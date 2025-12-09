Штаб-квартира "Турецкого потока" переезжает в Венгрию - Сийярто - 09.12.2025 Украина.ру
Штаб-квартира "Турецкого потока" переезжает в Венгрию - Сийярто
Компания-оператор газопровода "Турецкий поток" начала переезд из Нидерландов в Венгрию, заявил 9 декабря в соцсетях венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто
2025-12-09T14:10
"Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, эксплуатирующей газопровод "Турецкий поток". А теперь хорошие новости: начался переезд компании из Нидерландов в Венгрию, и её работа не ограничена никакими санкциями", - отметил Сийярто.Другие заявления министра иностранных дел Венгрии:🟦 Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине и заинтересована в возвращении мира.🟦 Энергосотрудничество с Россией жизненно необходимо.🟦 Венгрии и России нужно защищать поставки российских нефти и газа на фоне атак Киева.🟦Венгрия не позволит оказывать давление на себя извне.🟦 Будапешт призывает одуматься тех, кто препятствует мирному разрешению украинского конфликта.Накануне Окружной суд Амстердама арестовал активы принадлежащего "Газпрому" оператора газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport.Во вторник утром Сийярто сообщил, что большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после снятия антироссийских санкций.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Штаб-квартира "Турецкого потока" переезжает в Венгрию - Сийярто

14:10 09.12.2025
 
