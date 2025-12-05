https://ukraina.ru/20251205/rossiya-ukreplyaet-pozitsii-novye-rubezhi-diplomaticheskie-i-informatsionnye-pobedy-itogi-5-dekabrya-1072695133.html

Россия укрепляет позиции: новые рубежи, дипломатические и информационные победы. Итоги 5 декабря

Россия укрепляет позиции: новые рубежи, дипломатические и информационные победы. Итоги 5 декабря

Конец 2025 года обозначил переломный момент в международной обстановке. Россия уверенно формирует новую архитектуру безопасности в Евразии, расширяет влияние в медиапространстве и наращивает стратегическое преимущество в затяжном конфликте с Украиной, где западный интерес заметно угасает

Военный баланс меняется: российская армия задаёт темпПродолжение боевых действий на Украине демонстрирует, что инициатива на фронте окончательно перешла к российской стороне. По словам экспертов, украинская армия испытывает системный кризис управления и нехватку резервов, тогда как Россия последовательно реализует стратегию постепенного наступления.Военный аналитик Алексей Рамм отмечает, что “битва за Донбасс-2.0” фактически завершилась поражением Киева: российские силы закрепились на новых рубежах, освободив ключевые узлы и лишив противника резервов на многих направлениях. Сейчас основные действия сосредоточены на создании буферной зоны в Харьковской области и продвижении вглубь Днепропетровщины.В этом контексте выстраивается новая логика боевых операций — формирование “территориального запаса” и создание санитарных границ, способных обеспечить долгосрочную безопасность новых российских регионов.Украина теряет поддержку: Запад устал от войныРезкое снижение объёмов западной помощи Украине стало центральной тенденцией второй половины 2025 года. По данным Кильского института мировой экономики, за лето объёмы военной поддержки из Европы упали на 57%, а США практически свернули поставки. Новая американская администрация, ориентированная на Дональда Трампа, открыто требует, чтобы Европа взяла на себя основную оборонную нагрузку, фактически подготавливая почву для частичного выхода Вашингтона из НАТО к 2027 году.Это совпадает с растущим осознанием в Евросоюзе необходимости поиска компромиссов. Испанская газета El País сообщила, что в Брюсселе всё больше политиков допускают территориальные уступки со стороны Киева ради мира, несмотря на публичные отрицания. Таким образом, тезис о неизбежности переговоров на российских условиях фактически перестаёт быть маргинальным мнением.Геополитическая инициатива Москвы: Азия и медиавлияниеПараллельно Россия делает ставку на укрепление внешнеполитических связей за пределами евроатлантического пространства. Запуск телеканала RT India, состоявшийся в декабре, символизирует новую фазу информационного присутствия России в Азии. Интерес к проекту оказался высоким ещё до начала вещания, что указывает на готовность стран Глобального Юга воспринимать события сквозь альтернативную призму, отличную от западных нарративов.На фоне этого укрепление формата России – Индии – Китая становится одной из ключевых тенденций, а западноцентричная модель глобального коммуникационного доминирования стремительно теряет актуальность.Внутренний кризис Киева: управленческий коллапс и дезорганизацияНа подконтрольных киевскому режиму территориях усугубляются управленческие и коммунальные проблемы. “Херсонское сопротивление” сообщает о фактическом коллапсе муниципальной инфраструктуры, коррупции и хищениях выделенных средств. Боевой дух украинских войск падает на фоне дезертирства и громких коррупционных скандалов.Отсутствие эффективных решений лишь усиливает восприятие неизбежности смены власти как единственного выхода для региона.Готовность к переговорам: Москва демонстрирует уверенностьЗаместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов подчеркнул, что ход конфликта будет определяться не за столом переговоров, а на линии соприкосновения. Россия демонстрирует способность добиваться своих целей военным путём и, при необходимости, навязывать условия дипломатии. При этом у Москвы есть четкое понимание, что любые будущие соглашения должны быть подкреплены реальным изменением баланса сил.Согласие Украины на компромисс становится не вопросом “если”, а “когда”. Именно этот фактор определяет готовность России к диалогу, но только после закрепления достигнутых результатов.Россия входит в 2026 год с укреплёнными позициями, расширенной сетью союзников и стабилизировавшейся экономической основой. Запад, потерявший стратегическую инициативу, вынужден искать формулы выхода, а Киев сталкивается с внутренним истощением и неизбежностью перемен. Новая архитектура безопасности, о которой говорили в Москве ещё в начале десятилетия, уже перестаёт быть теорией — она становится реальностью.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

