Америке Зеленскому сказать больше нечего. Хроника событий на 13:00 3 декабря

Отмена встречи Зеленского с американскими эмиссарами в Брюсселе, их визит в Москву и раскол на Западе обнажают стратегический тупик Киева. Кризис ЕС, подорванный коррупционным скандалом, контрастирует с трезвыми европейскими оценками о невозможности победы над Россией

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1221ca99475063151978db40e573c5f8.jpg

Встреча Владимира Зеленского в Брюсселе со спецпосланником США была отменена. Об этом сообщил журналист Kyiv Post, отметив, что Зеленский возвращается на Украину. Ранее издание Axios информировало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер после контактов с российским лидером Владимиром Путиным должны были встретиться с Зеленским в бельгийской столице 3 декабря.Пока американские эмиссары проводят консультации в Москве, что само по себе является признанием необходимости диалога с Россией, киевский режим остается без ожидаемой поддержки, и его планы по затягиванию конфликта рушатся. Эта ситуация — прямое следствие стратегической тупиковости курса Украины, который направлен на саботаж мирных переговоров.В свете растущего давления со стороны США на Киев с целью начала мирных переговоров, внутри Украины наблюдается усиление дезертирства и саботажа в войсках, а политические и военные фигуры публично готовят общество к идее временного перемирия. При этом ключевым нарративом становится не отказ от конфликта, а его временная пауза для "переформатирования", сохранения армии и подготовки к будущей войне с Россией, которую украинские националисты рассматривают как неизбежную, ожидая ослабления Москвы для реванша. Об этом в своём эксклюзиве для Украина.ру пишет Дмитрий Ковалевич.Системный кризис в ЕвросоюзеКак передает Le Monde, задержание по делу о коррупции бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза. La Repubblica уточняет, что Могерини, экс-генеральный секретарь европейской дипломатии Стефано Саннино и Чезаре Дзегретти были освобождены, поскольку суд не усмотрел риска их побега. Всем предъявлены обвинения. Politico отмечает, что новый скандал вокруг Европейской службы внешних связей может обострить и без того напряженные отношения между главой евродипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Главы МИД НАТО собрались в БрюсселеЭстония готова направить военных на Украину. Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что правительство страны ещё в марте приняло решение об участии в размещении войск в рамках будущих гарантий безопасности для Киева, если такая необходимость возникнет и будет сформирована соответствующая коалиция.Германия увеличивает военное снабжение киевского режима. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия выделит дополнительно 200 миллионов долларов в рамках инициативы PURL (закупка американского вооружения для Украины европейскими странами) и внесет 25 миллионов евро в соответствующий фонд НАТО.Взгляд из столицы евроатлантизмаПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью изданию Libre высказал мнение, что на Западе никто не верит в поражение России по итогам конфликта, называя такие ожидания "сказкой и полной иллюзией". Он также предупредил о рисках конфискации замороженных российских активов, отметив, что Москва дала понять: Бельгия и он лично "будут ощущать последствия вечно".Краткая фронтовая сводкаХарьковское направлениеРоссийские войска продолжают продвижение южнее Волчанска в районах Вильчи, Лимана и Хатного, с успехами до 500 метров за сутки; противник контратакует, перебросив резервы, включая 63 омбр. На Сумском направлении группировка "Север" ведет ожесточенные бои, продвигаясь по лесополосам на 300 метров у Андреевки и Теткино, отразив контратаки 225 ошп ВСУ. За сутки потери противника превысили 120 человек, уничтожено несколько десятков целей.​Донецкое направлениеНа Покровском участке российские силы заняли новые позиции в Гришино и южной части Мирнограда, ведут бои в Торецком, Шахово и Софиевке; ранее освобождены Красноармейск, Доброполье и Зеленый Гай. Продолжается штурм Северска и продвижение к Свято-Покровскому, с перерезанными дорогами снабжения ВСУ; на Краснолиманском направлении вклинились в городскую застройку западнее населенного пункта. Бои идут у Варваровки, