Предтеча сталинской украинизации. Как Борис Гринченко с "московским языком" боролся

9 декабря 1863 года родился будущий писатель и лексикограф Борис Гринченко. Его родным языком был русский, но он посвятил жизнь пропаганде украинского языка и даже получил за это премию Российской академии наук

2025-12-09T15:59

история

история

история малороссии

история украины

украина

харьков

тарас шевченко

украинский язык

xix век

культура

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072838624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec56d8bb7279ebc2bc697874e3591639.jpg

Борис был внуком сотника Сумского полка и старшим сыном Дмитрия Гринченко, который после реорганизации слободских полков дослужился до поручика Русской Императорской армии, получил наследственное дворянство и вышел в отставку в чине штабс-ротмистра. Он растратил большую часть наследства и жил в небольшом имении на хуторе Ольховый Яр у села Русские Тишки (ныне Харьковская область). В семье говорили на русском языке, малороссийское наречие считалось "мужицким".Дмитрий Гринченко дома собрал библиотеку, и лично готовил сына Бориса для поступления в гимназию – ведь мальчик с детства писал стихи, басни и рассказы, и даже создавал для семьи и гостей рукописный "журнал" в одном экземпляре. На гимназию не хватило денег, и в 1874 году Борис был отправлен в Харьковское реальное училище.Мальчик жил в съёмной комнате, и пытался завести новых знакомых. От одного из них он услышал хвалебные слова о Тарасе Шевченко, нашёл в отцовской библиотеке "Кобзарь" и начал писать стихотворения на языке, который к тому времени стали называть украинским.Знакомство в том же Харькове с "народовольцами" стало для юноши роковым. В 1879 году у него нашли запрещённую книгу русского эмигранта Сергея Подолинского об утопическом социалистическом обществе, выгнали из пятого класса училища с запретом продолжать образование в любом учебном заведении, и на несколько месяцев бросили в тюрьму – что навсегда подорвало его здоровье.Выйдя из тюрьмы и оказавшись под полицейским надзором (который фактически сохранялся до конца жизни), юноша пытался найти работу в Харькове – но долгое время это не удавалось. Его мать обратилась за помощью к своему родному брату, генералу Николаю Литарёву, и тот устроил племянника на должность канцеляриста в Харьковской казённой палате.В 1881 году Гринченко сдал экстерном экзамены и получил свидетельство, что он "подвергшись сокращённому специальному испытанию в Испытательном Комитете при Харьковском Учебном Округе и выдержав оное удовлетворительно, удостоен звания учителя народного училища". Вопреки утверждению украинской Википедии, в этом Харьковском (и вообще – в любом) университете он не учился.Учительская карьера Бориса Гринченко продолжалась с 1881 по 1893 год (за исключением 1886-1887 годов, когда он был статистиком в Херсонском губернском земстве). В 1887 году он начал он преподавать в земской школе села Алексеевка Екатеринославской губернии (ныне ЛНР), разместившейся на территории имения известной общественной деятельницы Христины Алчевской. Она на свои средства построила здание для школы, взяла на себя значительную часть расходов, была попечительницей этого учебного заведения и в значительной степени влияла на организацию всей школьной жизни.В этой школе Гринченко начал активную украинизаторскую деятельность. Он в нескольких экземплярах выпустил рукописные учебники украинского языка – "Букварь" и "Родное слово. Украинская читанка", по которым его ученики занимались внеурочно.Как писала в своих воспоминаниях супруга писателя Мария Гринченко, его ученики знали, что "есть Украина и Московщина, есть языки украинский и московский, а не панский и мужицкий, и хорошо понимали, что в школе нужно отвечать на том языке, на котором к тебе обращаются, поэтому и отвечали они начальству всегда по-московски. (…) Школьники знали, что они украинцы, знали историю и географию Украины, знали обо всех выдающихся писателях и об их произведениях, знали о тяжелом, бесправном положении Украины, знали о Галичине увереннее больше, чем тогдашний рядовой украинец-интеллигент".