Громкое заявление Reuters о причастности СБУ к убийству российского генерала может быть частью информационной диверсии. Его цель — отвлечь внимание от успехов России и создать шум вокруг ложной цели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ сообщало, что российский генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.Комментируя сообщения Reuters, эксперт не сомневается в исполнителе. "Безусловно Украина и заказчик и исполнитель. Хотя желающих было немало. Все-таки Кириллов занимал весьма солидный пост и в рамках него защищал наши интересы", — заявил Александр Михайлов.Отвечая на вопрос о возможной помощи иностранных спецслужб, собеседник издания отметил, что эта информация закрыта. "Говорить о конкретной помощи надо с картами на руках, а предположения всегда грешат ошибками. Ведь это закрытая информация, которая не любит чужих ушей. Иногда в комментариях звучат нотки сопричастности иностранных спецслужб. Но лишние свидетели всегда грозят утечкой и провалом операции…", — пояснил он.По мнению эксперта, громкое обсуждение причастности СБУ в международных СМИ — это прием. "Они хотят перебить иную повестку — о событиях, которые укрепляют авторитет России. Такой прием отвлечения на другой объект называется “ржавой селедкой”", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Михайлов: Запад подсовывает публике “ржавую селедку”, чтобы отвлечь от успехов РФ" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.
