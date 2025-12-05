Старт Великой Победы. В этот день началось контрнаступление под Москвой - 05.12.2025 Украина.ру
Сегодня, 5 декабря, в России отмечается День воинской славы. Но наряду с другими славными днями все же необычный, а, можно даже сказать, главный: в этот день в 1941 году ровно 84 года назад началось контрнаступление Красной армии под Москвой.
К этому времени в ходе тяжелых оборонительных боев Красная армия остановила наступление немцев и фактически похоронила гитлеровский блицкриг. Теперь же в крышку его гроба начали забивать первые победные гвозди. И процесс этот хоть временами и останавливался, но все равно закончился в Берлине.Немцы на Москву посмотрели в бинокли, а красноармейцы в Берлине даже кучу полусожженного, извините, дерьма нашли в канаве у бункера и идентифицировали в этом непотребном фюрера немецкого народа, который от страха резко полюбил цианистый калий. Боялся параноик конченый, что его возьмут живым и провезут в железной клетке по Москве.И не зря боялся: в июле 1944-го по Москве провели 57,6 тысяч пленных его вояк вместе с 19 генералами и 6 полковниками во главе. Весело так шагали генерал-лейтенант Адольф Гаман, бывший комендант городов Орел, Брянск и Бобруйск, и генерал-майор Готфрид фон Эрдмансдорф бывший комендант Могилева (казнен в 1945-1946 годах за подвиги палачей), генерал-майор Гюнтер Кляммт, генерал-майор Йоахим Энгель (издохли в плену от стыда) и некоторые другие. А потом после них поливальные машины смыли смрад и память о горе-захватчиках в канализацию.Теперь, судя по всему, к подобному нужно готовиться Фридриху Мерцу, Борису Писториусу, Анналене Бербок, Йоханну Вадефулю, Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Урсуле фон дер Ляйен. Безмозглые они, но чай не старички еще – прошагают под "калинку-малинку" аж бегом, если не уймутся со своей дурацкой войной и "стратегическим поражением России", которыми они бредят с упрямством запоздалых пубертатных недорослей…А тому июльскому параду 1944-го по Москве начало положило 5 декабря 1941-го. В этот день в контрнаступление перешел Калининский фронт (командующий генерал-полковник Иван Конев). На следующий день начал атаковать Западный фронт (командующий генерал армии Георгий Жуков), правое крыло Юго-Западного фронта (командующий маршал Советского Союза Семен Тимошенко, уроженец Одесской области Украины, кстати) и вновь созданный Брянский фронт (командующий генерал-полковник Яков Черевиченко).Тяжело было: "генерал Мороз" воевал и против Красной армии, о чем забывают на Западе. Сильные морозы, глубокий снежный покров, отсутствие какой-либо, как сказали бы умники сейчас, логистики, а главное – не было превосходства в силах, необходимых для наступления. . Красная армия тогда под Москвой насчитывала 1,1 миллиона человек, 7650 орудий и минометов, 774 танка и одну тысячу самолетов. В противостоявшей им группе немецкий армий "Центр", уже примеряющих парадные подштанники на рыбьем меху для празднеств в русской столице, было свыше 1,7 миллиона человек, около 13,5 тысяч орудий и минометов, 1170 танков и 615 самолетов. Это почти как в сегодняшней СВО, когда войска России наступают на превосходящие по численности ВСУ…Но наше командование, готовя контрнаступление, сделало все возможное, чтобы скрыть от противника свои намерения. Немцы что-то пронюхали, но высокомерно не придали этому значения. Еще 4 декабря командующий группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал Федор фон Бок на одно донесений своей разведки о продвижениях частей Красной армии отреагировал так: "…Боевые возможности противника не столь велики, чтобы он мог этими силами… начать в настоящее время большое контрнаступление".Но Красная армия 5 декабря так вжарила, что мало не показалось никому. Наш замысел сначала состоял в одновременном разгроме наиболее опасных ударных группировок войск армий "Центр", угрожавших Москве с севера и юга. А когда немцы побежали, как зайцы, то скорректировали задачу – нанести поражение всей группе армий "Центр", раздраконив часть ее, как тузик газету "Фелькишер беобахтер" (Народный обозреватель, главный СМИ-орган гитлеровской партии).