Сам Гринченко к тому времени активно печатался в Галичине под псевдонимом В. Чайченко и сотрудничал со львовским обществом "Просвита". В 1891 году он присоединился к нелегальному "Братству тарасовцев", которое выступало за автономию Украины. А в 1892 году Гринченко укусил руку дающего, и обвинил Христину Алчевскую в том, что она, видите ли, русифицирует украинских крестьян (в нынешней Украине её считают как раз деятельницей "украинского национального возрождения").Гринченко публично отказался принять участие в торжествах по случаю 30-летию просветительской деятельности Алчевской. На приглашение он ответил, что "уважает деятелей русского образования на русской земле, но негативно относится к обучению на русском языке на Украине". Более того, он написал личное послание самой Алчевской, в котором назвал невыносимыми условия работы и жизни крестьян в её имении. "Эти люди получают от Вас книжку в подарок, а сами, быть может, думают, что эту книжку Вы купили за те деньги, которые вымучили у них на тяжелой работе…"В 1893 году Гринченко переехал в Чернигов, где получил работу в губернской земской управе. Он поначалу стал заведующим отделом народного образования, а позже секретарём правления управы. В Чернигове он вместе с Михаилом Коцюбинским принимал участие в работе нелегальной украинской организации "Громада", в которой познакомился с молодым писателем Иваном Череватенко, уроженцем Воронежской губернии. Тот умер в конце 1893-го в возрасте 28 лет, и оставил 1000 рублей "на украинское книгоиздание".В 1894 году Гринченко на эти деньги основал издательство, и за шесть лет издал 46 наименований книг общим тиражом более 170 тысяч экземпляров, среди них и свой труд "Народ в неволе". Несмотря на небольшую стоимость книг, ориентированных на крестьянство, издательство было прибыльным. Позже его учредитель передал львовской "Просвите" 1000 рублей – для создания Фонда имени Череватенко по поддержке украинской книги. Сам Гринченко несколько раз посещал Львов, познакомился с Иваном Франко и написал по просьбе последнего очерк "Какая теперь народная школа на Украине", в котором писал, что "каждая новая книга и новый номер газеты на родном языке будет способствовать развитию национального сознания украинцев и возрождению Украины".Деятельность своих коллег по различным украинским организациям Борис Гринченко оценивал весьма скептически, о чём свидетельствует стихотворение "Землякам, которые раз в год собираются в годовщину смерти Шевченко годовщину петь гимн" (1898)."Ще не вмерла Україна,Але може вмерти:Ви самі її, ледачі,Ведете до смерти!(…)Україна вам не мати,Є вам инша пані,Зрадних прадідів нікчемнихПравнуки погані!"(Тут Гринченко открыто издевался над стихотворением Павла Чубинского, которое с 1991 года является гимном Украины).В 1900-02 годах Гринченко занимался литературной и издательской деятельностью, а также упорядочением собрания Василия Тарновского, на основании которого был создан Музей древностей (ныне Черниговский областной исторический музей). После этого писатель переехал в Киев, где члены редколлегии журнала "Кіевская старина" предложили ему завершить работу по созданию "Словаря украинского языка".Материалы к нему начал собирать ещё Пантелеймон Кулиш, позже их передали полулегальной украинской организации "Старая громада". С начала 1880-х над словарём бесплатно работал Владимир Науменко. С 1893 года Науменко был редактором журнала "Кіевская старина", а с 1902 ещё и его издателем. В конце концов, Науменко отказался завершать работу над словарём, и комиссия во главе с землевладельцем и меценатом Евгением Чикаленко предложила сделать это Борису Гринченко. Но тот выдвинул неожиданно жёсткие условия, пользуясь тем, что словарь хотели как можно быстрее подать на премию имени Костомарова Российской императорской академии наук.