Генерал Зальцман: 120 лет со дня рождения командующего Танкоградом

Генерал Зальцман: 120 лет со дня рождения командующего Танкоградом - 09.12.2025 Украина.ру

Генерал Зальцман: 120 лет со дня рождения командующего Танкоградом

Наполеон говаривал, что бог на стороне больших батальонов. С 1939 по 1945 года промышленность объединённой III Рейхом Европы произвела 46,8 тыс. танков и САУ. Страшная сила! Но была сила страшнее - в 1941-45 годах СССР произвёл почти 100 тысяч бронированных машин. 18 тысяч из них - Танкоград под командованием генерал-майора Исаака Зальцмана

Исаак Моисеевич Зальцман родился 9 декабря 1905 года в местечке Томашполь Ямпольского уезда Подольской губернии (Сейчас – Винницкая область).Зальцман происходил из бедной семьи, окончил всего два класса и работал на плантациях сахарной свеклы. По время Гражданской войны городок неоднократно подвергался погромам.В 1924 году Исаак Зальцман стал комсомольским функционером, а в 1928-м вступил в ряды Коммунистической партии. В это же время он поступил в Одесский индустриальный институт, который закончил в 1933 году.После окончания ВУЗа Исааку Моисеевичу повезло - как отличника учёбы его направили работать на одно из самых передовых машиностроительных предприятий страны – ленинградский завод "Красный путиловец". Здесь всего за пять лет юноша совершил головокружительную карьеру от сменного мастера до директора предприятия (в 1932 году), чему во многом способствовали репрессии.23 мая 1937 года место главы заводского конструкторского бюро (ОКБ-2) занял присланный из Москвы военный инженер 2-го ранга Жозеф Яковлевич Котин. Он сыграл значительную роль в развитии завода и судьбе самого Исаака Моисеевича.Помимо танков Т-28 и Т-26 завод производил полевые, казематные и танковые орудия, оборудование для ГЭС, трактора, паровые турбины, портальные краны, проходческие щиты для строительства метрополитена, подъёмные сооружения для плотин и шлюзов, двигатели для зерноуборочных комбайнов, трамваи, другую продукцию военного и гражданского назначения.В 1938 году стало ясно, что Вторая мировая война не за горами, и танковая направленность завода приобрела для руководства СССР первостепенное значение.В апреле 1938 года завод получил от Автобронетанкового управления (далее – АБТУ) Наркомата обороны (далее – НКО) СССР заказ на разработку нового тяжёлого танка прорыва. 19 декабря 1939 года инициативная разработка заводчан была принята на вооружение под индексом КВ – "Климент Ворошилов". Завод приступил к освоению поточного производства новых танков.В 1940 году Кировский завод выпустил 243 танка КВ (из них – 104 КВ-2, вооружённых тяжёлой гаубицей), за первое полугодие 1941 – 368 (в т.ч. 100 КВ-2). План производства на этот год предусматривал 1200 танков КВ, из них на Кировском заводе – 1000 и 200 КВ-1 на Челябинском тракторном заводе, где за первое полугодие изготовили 25 КВ-1.С первых дней войны ЛКЗ оказался в тяжёлом положении, так как при бомбардировках Ленинграда он для немецкой авиации являлся одной из приоритетных целей. Уже в июле начинается эвакуация из Ленинграда в Челябинск специалистов, членов их семей, рабочих и станочного парка.До эвакуации ленинградцы успели выпустить ещё 444 танка КВ-1.Уже в сентябре немецкие войсках оказались всего в 4 километрах от завода, но он продолжал выпуск танков, которые прямо из цехов отправлялись на фронт. Началась подготовка завода к обороне.Зальцман практически не покидал завод, руководя одновременно и производством, и формированием ополченских отрядов и эвакуацией предприятия в Челябинск.19 сентября 1941 года директору И.М. Зальцману и главному конструктору Ж.Я. Котину были присвоены звания Героев Социалистического Труда, с вручением орденов Ленина и медалей "Серп и молот". Также их, параллельно с выполнением обязанностей на ЛКЗ, назначили заместителями наркома танковой промышленности.6 октября 1941 года ЧТЗ переименовали в Кировский завод Наркомтанкопрома в Челябинске (далее – ЧКЗ), а 16 октября в Челябинск прилетела бывшая администрация ЛКЗ во главе с Зальцманом, которого назначили директором ЧКЗ. Предстояло за месяц организовать на новом месте производство танков КВ.На дороге царил хаос, но для перевозки грузов для ЧКЗ они волшебным образом находились. Зальцман мог грозить расстрелом, тряся заряженным пистолетом перед лицом начальника железнодорожной станции,. Он мог захватить и перенаправить вагоны с имуществом других предприятий. Так были "отжаты" 200 танковых дизелей В-4, которые ехали в город Чкалов (название Оренбурга в 1938-57 годах). Это был весь задел двигателей эвакуировавшегося из Ленинграда завода №174, на новом месте ему предстоял выпуск лёгких танков Т-50. В результате завод сделал всего лишь 25 танков. На претензии к "рейдеру" Сталин, якобы, ответил: "Вы забываете ещё один недостаток Зальцмана: он умеет делать танки!"ЧКЗ уже в ноябре выпустил 156 КВ-1, а в декабре – 190. И это при том, что производство танковых дизелей было остановлено, в связи с эвакуацией из Харькова в Челябинск завода № 75, который их производил. Завод слили с ЧКЗ, и к основной задаче Зальцмана добавился вопрос возобновления производства танковых дизелей.