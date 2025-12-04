"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года - 04.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251204/ona-budet-krovoprolitnoy-onufrienko-dal-svoy-prognoz-na-voennuyu-kampaniyu-2026-goda-1072600315.html
"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года
"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года - 04.12.2025 Украина.ру
"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года
Военная кампания 2026 года станет этапом тяжелых боев, но с явным преимуществом российской армии. Стратегическая инициатива позволит выбирать направления ударов и минимизировать потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-12-04T05:30
2025-12-04T05:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069849811_0:80:1968:1187_1920x0_80_0_0_aa3cc472b191f6ce6e90e3392fdb13d4.jpg
"Она будет кровопролитной, но учитывая постоянное смещение сил и средств в нашу пользу, потери противника будут расти, пропорционально наши потери будут снижаться", — прокомментировал Онуфриенко перспективы будущего года. А учитывая такие случаи, как прорыв в Клиновое восточнее Дружковки, сейчас это наиболее эффективная тактика, вызванная тем, что у ВСУ хроническая нехватка личного состава, заявил Онуфриенко."Сплошной линии фронта нет, и он не может связать отдельные опорные пункты и укрепрайоны в единую сеть обороны. Если где-то выпадают три-пять бойцов образуется брешь. Это принципиально меняет характер боев, противнику придется с этим смириться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО — Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю.
"Она будет кровопролитной": Онуфриенко дал свой прогноз на военную кампанию 2026 года

05:30 04.12.2025
 
Военная кампания 2026 года станет этапом тяжелых боев, но с явным преимуществом российской армии. Стратегическая инициатива позволит выбирать направления ударов и минимизировать потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Она будет кровопролитной, но учитывая постоянное смещение сил и средств в нашу пользу, потери противника будут расти, пропорционально наши потери будут снижаться", — прокомментировал Онуфриенко перспективы будущего года.
"Обладая абсолютной инициативой, мы будем определять время и место наших ударов. Лобовых штурмов уже нет, наносятся рассекающие удары, удары во фланг", — пояснил обозреватель.
А учитывая такие случаи, как прорыв в Клиновое восточнее Дружковки, сейчас это наиболее эффективная тактика, вызванная тем, что у ВСУ хроническая нехватка личного состава, заявил Онуфриенко.
"Сплошной линии фронта нет, и он не может связать отдельные опорные пункты и укрепрайоны в единую сеть обороны. Если где-то выпадают три-пять бойцов образуется брешь. Это принципиально меняет характер боев, противнику придется с этим смириться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю.
