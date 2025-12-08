"Тучи сгущаются": Орбан рассказал о планах Евросоюза по войне с Россией - 08.12.2025 Украина.ру
"Тучи сгущаются": Орбан рассказал о планах Евросоюза по войне с Россией
Евросоюз планирует принять Украину к 2030 году, что будет означать начало войны с Россией, заявил 8 декабря в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
2025-12-08T12:48
"Тёмные тучи сгущаются над небом Европы. Брюссель готовится к войне с Россией, и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 год. Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, - подготовить союз к войне к 2030 году. А еще 2030 год - целевая дата ускоренной процедуры приема Украины в ЕС", - указал Орбан.Венгерский премьер напомнил, что по базовому соглашению ЕС, конфликт на территории одной страны-члена обязывает остальные страны присоединиться.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Тучи сгущаются": Орбан рассказал о планах Евросоюза по войне с Россией

12:48 08.12.2025
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Евросоюз планирует принять Украину к 2030 году, что будет означать начало войны с Россией, заявил 8 декабря в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
"Тёмные тучи сгущаются над небом Европы. Брюссель готовится к войне с Россией, и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 год. Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, - подготовить союз к войне к 2030 году. А еще 2030 год - целевая дата ускоренной процедуры приема Украины в ЕС", - указал Орбан.
Венгерский премьер напомнил, что по базовому соглашению ЕС, конфликт на территории одной страны-члена обязывает остальные страны присоединиться.
"Так что прием в ЕС воюющей Украины приведет к немедленному вступлению в войну", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