Все получилось как нельзя лучше. Уже 8 декабря будущий покойник в канаве под бункером, а тогда еще фюрер немецкого народа Адольф Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. А хваленая группа армий "Центр" получила задачу удерживать районы, имевшие важное оперативное и военно-хозяйственное значение. Любой ценой!Цена вышла зачетная. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены несколько частных операций на различных направлениях, в ходе которых противник был выбит с занимаемых позиций. 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря — Сталиногорск (ныне Новомосковск), 12 декабря — Солнечногорск, Ефремов, 16 декабря — Калинин (ныне Тверь).Гитлер ярился, как, говоря по-одесски, голимый агицын паровоз. 16 декабря он издал "стоп-приказ": ни шагу назад, удерживать позиции "до последнего солдата". Как его нынешний последователь в Украине неарийского происхождения Владимир Зеленский, под Купянском и Красноармейском (он же по-ихнему Покровск).Ничего Гитлеру (как сейчас Зеленскому) не обломилось. "Стоп-приказ" выполнить не удалось и пошли кадровые разборки. Уже 19 декабря за отступление из-под Москвы был смещен командующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич (должностишку эту сразу же подгреб себе сам Гитлер), снят с поста командующий группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, которого сменил генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, для которого это стало началом конца даже раньше чем для фюрера: в 1944 году в августе фельдмаршала успешно накормят цианистым калием, а потом, для надежности, еще и пристрелят, имитируя самоубийство.И уже во второй половине декабря, 19 числа наступление советских войск правого крыла Западного фронта развивалось крайне успешно: 19 декабря наши вышли на рубеж pек Лама и Руза. Левое крыло Западного фронта и Брянский фронт 25 декабря на широком фронте вышли к реке Оке. А 28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря после многодневных боев — Калуга, в начале января — Мещовск и Мосальск. Армии центра Западного фронта 26 декабря освободили Наро-Фоминск, 2 января 1942 года — Малоярославец, 4 января — Боровск.Как утверждают советские справочники, уже к 7 января 1942 года советские войска основательно раздерибанили соединения группы армий "Центр", раньше прорвавшиеся на ближние подступы к Москве с севера и юга и отбросили немцев от столицы на 100-250 километров. В итоге были разбиты его 38 дивизий и освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов.В контрнаступлении Красная армия глубоко вклинилась в немецкую оборону на стыке групп армий "Север" и "Центр", нарушив оперативное взаимодействие между ними. Однако отсутствие достаточного опыта в ведении наступательных действий большого масштаба, взаимодействия танковых соединений, а также общий недостаток сил и средств пока не позволили окружить и уничтожить основные силы группы армий "Центр". Они откатились зализывать раны до новых боев.Но по-любому, несмотря на незавершенность отдельных операций, общее контрнаступление Красной армии на западном направлении достигло значительных успехов. В результате последующего общего наступления советских войск под Москвой враг был отброшен на запад на 150-400 километров, полностью освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей.Красной армии это стоило очень дорого: по разным источникам она потеряла около 380 тысяч человек, безвозвратные потери составили 139 586 человек, санитарные — еще 231 369 человек.Безвозвратные потери немцев тоже были солидными: 103,6 тысяч человек. Вермахту был нанесен тяжелейший удар, немецкие войска были отброшены от столицы, а Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне. Масштабная битва продлилась до весны 1942 года и изменила ход Великой Отечественной войны. Навсегда. До мая 1945 года в Берлине.…А в холодные дни декабря 1941 года случилось главное: Москва не пала, а после пал Берлин. Ау, любители нанесения стратегического поражения России, вы нас слышите?..Как строилась и не получилась работа фашистов в Германии - "Оборотни III рейха. Как жадность, Скорцени и спецслужбы уничтожили немецких партизан"
Все материалы
Сегодня, 5 декабря, в России отмечается День воинской славы. Но наряду с другими славными днями все же необычный, а, можно даже сказать, главный: в этот день в 1941 году ровно 84 года назад началось контрнаступление Красной армии под Москвой.
