Цикличная история оборон Москвы. Почему Иван III, Пётр I и Екатерина II признаны "великими"

5 декабря отмечается день начала контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой. Разгром германских войск в конце 1941 – начале 1942 годов, стал первым стратегическим поражением вермахта во Второй мировой войне. Благодаря огромному вкладу москвичей и московской экономики в победу над грозным врагом столице присвоено почётное звание города-героя

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072669767_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_42ca993c80a6f8637b00e7980d7aa9e0.jpg

Однако срыв германского наступательного плана "Тайфун" был далеко не единственным случаем героической обороны Москвы. Таковые бывали неоднократно, и их поразительная регулярность повышает актуальность циклического восприятия Отечественной истории.Первый задокументированный случай обороны Москвы от иноземного вторжения случился в 1238 году. Монгольские войска в декабре 1237-го захватили и разрушили Рязань и по льду замёрзшей Оки направились к Коломне. Там русские рати, в числе которых был и московский отряд, потерпели поражение.15 января тумены хана Батыя подошли к Москве и по сведениям средневекового персидского историка Рашид ад-Дина пять дней осаждали её.Само решение об отпоре такому противнику являлось отважным решением, поскольку известно, что город мог рассчитывать на милость монголов только если сдастся без сопротивления. Тем не менее Москва была взята и сожжена. Пленённый в ней сын великого владимирского князя Владимир Юрьевич был вскоре казнён степняками у стен столицы Северо-Восточной Руси.Следующая успешная оборона Москвы была во время "Литовщины" – войны Московского и Литовского княжеств 1368-72 годов. Литовский князь Ольгерд уже овладел к тому времени Брянском, Черниговом, Киевом и решил вмешаться на стороне Твери в её противоборство с Москвой.На счастье будущей российской столицы, к первой её осаде литовцами был построен белокаменный кремль. Три дня у его стен простояло войско Ольгерда, разорило окрестности Москвы, но твердыню князя Дмитрия Ивановича (прозванного впоследствии Донским) взять не смогло.Безуспешной оказалась и вторая литовская осада белокаменного кремля, начавшаяся 6 декабря 1370. Показателем того, что по мере противостояния росла уверенность Москвы в своих силах является отклонение Дмитрием Ивановичем предложения Ольгерда о заключении мира.Своим третьим походом на Москву Ольгерд стремился поддержать Михаила Тверского, получившего в 1371 году от фактического ордынского правителя Мамая ярлык на великое княжение. Дмитрий Иванович не признал данное решение темника, не впустил тверского князя во Владимир (номинально главный город Северо-Восточной Руси) и вступил с ним противоборство.На этот раз объединённые силы литовцев и тверичей не были допущены к Москве. У Любутска, что вблизи Калуги в 1372 году их встретило войско Дмитрия Ивановича. По условиям заключённого соглашения Ольгерд обязался не помогать Михаилу Тверскому, если тот начнёт новую войну с Москвой. Он действительно не вступился за тверичей, когда соединённые войска Северо-Восточной Руси, Смоленского, Брянского и верховских княжеств осадили их столицу. В итоге Михаил Тверской вынужден был признать себя "младшим братом" Дмитрия Московского.Примечательно, что обороной Москвы от войск ордынского хана Тохтамыша спустя два года после Куликовской битвы руководил внук Ольгерда – князь литовского происхождения Остей. Именно его Дмитрий Донской поставил во главе московского гарнизона в августе 1382 года, когда ордынцы совершили стремительный поход в русские земли.Тохтамыш был первым ханом Золотой орды ("царём" – по русской терминологии того времени) который лично явился на Русь. Основание тому было подобающее – добиться возобновления выплаты дани в пользу степной империи и отстранить от верховной власти в Северной Руси "зарвавшегося" Донского.Остей три дня успешно справлялся с обороной города, благо тогда на вооружении городского гарнизона вероятно впервые появились тюфяки (артиллерийские орудия). Однако затем князь был обманом выманен из крепости и убит.Ордынцы ворвались в Москву и фактически уничтожили её. Правда крупный татарский отряд был разбит у Волока, по пути в Тверь. Хоть Тохтамыш и смог добиться восстановления дани (в значительно меньшем объёме, чем до событий на Куликовом поле), но отстранить Дмитрия Донского от верховного княжения в Северо-Восточной Руси не смог.Следующий XV век хотя и был очень тревожным для Москвы в связи с событиями Феодальной войны 1425-53 годов, в контексте иностранных вторжений стал временем передышки для столицы формирующегося Российского государства.Следующим чужеземцем, который потревожил покой Москвы стал крымский хан Девлет Гирей. В 1571 году, воспользовавшись занятостью российской армии на фронтах Ливонской войны, от совершил набег на столицу царя Ивана IV Васильевича (Грозного). Тогда он смог поджечь московские пригороды, что обернулось большим пожаром.Годом позже хан предпринял уже генеральное наступление на Москву, требуя установления даннических отношений с Россией, подобно тем, что были у русских земель с Золотой ордой.