https://ukraina.ru/20260209/paradoksy-chapaeva-kak-smert-spasla-narodnogo-geroya-ot-rasstrela--1075425244.html

Парадоксы Чапаева. Как смерть спасла народного героя от расстрела

Парадоксы Чапаева. Как смерть спасла народного героя от расстрела - 09.02.2026 Украина.ру

Парадоксы Чапаева. Как смерть спасла народного героя от расстрела

Сегодня, 9 февраля по новому стилю, 139 лет назад родился человек, которые, согласно интерактивной игре "100 к 1" в шестерке героев самых популярных анекдотов занял первое и четвертое место. Опередив и Вовочку, и Штирлица, и Чукчу, и Нового русского.

2026-02-09T16:50

2026-02-09T16:50

2026-02-09T17:17

весь скачко

мнения

красная армия

троцкий

россия

москва

алла пугачева

франция

иосиф сталин

кгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075428636_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_36d7d641a3abcb7fd9dd25f9db3518c9.jpg

Не говоря уже о блондинках, евреях, армянском радио, Леониде Брежневе, поручике Ржевском или ком-либо другом, кого отметила и застолбила в разговорном эпосе народная молва и любовь. За оригинальность, смекалку и умение жить и выживать хотя бы на словах.На первом месте Василий Иванович, на четвертом – Чапаев, а по жизни это один человек, которого так и зовут. И с Петькой, Анкой и комиссаром Фурмановым им равных нет, они всех победили. И по жизни, и вообще.Часто они пересекаются в анекдотах. Иногда смешно, иногда страшно, но тоже смешно. Например: одно время резко пошли анекдоты про чукчей. Почему так случилось? Ответ очень прост: те, кто сочиняли и рассказывали анекдоты про Чапаева, вернулись с Чукотки…Могли, могли загнать туда, куда Макар телят не гонял. Потому что Чапаев – это часть легенды, если хотите, мифа о непобедимости Красной армии, которая всех сильней и в составе которой рабочие и крестьяне выиграли войну за счастье народное. Миф советский, коммунистический, а война – гражданская. За насмешки над ними вполне можно было попасть в "Комитет глубинного бурения" – КГБ, который наводил страх на самых смелых, а главное – знал всех. Все и про всех. Мне в студенческие годы как-то пришлось три часа оправдываться на допросе, названном "собеседованием". В том числе, и за анекдот про Брежнева – мелкого политического деятеля времен Аллы Пугачевой. Тогда это было смешно…А с именем Чапаева гражданская война по-прежнему продолжается. Одни до сих пор считают его красным героем и величают даже "красным маршалом Неем", другие ненавидят, как садиста и палача уральского казачества. Сам же Василий Иванович, по воспоминаниям современников, очень любил Степана Разина и Емельяна Пугачева, а себя видел Ермаком Тимофеевичем, покорившем Сибирь для Московского царства.А Мишель Ней, между прочим, – один из славных маршалов, которого Наполеон Бонапарт называл "храбрейшим из храбрейших". В июне 1815 года в битве при Ватерлоо он командовал центром французов. Под ним было убито пять лошадей и с почерневшим от пороха и гари лицом, в растерзанном штыками, пулями и осколками мундире он лично увлекал солдат в атаку с криком "Смотрите, как умирает маршал Франции!".Ватерлоо Ней проиграл, вернулся в Париж, и напуганные Бурбоны осудили маршала на смерть и расстреляли. Единственного из 26 маршалов Наполеона – боялись непредсказуемого храбреца. И был маршал Ней сыном простого бондаря, ремесленника, делавшего бочки. Революция сделала его герцогом Эльхингеном и князем Москворецким. При этом, надо быть честными, при переходе через Березину в ноябре 1812 года Ней хоть и спас остатки французской армии, которую уже бросил на произвол судьбы сам Бонапарт, но вообще-то в России он получил таких люлей, что долго чесал обмороженный зад, припудривая ссадины. Именно при Нее "великая армия" Наполеона приказала долго жить.