К этому времени в ходе тяжелых оборонительных боев Красная армия остановила наступление немцев и фактически похоронила гитлеровский блицкриг. Теперь же в крышку его гроба начали забивать первые победные гвозди. И процесс этот хоть временами и останавливался, но все равно закончился в Берлине.
Немцы на Москву посмотрели в бинокли, а красноармейцы в Берлине даже кучу полусожженного, извините, дерьма нашли в канаве у бункера и идентифицировали в этом непотребном фюрера немецкого народа, который от страха резко полюбил цианистый калий. Боялся параноик конченый, что его возьмут живым и провезут в железной клетке по Москве.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И не зря боялся: в июле 1944-го по Москве провели 57,6 тысяч пленных его вояк вместе с 19 генералами и 6 полковниками во главе. Весело так шагали генерал-лейтенант Адольф Гаман, бывший комендант городов Орел, Брянск и Бобруйск, и генерал-майор Готфрид фон Эрдмансдорф бывший комендант Могилева (казнен в 1945-1946 годах за подвиги палачей), генерал-майор Гюнтер Кляммт, генерал-майор Йоахим Энгель (издохли в плену от стыда) и некоторые другие. А потом после них поливальные машины смыли смрад и память о горе-захватчиках в канализацию.
Теперь, судя по всему, к подобному нужно готовиться Фридриху Мерцу, Борису Писториусу, Анналене Бербок, Йоханну Вадефулю, Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Урсуле фон дер Ляйен. Безмозглые они, но чай не старички еще – прошагают под "калинку-малинку" аж бегом, если не уймутся со своей дурацкой войной и "стратегическим поражением России", которыми они бредят с упрямством запоздалых пубертатных недорослей…
А тому июльскому параду 1944-го по Москве начало положило 5 декабря 1941-го. В этот день в контрнаступление перешел Калининский фронт (командующий генерал-полковник Иван Конев). На следующий день начал атаковать Западный фронт (командующий генерал армии Георгий Жуков), правое крыло Юго-Западного фронта (командующий маршал Советского Союза Семен Тимошенко, уроженец Одесской области Украины, кстати) и вновь созданный Брянский фронт (командующий генерал-полковник Яков Черевиченко).
Тяжело было: "генерал Мороз" воевал и против Красной армии, о чем забывают на Западе. Сильные морозы, глубокий снежный покров, отсутствие какой-либо, как сказали бы умники сейчас, логистики, а главное – не было превосходства в силах, необходимых для наступления. . Красная армия тогда под Москвой насчитывала 1,1 миллиона человек, 7650 орудий и минометов, 774 танка и одну тысячу самолетов. В противостоявшей им группе немецкий армий "Центр", уже примеряющих парадные подштанники на рыбьем меху для празднеств в русской столице, было свыше 1,7 миллиона человек, около 13,5 тысяч орудий и минометов, 1170 танков и 615 самолетов. Это почти как в сегодняшней СВО, когда войска России наступают на превосходящие по численности ВСУ…
Но наше командование, готовя контрнаступление, сделало все возможное, чтобы скрыть от противника свои намерения. Немцы что-то пронюхали, но высокомерно не придали этому значения. Еще 4 декабря командующий группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал Федор фон Бок на одно донесений своей разведки о продвижениях частей Красной армии отреагировал так: "…Боевые возможности противника не столь велики, чтобы он мог этими силами… начать в настоящее время большое контрнаступление".
Но Красная армия 5 декабря так вжарила, что мало не показалось никому. Наш замысел сначала состоял в одновременном разгроме наиболее опасных ударных группировок войск армий "Центр", угрожавших Москве с севера и юга. А когда немцы побежали, как зайцы, то скорректировали задачу – нанести поражение всей группе армий "Центр", раздраконив часть ее, как тузик газету "Фелькишер беобахтер" (Народный обозреватель, главный СМИ-орган гитлеровской партии).
