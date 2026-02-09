Не только на фронте: на Украине разворачивается война властей с женщинами - 09.02.2026 Украина.ру
Не только на фронте: на Украине разворачивается война властей с женщинами
Не только на фронте: на Украине разворачивается война властей с женщинами - 09.02.2026 Украина.ру
Не только на фронте: на Украине разворачивается война властей с женщинами
В статье для немецкого издания Berliner Zeitung украинский историк Марта Гавришко пишет о резком обострении конфликта между властями Украины и женщинами, выступающими против принудительной мобилизации. На публикацию 9 февраля обратило внимание агентство РИА Новости
По мнению автора, эти протесты обладают потенциалом для серьезной дестабилизации политического режима Владимира Зеленского. "Женщины на Украине стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, широко известной как "бусификация". &lt;…&gt; Предположение о том, что мужчины-военнослужащие, занимающиеся призывом украинцев на службу, будут колебаться, прежде чем применить насилие против женщин-протестующих, все чаще оказывается опасным заблуждением. Военнослужащие прибегают не только к словесным оскорблениям, но и к физическому насилию в отношении женщин, сопротивляющихся призыву", — говорится в материале.В качестве примеров жестокости "киевского режима" историк приводит инцидент в селе Новые Червища, где при попытке защитить односельчина от мобилизации были застрелены две женщины в возрасте 70 лет, а также практику публикации личных данных протестующих с последующим принуждением их к извинениям. "По мере того, как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского, который инициировал эту жестокую практику", — предупреждает Гавришко. Регулярно в интернете массово распространяются видеоролики, на которых зафиксированы случаи силового задержания мужчин призывного возраста, сопровождающиеся избиениями и жестоким обращением.Между тем телеведущая телеканала ICTV Елена Фроляк проводит мастер-класс "как сделать жертву преступником", иронично подметил Телеграм-канал Украина.ру. По словам журналистки, "бедные [сотрудники] ТЦК вынуждены заниматься бусификацией, потому что им некуда деваться". Она также заявила, что впервые услышала термин "бусификация" от Зеленского. Фроляк считает, что "бусификация" появилась, потому что "люди убегают, они не доверяют, не соблюдают законы, не обновляют своих документов и занимаются уклонением". "Бусификация" — это иронический неологизм, возникший на Украине в условиях всеобщей мобилизации, начавшейся после февраля 2022 года. Термин происходит от слова "бусик" (от англ. bus — автобус), обозначающего микроавтобусы, которые сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) используют для перевозки мужчин призывного возраста. "Бусификация" описывает практику принудительной мобилизации, когда представителей ТЦК обвиняют в том, что они отлавливают мужчин на улицах, часто с применением силы, и увозят их в микроавтобусах для доставки в военкоматы или на фронт. Этот термин стал широко известен благодаря социальным сетям, где распространяются видео таких инцидентов, и даже был назван словом 2024 года по версии "Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" из-за его популярности и социальной значимости.О других новостях к утру понедельника — в ежедневном обзоре Попытка Киева сорвать переговоры, провалы ВСУ, помощь с диверсиями. Хроника событий на утро 9 февраля.
Не только на фронте: на Украине разворачивается война властей с женщинами

10:18 09.02.2026 (обновлено: 10:21 09.02.2026)
 
В статье для немецкого издания Berliner Zeitung украинский историк Марта Гавришко пишет о резком обострении конфликта между властями Украины и женщинами, выступающими против принудительной мобилизации. На публикацию 9 февраля обратило внимание агентство РИА Новости
По мнению автора, эти протесты обладают потенциалом для серьезной дестабилизации политического режима Владимира Зеленского.
"Женщины на Украине стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, широко известной как "бусификация". <…> Предположение о том, что мужчины-военнослужащие, занимающиеся призывом украинцев на службу, будут колебаться, прежде чем применить насилие против женщин-протестующих, все чаще оказывается опасным заблуждением. Военнослужащие прибегают не только к словесным оскорблениям, но и к физическому насилию в отношении женщин, сопротивляющихся призыву", — говорится в материале.
В качестве примеров жестокости "киевского режима" историк приводит инцидент в селе Новые Червища, где при попытке защитить односельчина от мобилизации были застрелены две женщины в возрасте 70 лет, а также практику публикации личных данных протестующих с последующим принуждением их к извинениям.
"По мере того, как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского, который инициировал эту жестокую практику", — предупреждает Гавришко.
Регулярно в интернете массово распространяются видеоролики, на которых зафиксированы случаи силового задержания мужчин призывного возраста, сопровождающиеся избиениями и жестоким обращением.
Между тем телеведущая телеканала ICTV Елена Фроляк проводит мастер-класс "как сделать жертву преступником", иронично подметил Телеграм-канал Украина.ру. По словам журналистки, "бедные [сотрудники] ТЦК вынуждены заниматься бусификацией, потому что им некуда деваться".
Она также заявила, что впервые услышала термин "бусификация" от Зеленского. Фроляк считает, что "бусификация" появилась, потому что "люди убегают, они не доверяют, не соблюдают законы, не обновляют своих документов и занимаются уклонением".
"Бусификация" — это иронический неологизм, возникший на Украине в условиях всеобщей мобилизации, начавшейся после февраля 2022 года. Термин происходит от слова "бусик" (от англ. bus — автобус), обозначающего микроавтобусы, которые сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военкоматы) используют для перевозки мужчин призывного возраста.
"Бусификация" описывает практику принудительной мобилизации, когда представителей ТЦК обвиняют в том, что они отлавливают мужчин на улицах, часто с применением силы, и увозят их в микроавтобусах для доставки в военкоматы или на фронт. Этот термин стал широко известен благодаря социальным сетям, где распространяются видео таких инцидентов, и даже был назван словом 2024 года по версии "Словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово" из-за его популярности и социальной значимости.
О других новостях к утру понедельника — в ежедневном обзоре Попытка Киева сорвать переговоры, провалы ВСУ, помощь с диверсиями. Хроника событий на утро 9 февраля.
Лента новостейМолния