По словам Чикаленко "Гринченко настаивал на том, что он сам редактирует все буквы, чтобы на обложке стояла только одна его фамилия. Нам хотелось, чтобы на словаре стояло и имя Науменко, потому что он возложил на него много труда, и справедливость требует моральной платы за бесполезную работу на протяжении многих лет". Только после личного настояния Науменко договор с Гринченко всё же был заключён. В предисловии к словарю Гринченко кратко описал историю его создания и вспомнил о вкладе Владимира Науменко, Евгения Тимченко и других.Ещё до официального издания, в 1905 году, "Словарь украинского языка" под редакцией Гринченко получил премию Костомарова, при этом Академия наук, опираясь на его анализ одним из авторитетнейших русских филологов того времени академиком Алексеем Шахматовым, признала "Словарь" "лучшим малорусским словарем сравнительно со всеми до сих пор вышедшими".Словарь вышел четырьмя томами в 1907-09 годах, он содержал 68 000 слов. Более трети лексического материала добавил лично составитель. Он также предложил новое правописание украинского языка, получившее название "гринченковка". Его основой было правописание, принятое в 1904 году в Австро-Венгрии по предложению Научного общества им. Шевченко.В 1906 году Гринченко председательствовал на учредительном собрании киевского общества "Просвита" и возглавил его. Он опять активно занялся издательской деятельностью: за три года организация выпустила 36 наименований недорогих книг общим тиражом почти 200 тысяч экземпляров. Среди них была и "Украинская грамматика для науки чтения и писания", изданная в 1907 году. Она содержала азбуку с объяснением букв украинского алфавита, прописи и короткую читанку.После этого Борис Гринченко занялся подготовкой расширенной читанки "Родное слово". Но в 1908 году умерла его единственная дочь (её здоровье было подорвано тюрьмами, куда она попала за революционную деятельность), а потом и малолетний внук. У самого писателя обострился туберкулёз, весной 1909 года он выехал на лечение в Италию, где и умер 6 мая 1910-го. Похороны Гринченко в Киеве превратились в массовый антиправительственный митинг. Гроб с его телом несли на руках от Владимирского собора до Байкового кладбища (более 4 км).После большевистского переворота Борис Гринченко поначалу был любимцем властей Советской Украины, которые продолжили политику украинизации. В 1919 году Киевские педагогические курсы были реорганизованы в Киевский педагогический институт им. Гринченко, а в 1921 году на основании "словаря Гринченко" были приняты "Главнейшие правила украинского правописания", которые утвердил нарком образования УССР Григорий Гринько. Правда, со сворачиванием украинизации во второй половине 1930-х деятельность Гринченко была подвергнута критике, его обвиняли в украинском национализме, и до середины 1950-х если и упоминали, то в негативном ключе.После ХХ съезда КПСС Гринченко "реабилитировали", в 1958-58 году массовым тиражом был напечатан "Словарь украинского языка", причём в виде репринта с первого издания. В 1963 году на республиканском уровне было широко отмечено 100-летие со дня рождения, а в ходе празднования 125-летия со дня его рождения в селе Алексеевка был основан Народный литературно-мемориальный музей Бориса Гринченко – в помещении школы, где он работал в 1881-93 годах.В 1993 году имя Гринченко было присвоено Киевскому межрегиональному институту усовершенствования учителей, на основе которого позже был создан Киевский городской педагогический университет, ныне Киевский столичный университет. В 2011 году рядом с центральным корпусом этого университета был установлен памятник его патрону.Музей Бориса Гринченко в Алексеевке (ЛНР) продолжает работу. Некоторые из его мероприятий могли бы понравиться бывшему учителю школы Христины Алчевской – к примеру, выставка "Нити истории: вышивка сквозь века" или выставка кукол-мотанок, – если бы они не проходили на родном для местных жителей русском языке.

украина

харьков

Олег Хавич

история, история малороссии, история украины, украина, харьков, тарас шевченко, украинский язык, xix век, культура, образование, украинизация