Оборона стольного града на сей раз была организована на дальних подступах и вылилась в широкомасштабную битву у села Молоди. В том сражении себя отлично проявили московские стрельцы, а применение полевых укреплений – "гуляй-городов" нанесло большой урон противнику.Поражение 1572 года под Москвой надолго ослабило наступательный потенциал Крымского ханства, сделало невозможным захват им у России Нижнего и Среднего Поволжья.Ровно через четыре десятилетия, в 1612 году Москве вновь суждено было пережить гарь пожарищ и кровопролитие от битвы с чужеземцами. На сей раз это были подданные Польско-Литовского государства.1 сентября 1612 года со стороны Поклонной горы и Новодевичьего монастыря к Московскому кремлю прорывалось войско литовского гетмана Яна Ходкевича. Оно стремилось деблокировать находившихся там соотечественников. Последние были приглашены в российскую столицу Семибоярщиной после свержения в 1610 году Василия Шуйского и в преддверии готовившегося воцарения в России королевича Владислава.Однако король Речи Посполитой Сигизмунд III нарушил условия соглашения о восшествии на московский престол своего сына, что автоматически превратило кремлёвский гарнизон литовцев и поляков в оккупационный.Его деблокада позволяла Ходкевичу установить контроль над Москвой и прилегающими уездами Центральной России. Основной помехой этим планам являлось Народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.После того как порыв Ходкевича с запада в сторону Арбатских ворот не удался, он перенёс 2 сентября основной удар в Замоскворечье. Но и здесь ополченцы сдержали натиск интервентов.В итоге гетман вынужден был отступить из русской столицы, а 5 ноября 1612 года литовско-польский гарнизон в кремле капитулировал. Вскоре началась работа Земского собора, избравшего на царство Михаила Романова и положившего конец Смутному времени.После "бунташного" XVII века в следующем столетии жизнь Москвы отличалась относительным спокойствием.Вероятно самые грандиозные разрушения в истории Москвы принесла французская оккупация 15 сентября – 18 октября 1812 года. В городе тогда бушевал грандиозный пожар, "цивилизованные" европейцы осквернили столичные храмы, разграбили множество домов и имений.При выходе войск Наполеона из Москвы была предпринята попытка подрыва Грановитой палаты, Арсенала, колокольни Ивана Великого, а также стен и башен Кремля. Однако по счастливому стечению обстоятельств это варварство причинило минимальный ущерб архитектурным реликвиям.Битвой за Москву XIX века, по сути, стало Бородинское сражение – одна из наиболее противоречиво оцениваемых баталий в истории. В ходе неё Михаил Кутузов не смог остановить продвижение противника к Москве, но и Бонапарт не сумел разгромить русскую армию. В таких условиях останавливаться в крупном городе в глубине враждебного и несломленного государства было для императора французов шагом опрометчивым. Тем не менее он на него пошёл, совершим, вероятно, одну из главных своих ошибок.Решающее значение для гибели "Великой армии" Наполеона имел Тарутинский манёвр – одна из главных военных хитростей "Северного лиса" Кутузова.Отечественная война 1812 года и Заграничные походы русской армии 1813-14 годов привели к военно-политическому доминированию России в Европе. Но как известно, "история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы".В сентябре 1941 года началась новая операция "по окружению, взятию и полному уничтожению Москвы вместе со всем населением". И разрабатывалась она стратегам Третьего Рейха. 16 октября столица СССР была переведена на осадное положение. Готовилась её эвакуация и упорная оборона.Однако планы Адольфа Гитлера окружить Москву охватывающими ударами реализовать не удалось. В этих условиях 1 декабря был предпринят последний бросок немцев на Москву вдоль Минского и Киевского шоссе. Но в районах Кубинки и к Звенигорода их атаки захлебнулись.А 5-6 декабря Красная Армия перешла в контрнаступление и остановила последнюю на сегодняшний день попытку захвата иноземцами Москвы. Значение той победы было колоссальным. Сохранилась транспортная связанность нашей станы, устоял её мощнейший промышленный центр, начала складываться Антигитлеровская коалиция, ну и конечно же в России и других республиках СССР наступило моральное воодушевление от спасения священного для всех русских города.Возвращаясь к вопросу о цикличности московских оборон, обусловленных крупными иностранными вторжениями, не трудно заметить следующее. Начиная с XIII века двухвековые фазы вторжений неизменно сменяются столетием передышек от иностранных нашествий. Таким образом первая фаза вторжений пришлась на XIII-XIV века, вторая – на XVI-XVII века, третья – на XIX-XX века. Москва не знала иностранных наступлений в XV, XVIII столетиях и пока этим же характеризуется нынешний XXI век.Показательно то, что именно правители, руководившие Россией в мирные для Москвы столетия, часто титулуются как "великие": Иван III, Пётр I, Екатерина II. Очевидно, что это обусловлено в том числе их активной и в целом успешной внешней политикой, делавшей невозможными иностранные вторжения вглубь России, угрожавшие её сердцу – Москве.

