"Жест возмездия" или самоизоляция? Эксперт спрогнозировал три сценария Трампа по Украине

Администрация Дональда Трампа находится в жестких временных рамках, отсутствие прогресса в украинском урегулировании может заставить Вашингтон свернуть переговорный трек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин

Отвечая на вопрос о том, при каких условиях США могут свернуть переговорный трек с Россией, Камкин заявил, что критическим рубежом является конец года. "США крайне важно до Рождества продемонстрировать серьезные и системные подвижки, — пояснил эксперт. Политолог отметил, что формальным поводом может стать заявление хозяина Белого дома. "Трамп может сказать, что его не устраивает позиция и той, и другой стороны (России и Украины), а потом окончательно переключиться на решение внутренних американских проблем, потому что приближаются выборы в Конгресс", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".