Парадокс же Чапаева в том, что он, как и маршал Ней, тоже был народным самородком. Потомком крепостных, простым крестьянским сыном, русским метисом мордвы-эрзя и чувашей, третьим из девяти детей, из которых четверо умерли. Отец подался в город на заработки и работал плотником, взяв с собой сына. И чем только потом ни занимался молодой Василий – пытался безуспешно учиться, плотничал на сооружении церквей, работал приказчиком, торговал, играл на шарманке на кораблях.А в армию Чапаев попал с началом Первой мировой войны в 27 лет. Так началась его военная стезя, которую приветившие большевики после его гибели возвели в пропагандистско-агитационный абсолют времен Великой Отечественной войны: "Бьемся мы здорово/ – рубим отчаянно,/ внуки Суворова,/ дети Чапаева".Но в царской армии Чапаев по времени воевал больше, чем в Красной. Воевал в пехоте. Храбро и стал не только фельдфебелем (унтер-офицером), но и был награжден за храбрость тремя, а по некоторым и неподтвержденным историками данным четырьмя Георгиевскими крестами. Стать офицером шансов у него не было – нужно было учиться, а у Василия за плечами была лишь церковно-приходская школа.Командных, читай полковничьих, а то и генеральских чинов Чапаев достиг уже в Красной армии, части которой он начал создавать еще осенью 1917 года в Николаевском уезде Саратовской губернии. До мая 1918 года, когда в России с мятежа белочехов фактически официально началась гражданская война, Чапаев со своей бригадой занимался карательными функциями – подавлял бунты и восстания против советской власти.На фронт он выступил летом 1918 года, командиром бригады, но ненадолго. После упорных и в основном успешных для чапаевцев боев с белогвардейцами уже осенью того же года его командировали учиться в Академию красных командиров (Академию генштаба) в Москву.Они привыкнутВ Москве он продержался недолго. Сказывались малограмотность, делавшего его объектом насмешек, и – это главное – амбиции, тщеславие, самоуверенность и убежденность в том, что он не победим не в стратегии, а в тактике. То есть на практике на поле боя. Сохранилось в музее в Чебоксарах письмо, свидетельствующее об уровне грамотности Чапаева в то время он писал в рапорте: "Прошу вас покорно отозвать меня в штаб 4 Армии на какую нибудь должность Командиром или Комисаром... преподаванье в Академии мне неприносит некакой пользы... я ето прошол напрактеки. И томится понапрасно в стенах я несогласин, ето мне кажится тюрмой...".Больше ничему Чапаев научиться не смог. В начале 1919 года он сбежал из Москвы и ему было порчено сформировать 25-дивизию, которая потом и стала Чапаевской. В ранге начальника дивизии (начдива) он успешно повевал все лето. В июне взял Уфу, за что и был награжден орденом Красного Знамени.Но уже 5 сентября 1919 года весь штаб 25-й дивизии был уничтожен во время казачьего рейда полковников Тимофея Сладкова и Николая Бородина в Лбищенске.Это было сокрушительное поражение Чапаева. Казачий отряд численностью чуть больше тысячи человек одним ударом уничтожил 1.5 тысяч красноармейцев и почти тысячу взял в плен. Резня была короткой и жестокой. В руки казаков попали все имущество и вооружение дивизии, находящееся при штабе: много амуниции, продовольствия, снаряжения, радиостанция, пулеметы, кинематографические аппараты, несколько аэропланов, автомобили. А главное – был уничтожен штаб всей войсковой группы Красной Армии Туркестанского фронта, благодаря чему красные войска утратили управляемость и началось их разложение. Красные войска поспешно откатились на север, на позиции, которые они занимали в июле и после фактически прекратили активные боевые действия.Белые потерял 24 человека убитыми и 94 казака были ранены. Погиб и один из казачьих командиров – Бородин. Второй командир – Сладков – прожил потом достойную жизнь. Вывел свои войска из России в Персию, перебрался во Францию и там пытался выживать, ни с кем не воюя и поддерживая земляков. Умер в Инвалидном доме при Союзе русских военных инвалидов в Монморанси под Парижем, где и был похоронен.