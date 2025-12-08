https://ukraina.ru/20251208/tuchi-sguschayutsya-orban-rasskazal-o-planakh-evrosoyuza-po-voyne-s-rossiey--1072793645.html

"Тучи сгущаются": Орбан рассказал о планах Евросоюза по войне с Россией

Евросоюз планирует принять Украину к 2030 году, что будет означать начало войны с Россией, заявил 8 декабря в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

"Тёмные тучи сгущаются над небом Европы. Брюссель готовится к войне с Россией, и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 год. Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, - подготовить союз к войне к 2030 году. А еще 2030 год - целевая дата ускоренной процедуры приема Украины в ЕС", - указал Орбан.Венгерский премьер напомнил, что по базовому соглашению ЕС, конфликт на территории одной страны-члена обязывает остальные страны присоединиться.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

