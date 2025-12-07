"Европы там быть не должно": эксперт Евстафьев о ключевом пункте плана Трампа - 07.12.2025 Украина.ру
"Европы там быть не должно": эксперт Евстафьев о ключевом пункте плана Трампа
"Европы там быть не должно": эксперт Евстафьев о ключевом пункте плана Трампа - 07.12.2025 Украина.ру
"Европы там быть не должно": эксперт Евстафьев о ключевом пункте плана Трампа
План Дональда Трампа по Украине кардинально исключает участие европейских стран, а в случае их сопротивления Вашингтон может ввести серьезные ограничения на поставки вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2025-12-07T04:45
2025-12-07T04:45
новости
европа
украина
сша
дональд трамп
дмитрий евстафьев
украина.ру
впк
оружие
военная помощь украине
Отвечая на вопрос о степени вовлеченности европейцев в мирный процесс на Украине, эксперт заявил, что позиция президента США Дональда Трампа в этом вопросе жесткая. "Во-первых, Европы там быть не должно", — сказал Евстафьев.По его словам, администрация США готова надавить на несговорчивых союзников. "Что будет, если Европа не примет эти условия, Трамп еще не решил, но вероятно будут введены очень серьезные ограничения по списку вооружений, которые Европа покупает для Украины", — пояснил политолог.Эксперт связал эту готовность с внутренними проблемами американского ВПК. "Тем более что мощности ВПК США не беспредельны, а склады пусты", — добавил Евстафьев.Таким образом, по мнению аналитика, суть стратегии заключается в отстранении европейцев. "План Трампа заключается в том, чтобы поставить Европу вне процесса", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
европа
украина
сша
Украина.ру
новости, европа, украина, сша, дональд трамп, дмитрий евстафьев, украина.ру, впк, оружие, военная помощь украине, военная помощь, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Европа, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, ВПК, оружие, военная помощь Украине, военная помощь, Главные новости, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Европы там быть не должно": эксперт Евстафьев о ключевом пункте плана Трампа

© AP / Matt Rourke
© AP / Matt Rourke
План Дональда Трампа по Украине кардинально исключает участие европейских стран, а в случае их сопротивления Вашингтон может ввести серьезные ограничения на поставки вооружений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос о степени вовлеченности европейцев в мирный процесс на Украине, эксперт заявил, что позиция президента США Дональда Трампа в этом вопросе жесткая. "Во-первых, Европы там быть не должно", — сказал Евстафьев.
По его словам, администрация США готова надавить на несговорчивых союзников. "Что будет, если Европа не примет эти условия, Трамп еще не решил, но вероятно будут введены очень серьезные ограничения по списку вооружений, которые Европа покупает для Украины", — пояснил политолог.
Эксперт связал эту готовность с внутренними проблемами американского ВПК. "Тем более что мощности ВПК США не беспредельны, а склады пусты", — добавил Евстафьев.
Таким образом, по мнению аналитика, суть стратегии заключается в отстранении европейцев. "План Трампа заключается в том, чтобы поставить Европу вне процесса", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