Все получилось как нельзя лучше. Уже 8 декабря будущий покойник в канаве под бункером, а тогда еще фюрер немецкого народа Адольф Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. А хваленая группа армий "Центр" получила задачу удерживать районы, имевшие важное оперативное и военно-хозяйственное значение. Любой ценой!
Цена вышла зачетная. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены несколько частных операций на различных направлениях, в ходе которых противник был выбит с занимаемых позиций. 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря — Сталиногорск (ныне Новомосковск), 12 декабря — Солнечногорск, Ефремов, 16 декабря — Калинин (ныне Тверь).
Гитлер ярился, как, говоря по-одесски, голимый агицын паровоз. 16 декабря он издал "стоп-приказ": ни шагу назад, удерживать позиции "до последнего солдата". Как его нынешний последователь в Украине неарийского происхождения Владимир Зеленский, под Купянском и Красноармейском (он же по-ихнему Покровск).
Ничего Гитлеру (как сейчас Зеленскому) не обломилось. "Стоп-приказ" выполнить не удалось и пошли кадровые разборки. Уже 19 декабря за отступление из-под Москвы был смещен командующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич (должностишку эту сразу же подгреб себе сам Гитлер), снят с поста командующий группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, которого сменил генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, для которого это стало началом конца даже раньше чем для фюрера: в 1944 году в августе фельдмаршала успешно накормят цианистым калием, а потом, для надежности, еще и пристрелят, имитируя самоубийство.
И уже во второй половине декабря, 19 числа наступление советских войск правого крыла Западного фронта развивалось крайне успешно: 19 декабря наши вышли на рубеж pек Лама и Руза. Левое крыло Западного фронта и Брянский фронт 25 декабря на широком фронте вышли к реке Оке. А 28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря после многодневных боев — Калуга, в начале января — Мещовск и Мосальск. Армии центра Западного фронта 26 декабря освободили Наро-Фоминск, 2 января 1942 года — Малоярославец, 4 января — Боровск.
Как утверждают советские справочники, уже к 7 января 1942 года советские войска основательно раздерибанили соединения группы армий "Центр", раньше прорвавшиеся на ближние подступы к Москве с севера и юга и отбросили немцев от столицы на 100-250 километров. В итоге были разбиты его 38 дивизий и освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов.
В контрнаступлении Красная армия глубоко вклинилась в немецкую оборону на стыке групп армий "Север" и "Центр", нарушив оперативное взаимодействие между ними. Однако отсутствие достаточного опыта в ведении наступательных действий большого масштаба, взаимодействия танковых соединений, а также общий недостаток сил и средств пока не позволили окружить и уничтожить основные силы группы армий "Центр". Они откатились зализывать раны до новых боев.
Но по-любому, несмотря на незавершенность отдельных операций, общее контрнаступление Красной армии на западном направлении достигло значительных успехов. В результате последующего общего наступления советских войск под Москвой враг был отброшен на запад на 150-400 километров, полностью освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской (ныне Тверская) и Смоленской областей.
Красной армии это стоило очень дорого: по разным источникам она потеряла около 380 тысяч человек, безвозвратные потери составили 139 586 человек, санитарные — еще 231 369 человек.
Безвозвратные потери немцев тоже были солидными: 103,6 тысяч человек. Вермахту был нанесен тяжелейший удар, немецкие войска были отброшены от столицы, а Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне. Масштабная битва продлилась до весны 1942 года и изменила ход Великой Отечественной войны. Навсегда. До мая 1945 года в Берлине.
…А в холодные дни декабря 1941 года случилось главное: Москва не пала, а после пал Берлин. Ау, любители нанесения стратегического поражения России, вы нас слышите?..
Как строилась и не получилась работа фашистов в Германии - "Оборотни III рейха. Как жадность, Скорцени и спецслужбы уничтожили немецких партизан"
