"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Военная кампания 2026 года станет этапом тяжелых боев, но с явным преимуществом российской армии. Стратегическая инициатива позволит выбирать направления ударов и минимизировать потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Она будет кровопролитной, но учитывая постоянное смещение сил и средств в нашу пользу, потери противника будут расти, пропорционально наши потери будут снижаться", — прокомментировал Онуфриенко перспективы будущего года.
"Обладая абсолютной инициативой, мы будем определять время и место наших ударов. Лобовых штурмов уже нет, наносятся рассекающие удары, удары во фланг", — пояснил обозреватель.
А учитывая такие случаи, как прорыв в Клиновое восточнее Дружковки, сейчас это наиболее эффективная тактика, вызванная тем, что у ВСУ хроническая нехватка личного состава, заявил Онуфриенко.
"Сплошной линии фронта нет, и он не может связать отдельные опорные пункты и укрепрайоны в единую сеть обороны. Если где-то выпадают три-пять бойцов образуется брешь. Это принципиально меняет характер боев, противнику придется с этим смириться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО — Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю.
Подписывайся на