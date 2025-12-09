Операция на сердце в наручниках: Волков о конвейере смерти от СБУ - 09.12.2025 Украина.ру
Операция на сердце в наручниках: Волков о конвейере смерти от СБУ
Операция на сердце в наручниках: Волков о конвейере смерти от СБУ
В ежегодном докладе Госдепа США о ситуации с правами человека на Украине американцы заявили, что задержанные подвергаются жестокому обращению: избиения и... Украина.ру, 09.12.2025
В ежегодном докладе Госдепа США о ситуации с правами человека на Украине американцы заявили, что задержанные подвергаются жестокому обращению: избиения и удушения – нормальная практика. Особое внимание уделили гибели журналиста Гонсало Лиры в СИЗО Харькова.О том, что сейчас происходит на Украине и как СБУ превратились в конвейер по убийству людей, объяснил правозащитник, обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.
Операция на сердце в наручниках: Волков о конвейере смерти от СБУ

12:36 09.12.2025
 
В ежегодном докладе Госдепа США о ситуации с правами человека на Украине американцы заявили, что задержанные подвергаются жестокому обращению: избиения и удушения – нормальная практика. Особое внимание уделили гибели журналиста Гонсало Лиры в СИЗО Харькова.
О том, что сейчас происходит на Украине и как СБУ превратились в конвейер по убийству людей, объяснил правозащитник, обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.
