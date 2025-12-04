https://ukraina.ru/20251204/ona-budet-krovoprolitnoy-onufrienko-dal-svoy-prognoz-na-voennuyu-kampaniyu-2026-goda-1072600315.html

"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года

"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года - 04.12.2025 Украина.ру

"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года

Военная кампания 2026 года станет этапом тяжелых боев, но с явным преимуществом российской армии. Стратегическая инициатива позволит выбирать направления ударов и минимизировать потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-12-04T05:30

2025-12-04T05:30

2025-12-04T05:30

новости

харьков

доброполье

запорожье

михаил онуфриенко

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069849811_0:80:1968:1187_1920x0_80_0_0_aa3cc472b191f6ce6e90e3392fdb13d4.jpg

"Она будет кровопролитной, но учитывая постоянное смещение сил и средств в нашу пользу, потери противника будут расти, пропорционально наши потери будут снижаться", — прокомментировал Онуфриенко перспективы будущего года. А учитывая такие случаи, как прорыв в Клиновое восточнее Дружковки, сейчас это наиболее эффективная тактика, вызванная тем, что у ВСУ хроническая нехватка личного состава, заявил Онуфриенко."Сплошной линии фронта нет, и он не может связать отдельные опорные пункты и укрепрайоны в единую сеть обороны. Если где-то выпадают три-пять бойцов образуется брешь. Это принципиально меняет характер боев, противнику придется с этим смириться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю.

харьков

доброполье

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, доброполье, запорожье, михаил онуфриенко, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво, наступление вс рф, наступление россии