Как погиб сам Чапаев, сегодня точно не знает никто. Каноническая версия: раненый переплывал через Ураз и был то ли застрелен, то ли утонул. Загадка, ушедшая в небытие…Есть и другой немаловажный парадокс в жизни начдива Чапаева. Он был сторонником крепкой дисциплины, но все равно страдал так называемой партизанщиной – не хотел подчиняться центральному командованию. Допускал "реквизиции" (то есть фактически мародерство) всего ему необходимого для войны и уместного населения, не очень жаловал комиссаров присланных от центрального командования (называл их работу "комиссародержавием").Не все слава Богу было и с партийностью начдива. Он был лояльным царской власти, в политику не лез и большевиком-партийцем он стал в сентябре 1918 года. По соображениям, как он сам признавал, целесообразности. Но до этого, как сказали бы сейчас, тусил с эсерами и анархистами. И уже поэтому он зарубился с начреввоенсовета Львом Троцким, создателем Красной армии, который взял курс на выжигание партизанщины каленым железом. То есть уничтожением всех командиров Красной армии, которых выдвинули партизанская борьба, повстанческая вольница и подполье.Все эти командиры не желали подчиняться железной дисциплине, насаждаемой Троцким и его командой, и потому, как это ни страшно признавать, подлежали уничтожению. Где как – где бессудными расправами, где скорыми вердиктами трибуналов, очень походим на эти самые расправы.В 1919-1920 года такие командиры были уничтожены и в России: Филипп Миронов и Борис Думенко, создавшие красные конные армии, которые потом подгреб под себя Семен Буденный. И особенно в Украине: начдив Николай Щорс, комбриги Василий Боженко, Антон Шарий-Богунский, Тимофей Черняк, командир бронепоезда Анатолий Железняков и т. д.И это красные командиры, не поднимавшие мятежей против красных. Удержался в Украине только Нестор Махно, который дрался до конца и смог уйти за границу. А скольких троцкисты извели расстрелами, спровоцировав на мятежи или открытое недовольство.Чапаев однозначно стал бы одним из них, но смерть в бою стала для него спасением. Он не закончил на плахе, как любимые им Разин и Пугачев. В честь этих двух героев он назвал два полка в своей первой бригаде, поименованной официально Пугачевской. А в честь Пугачева переименовал город Николаевск, и он до сих пор сохраняет это имя. Дух вольницы и мятежа против любого угнетения вырвался наружу и то поддерживал волю Чапаева, то распирал его изнутри…Будешь четвертым!Еще один парадокс Чапаева в том, что он не хотел понимать, зачем еще Троцкому нужна твердая дисциплина в огромной, превращенной в безропотный механизм Красной армии. Василий Иванович не бредил мировой революцией и, скорее всего, никогда не согласился бы и с превращением всей России в плацдарм и полигон этой хотелки Троцкого, а всего населения страны – в хворост для мирового революционного пожара. Столкновение Троцкого и таких, как Чапаев, было неизбежно, и более умный и расчетливо-циничный Троцкий зачищал врагов заранее. Троцкого остановил Иосиф Сталин, но только в борьбе за власть. А можно представить, что было бы, если бы Троцкий и Сталин одинаково смотрели на Россию, как на материал для бойни, на навоз для мирового угноения протеста. Чапаеву не было места в этом процессе? Вот то-то же…Чтоб это понять, достаточно вспомнить мятеж 9-й кавалерийской дивизии под командованием Александра Сапожкова, земляка и соратника Чапаева, направленный против политики военного коммунизма и продразверстки. В эту дивизию вошли части 25-й чапаевской дивизии после ее разгрома в Лбищенске, и через год многие чапаевцы примкнули к мятежу Сапожкова и после его подавления были расстреляны. Свою дивизию восставшие переименовали а "Армию Правды" и начали резать уже большевиков…А главный парадокс Чапаева – в той непомерной и буквально всепоглощающей славе, которую он обрел сначала с выходом в 1923 году одноименной книги его комиссара Дмитрия Фурманова, у которого наш герой-женолюб хотел умыкнуть жену.