Сила в единстве: успехи СВО, энергетическая модернизация и доверие. Хроника событий на 13:00 8 декабря - 08.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251208/sila-v-edinstve-uspekhi-svo-energeticheskaya-modernizatsiya-i-doverie-khronika-sobytiy-na-1300-8-dekabrya-1072794384.html
Сила в единстве: успехи СВО, энергетическая модернизация и доверие. Хроника событий на 13:00 8 декабря
Сила в единстве: успехи СВО, энергетическая модернизация и доверие. Хроника событий на 13:00 8 декабря - 08.12.2025 Украина.ру
Сила в единстве: успехи СВО, энергетическая модернизация и доверие. Хроника событий на 13:00 8 декабря
Россия демонстрирует устойчивость по всем направлениям: на фронте — успешное наступление и освобождение территорий, внутри страны — системная работа по обеспечению энергетической и социальной стабильности, на международной арене — защита суверенитета в условиях недобросовестных действий коллективного Запада
2025-12-08T13:00
2025-12-08T13:00
россия
запад
украина
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
financial times
еврокомиссия
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059811648_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_0ebfb311c800841f956154100790df31.jpg
Энергетическая устойчивость и социальная стабильность РоссииНа фоне попыток Запада оказать давление на экономику, Россия демонстрирует устойчивое развитие и заботу о гражданах. Глава Совета ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил о временных графиках отключений, которые планируется полностью отменить к апрелю. Это свидетельствует о системной работе по модернизации энергокомплекса страны.Параллельно продолжается активное взаимодействие власти и общества: на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным поступило уже более 414 тысяч обращений. Этот формат подтверждает высокий уровень доверия граждан к руководству страны и открытость диалога по всем вопросам государственного развития.Освобождение территорий: закономерный результат специальной военной операцииНа фронтах СВО отмечаются значительные успехи: российские войска полностью освободили центральную часть Северска, взяв под контроль ключевые опорные пункты, включая здание вокзала и школу №1. Как отмечает военкор Тимофей Ермаков, оборона ВСУ теряет организованный характер, украинские формирования отступают на север города. Эти достижения стали возможны благодаря высокому профессионализму и слаженности действий российских военнослужащих.Международная обстановка: двойные стандарты и провокацииВ Юго-Восточной Азии продолжается эскалация напряженности: со стороны Таиланда был осуществлен обстрел территории Камбоджи, в результате чего пострадали трое мирных жителей. Этот инцидент подтверждает, что миротворческие усилия Дональда Трампа не приводят к устойчивым результатам.На Западе тем временем разрабатываются новые механизмы незаконного удержания российских активов. По информации Financial Times, Еврокомиссия ищет правовые лазейки для бессрочной блокировки средств, принадлежащих России. Это прямое нарушение международного права и принципов свободной экономики, демонстрирующее идеологизированный подход коллективного Запада к финансовым отношениям.Параллельно Евросоюз пытается перераспределить финансовое бремя поддержки Украины, возлагая основные обязательства на Германию, Францию и Италию. При этом США планируют направить Киеву лишь 800 млн долларов в течение двух лет — сумма, несопоставимая с их реальными возможностями, что свидетельствует о символическом характере американской поддержки.Текущая геополитическая ситуация подтверждает неизбежность перехода к многополярному мироустройству. Россия последовательно защищает свои национальные интересы, обеспечивает безопасность граждан и продолжает суверенный путь развития, несмотря на беспрецедентное внешнее давление. Достижения на фронтах СВО, социальная стабильность и дипломатическая активность создают прочную основу для дальнейшего укрепления позиций страны на международной арене.По оперативным данным за 8 декабря 2025 года, российские войска продолжили наступление на нескольких направлениях, достигнув успехов в Харьковской и Донецкой областях.Ключевые успехи на фронте:Харьковское направление: Войска освободили село Кучеровка на восточном берегу реки Оскол вблизи Купянска и ведут бои за сёла Вильча и Лиман.Донецкое направление: Освобождено село Ровное севернее Покровска. Российские флаги подняты над селом Пазено, в 13 км от Северска, где штурмовые группы приближаются к центру города.Новое направление: Активность зафиксирована на Славянском направлении. Подорван мост на трассе Славянск-Бахмут у Приволья.Ключевые поражения противника:Логистика: В Харьковской области разрушена дамба Печенежского водохранилища и мост у Старого Салтова, что серьёзно осложняет снабжение украинской группировки под Купянском.На границе Курской и Сумской областей разбиты позиции 158-й, 116-й бригад и 225-го полка ВСУ, потери противника за сутки превысили 90 человек, уничтожена САУ "Богдана".Удары по инфраструктуреРоссийские войска наносят системные удары по военной и энергетической инфраструктуре противника. В ДНР нанесён удар по Славянской ТЭС, от которой зависели Славянск и Краматорск. По предварительным данным, уничтожено два энергоблока.Инциденты в приграничных областях РоссииВ ряде российских регионов зафиксированы последствия атак БПЛА:Волгоградская область: Обломки беспилотника упали в районе жилых домов.Саратовская область: Взрывы прогремели в небе над Саратовом и Энгельсом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059811648_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_b35be518099ab040ddfb3441e1e8411d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, запад, украина, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, financial times, еврокомиссия, эксклюзив
Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Financial Times, Еврокомиссия, Эксклюзив

Сила в единстве: успехи СВО, энергетическая модернизация и доверие. Хроника событий на 13:00 8 декабря

13:00 08.12.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Россия демонстрирует устойчивость по всем направлениям: на фронте — успешное наступление и освобождение территорий, внутри страны — системная работа по обеспечению энергетической и социальной стабильности, на международной арене — защита суверенитета в условиях недобросовестных действий коллективного Запада
Энергетическая устойчивость и социальная стабильность России
На фоне попыток Запада оказать давление на экономику, Россия демонстрирует устойчивое развитие и заботу о гражданах.
Глава Совета ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил о временных графиках отключений, которые планируется полностью отменить к апрелю. Это свидетельствует о системной работе по модернизации энергокомплекса страны.
Параллельно продолжается активное взаимодействие власти и общества: на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным поступило уже более 414 тысяч обращений.
Этот формат подтверждает высокий уровень доверия граждан к руководству страны и открытость диалога по всем вопросам государственного развития.
Освобождение территорий: закономерный результат специальной военной операции
На фронтах СВО отмечаются значительные успехи: российские войска полностью освободили центральную часть Северска, взяв под контроль ключевые опорные пункты, включая здание вокзала и школу №1.
Как отмечает военкор Тимофей Ермаков, оборона ВСУ теряет организованный характер, украинские формирования отступают на север города.
Эти достижения стали возможны благодаря высокому профессионализму и слаженности действий российских военнослужащих.
Международная обстановка: двойные стандарты и провокации
В Юго-Восточной Азии продолжается эскалация напряженности: со стороны Таиланда был осуществлен обстрел территории Камбоджи, в результате чего пострадали трое мирных жителей.
Этот инцидент подтверждает, что миротворческие усилия Дональда Трампа не приводят к устойчивым результатам.
На Западе тем временем разрабатываются новые механизмы незаконного удержания российских активов.
По информации Financial Times, Еврокомиссия ищет правовые лазейки для бессрочной блокировки средств, принадлежащих России.
Это прямое нарушение международного права и принципов свободной экономики, демонстрирующее идеологизированный подход коллективного Запада к финансовым отношениям.
Параллельно Евросоюз пытается перераспределить финансовое бремя поддержки Украины, возлагая основные обязательства на Германию, Францию и Италию.
При этом США планируют направить Киеву лишь 800 млн долларов в течение двух лет — сумма, несопоставимая с их реальными возможностями, что свидетельствует о символическом характере американской поддержки.
Текущая геополитическая ситуация подтверждает неизбежность перехода к многополярному мироустройству.
Россия последовательно защищает свои национальные интересы, обеспечивает безопасность граждан и продолжает суверенный путь развития, несмотря на беспрецедентное внешнее давление.
Достижения на фронтах СВО, социальная стабильность и дипломатическая активность создают прочную основу для дальнейшего укрепления позиций страны на международной арене.
По оперативным данным за 8 декабря 2025 года, российские войска продолжили наступление на нескольких направлениях, достигнув успехов в Харьковской и Донецкой областях.
Ключевые успехи на фронте:
Харьковское направление: Войска освободили село Кучеровка на восточном берегу реки Оскол вблизи Купянска и ведут бои за сёла Вильча и Лиман.
Донецкое направление: Освобождено село Ровное севернее Покровска. Российские флаги подняты над селом Пазено, в 13 км от Северска, где штурмовые группы приближаются к центру города.
Новое направление: Активность зафиксирована на Славянском направлении. Подорван мост на трассе Славянск-Бахмут у Приволья.
Ключевые поражения противника:
Логистика: В Харьковской области разрушена дамба Печенежского водохранилища и мост у Старого Салтова, что серьёзно осложняет снабжение украинской группировки под Купянском.
На границе Курской и Сумской областей разбиты позиции 158-й, 116-й бригад и 225-го полка ВСУ, потери противника за сутки превысили 90 человек, уничтожена САУ "Богдана".
Удары по инфраструктуре
Российские войска наносят системные удары по военной и энергетической инфраструктуре противника. В ДНР нанесён удар по Славянской ТЭС, от которой зависели Славянск и Краматорск. По предварительным данным, уничтожено два энергоблока.
Инциденты в приграничных областях России
В ряде российских регионов зафиксированы последствия атак БПЛА:
Волгоградская область: Обломки беспилотника упали в районе жилых домов.
Саратовская область: Взрывы прогремели в небе над Саратовом и Энгельсом.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЗападУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныFinancial TimesЕврокомиссияЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Смена приоритетов: главнокомандующий ВСУ обозначил мобилизацию как ключевую задачу на фоне потерь
13:33В Харьковской области ВС РФ продолжают овладевать населёнными пунктами
13:20Полиция арестовала в центре Варшавы украинцев со средствами шпионажа
13:13Минобороны рассказало об уничтожении вражеских дронов над Россией
13:02Ключи от новой жизни: как восстановление Авдеевки заставляет её жителей возвращаться из-за границы
13:00Несколько украинских ДРГ уничтожено близ Купянска
13:00Сила в единстве: успехи СВО, энергетическая модернизация и доверие. Хроника событий на 13:00 8 декабря
12:538 декабря 2025 года, утренний эфир
12:52Российская армия освободила Червоное в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области - Минобороны РФ
12:48"Тучи сгущаются": Орбан рассказал о планах Евросоюза по войне с Россией
12:31"Болото там уже в мозгах": Киселев о реальной, а не мнимой угрозе для Европы
12:30Убийцы журналиста Sputnik получили срок, Зеленского информируют о переговорах. Главное к этому часу
12:125 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:02Российские военные "отрегулировали" цены на мясо и молоко на Украине
11:54Полная турбулентность в украинской политике: элиты, силовики и "вертикаль власти" заходят в штопор
11:35Выведывал информацию о РФ. Умеров рассказал, зачем он встречался с представителями Трампа
11:00Украинцы будут зимовать без света. Главные новости к 11:00
10:27Политическая расправа или пиар? Давление на Ермака раскрывает новый виток конфликта в украинской элите
10:16ФСБ задержала 21-летнего жителя Ростовской области по подозрению в госизмене
10:14Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 8 декабря
Лента новостейМолния