смена планов американской стороны. Ещё недавно The Wall Street Journal писало, что переговорщики Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — ограничатся видеосвязью в понедельник. Сам Трамп говорил о разочаровании поведением и Москвы, и Киева, обещая отправить своих представителей на очные переговоры только при реальной перспективе успеха.Но в ночь на субботу всё поменялось: по свежим данным того же издания, Уиткофф всё-таки прилетит в Берлин лично и останется там на воскресенье и понедельник, проводя встречи вместе с Кушнером. Эта неожиданная командировка спецпосланника, как считают авторы, ярко показывает, насколько Вашингтон настроен на быстрый результат.Хотя публично Белый дом выражает раздражение, на деле, по информации Bild, переговорный процесс сейчас самый насыщенный с февраля 2022 года. Источники издания уверяют, что Трамп оказывает серьёзное давление на Зеленского, требуя от Украины реальных уступок. Президент США, вероятно, делает ставку на текущую политическую уязвимость украинского лидера из-за громкого коррупционного скандала в его ближайшем окружении.Самой болезненной темой остаётся Донбасс. Россия настаивает на передаче тех районов, которые не удалось взять ранее, включая сильно укреплённые позиции. Теперь, судя по словам Зеленского, на столе лежит неоднозначный вариант: американцы предлагают отвод украинских сил из ДНР при условии, что российские войска туда не войдут. В Москве это называют "демилитаризованной зоной".Однако Донбасс — далеко не единственный сложный пункт. Обсуждаются гарантии безопасности для Украины от "возможной новой агрессии", вопросы восстановления разрушенной инфраструктуры и судьба замороженных российских активов.Авторы отмечают, что Трамп может установить жёсткий срок — до Рождества. Но по вопросу российских активов единства пока нет: ЕС и США расходятся в подходах к более чем 200 миллиардам евро, заблокированным в Европе. Некоторые страны Евросоюза хотят сразу пустить эти деньги на поддержку Украины — чтобы укрепить её оборону и позиции на переговорах. Вашингтон же настаивает на переводе средств в фонд восстановления под американским контролем.Читайте также: FT: Россия сделала первое серьёзное предупреждение ЕС по поводу своих активов