Фурманов оказался прагматиков и все простил погибшему начдиву, решив постараться примазаться к его памяти. "Увлечен… Увлечен, как никогда… Я мечусь, мечусь. Ни одну форму не могу избрать окончательно. Дать ли Чапая действительно с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную. Склоняюсь к первому", – написал он в дневнике. И создал Чапаева таким, как создал.Потом по этой книге в 1934 году братьями Сергеем и Георгием Васильевыми был снят фильм "Чапаев", который курировал сам Сталин и смотрел его около 40 раз.Постер с киноСталин, похоже, окончательно сознательно создавал героев-победителей в гражданской войне из погибших героев, чтобы легче было добивать живущих. Того же Троцкого, который таки создал армию-победительницу, но проиграл политическое сражение и ждал яда, пули или удара ледорубом в Мексике.И с выходом книги Чапаев окончательно стал тем, кого мы знаем сейчас. Даже его родная фамилия – ЧЕПАЕВ – окончательно закрепилась, как ЧАПАЕВ. Люди миллионами шли на это кино, но уже тогда появился первый анекдот: –Почему вы раз за разом ходите в кино на "Чапаева"? — "Ждем, когда выплывет!"…А реальный Чапаев и не тонул. Он, как теперь известно, всегда воевал на земле – в пехоте и из-за ранения вообще не мог сидеть на коне. Он даже ультимативно требовал у своего командования: "У меня вышиблена рука и порваны жилы, управлять лошадью не могу... Прошу выслать мне для дивизии и для дела революции один мотоциклет с коляской, 2 легковых автомобиля, 4 грузовика для подвозки снабжения. За невысылку таковых я обязан сложить с себя обязанности".Так что ездил Чапаев на автомобиле "Форд" с персональным водителем, а не водил своих бойцов в конную атаку с развивающейся сзади черной буркой и саблей в руке. Но в любом случае в памяти народной, в том числе, и благодаря анекдотам, он остался максимально деидеологизированным, но понятными людям простоватым, остроумным и беззаветно храбрым, неординарным народным героем. С ним люди ходили в разведку…Чубайс не уйдет!И если надо, еще пойдут. В том числе, и на СВО. Потому что гражданская война в России еще продолжается. В том числе, и с Чапаевым: 17 октября 2020 года в селе Красное Первомайского района Оренбургской области на территории храма Вознесения Господня был установлен созданный на народные пожертвования памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который на открытии он был представлен как "победитель Василия Чапаева" во время гражданской войны. Причем открыли монумент на улице… Чапаева.Внук Сладкова, проживающий во Франции, прислал инициаторам установки монумента благодарственное письмо. А из Москвы ответила Татьян Чапаева внучка начдива: "У нас по России сколько натыкано памятников этим белогвардейцам. Считаю это кощунством. Я вообще не знаю, что там сами оренбуржцы по этому поводу думают. Почему они этот памятник еще не снесли? О чем они думают? Они ждут, что я приеду и спихну этот постамент? За топор надо браться"……Памятник убрали. Но он, говорят, хранится в отделении казачьего войска в Бузулуке. Уральское же казачество, с которым воевали чапаевцы, называя его "казарой", не восстановлено до сих пор, ибо их столица, город Уральск сейчас находится в независимом Казахстане. Но восстановлено Оренбургское казачество, и живы многочисленные потомки чапаевцев. Не надо никого ни на что неумно провоцировать. Давайте лучше любить анекдоты и их героев – они умнее нас…Об отношении к Чапаеву на Украине - в статье Актер из фильма Сенцова оторвал голову у памятника Чапаеву

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

москва

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

весь скачко, мнения, красная армия, троцкий, россия, москва, алла пугачева, франция, иосиф сталин, кгб, украина.ру, украина.ру