ЧКЗ имел уникальный даже по нынешним временам сборочный цех длиной в километр, но и он не мог вместить всё прибывавшее и прибывавшее эвакуированное оборудование. Часть станков пришлось устанавливать под открытым небом на не залитых бетоном основаниях, сооружая над ними временные навесы и параллельно решая вопросы возведения новых цехов (и это в условиях рано наступившей зимы, которая на Урале очень суровая).Вскоре завод обзавёлся помещениями для семнадцати новых цехов.Одновременно возникла проблема кадров. В первые месяцы войны завод был обеспечен рабочей силой всего на 46%. За станками работали женщины, старики и подростки. К концу войны общее количество занятых на производствах ЧКЗ людей составляло 75 тысяч человек. Не хватало жилых помещений. Люди ютились по 15-20 человек в комнате, их подселяли к местным жителям, поселяли в административные помещения завода, где они спали на полу.ЧКЗ был небольшим государством со своей армией (военизированной охраной и созданным при заводе танковым училищем), полигоном, сельскохозяйственными предприятиями, пекарнями, молзаводом, маслозводом. На полях хозяйств вместе с женщинами трудились и выделенные Зальцману спецпоселенцы из числа бывших заключённых, а также немецкие и румынские военнопленные. Он был главным хозяином в этом возглавляемом им "государстве", которое с лёгкой руки советских журналистов неофициально стали называть Танкоградом.Вскоре ЧКЗ начал показывать удивительные результаты, за год работы – к июню 1942 года – выпуск моторов увеличился в 3,5 раза, а танков KB – в 25 раз.Благодаря успехам в Челябинске в глазах Сталина у Зальцмана появилась репутация специалиста, способного эффективно и быстро восстанавливать производство бронетехники на эвакуированных предприятиях.В январе 1942 года критическая ситуация сложилась в Нижнем Тагиле на заводе №183.Еще осенью 1941 это предприятие было эвакуировано из Харькова. Позже оно стало основным производителем средних танков в СССР и России, знаменитым Уралвагонзаводом. Но зимой 1941-42 годов наладить запланированный выпуск Т-34 не получалось.Зальцмана, не отстраняя от руководства ЧКЗ, назначили руководить заводом №183. Для обеспечения мобильности главного сталинского танкового менеджера, ему выделили персональный транспортный самолёт Ли-2.Нижне-Тагильский завод находился в плачевном состоянии по объективным причинам. Множество станков эвакуировать не удалось, отсутствовал достаточный задел танковых дизелей, их производство в Челябинске только разворачивалось.В Нижнем Тагиле Зальцман пошёл по той же схеме, какую он использовал для ЧКЗ. Он облетел и объехал ближайшие узловые станции, на которых скопились застрявшие вагоны с оборудованием эвакуируемых предприятий. Недостающий станочный парк тут же был перенаправлен в Нижний Тагил.Любые попытки возражений Зальцман тут же подавлял своим авторитетом, должностью заместителя наркома, в конце концов – пистолетом.14 июля 1942 года его назначили Наркомом танковой промышленности.Зальцман занял место уволенного (в целом незаслуженно), другого "танкового менеджера" — Вячеслава Малышева. Он потерял должность, поскольку план по выпуску танков в первом полугодии 1942 года был сорван. Однако через год выяснилось, что на явно завышенные плановые показатели не может выйти даже Зальцман, и Малышева вернули обратно.С февраля 1942 года Нижнему Тагилу было предписано перейти на конвейерную сборку танков. Этому особенно поспособствовало внедрение на всех танковых предприятиях наркомата технологии сварки бронеплит под флюсом, разработанной в киевском институте Патона, который, как и большинство украинских машиностроительных предприятий, эвакуировали на Урал.Летом 1942 года Сталин поручил ему, не прекращая производства тяжёлых КВ, наладить выпуск Т-34 и на ЧКЗ. Сделать это требовалось за месяц, что считалось невозможным. Через 34 дня первые "тридцатьчетвёрки" сошли с заводского конвейера. Новый тяжёлый танк ИС завод также запустил в производство в рекордные сроки, всего за 51 день.В 1949 году Зальцмана уволили и выгнали из партии, хотя вполне могли и расстрелять. Началось так называемое "Ленинградское дело", в результате которого репрессировали практически всю партийную верхушку Ленинграда. Всплыло, что Зальцман делал ей за счёт заводских бюджетов дорогие подарки, финансировал Еврейский театр. Сам Зальцман потом рассказывал, что пострадал из-за того, что отказался дать показания на первого секретаря Ленинградского обкома Кузнецова.Зальцман поехал рядовым мастером на маленький заводик в глухой Муром. Говорят, когда он на 9 мая появился в своём генеральском кителе со звездою Героя Соцтруда, орденами Ленина и прочим "иконостасом" на параде, в городке был фурор.Исаак Моисеевич дождался, пока расстреляли Берию и вернулся в Ленинград. Здесь со временем он организовал механический завод, который обеспечивал город кранами, радиаторами и прочей коммунальной мелочёвкой. Уйдя на пенсию, долгие годы оставался консультантом.Умер Исаак Зальцман в 1988 году, навсегда оставшись в человеческой памяти, как руководитель самого крупного в истории танкового предприятия – Танкограда.

