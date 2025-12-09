https://ukraina.ru/20251209/operatsiya-na-serdtse-v-naruchnikakh-volkov-o-konveyere-smerti-ot-sbu-1072843898.html
Операция на сердце в наручниках: Волков о конвейере смерти от СБУ
В ежегодном докладе Госдепа США о ситуации с правами человека на Украине американцы заявили, что задержанные подвергаются жестокому обращению: избиения и удушения – нормальная практика. Особое внимание уделили гибели журналиста Гонсало Лиры в СИЗО Харькова.О том, что сейчас происходит на Украине и как СБУ превратились в конвейер по убийству людей, объяснил правозащитник, обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.
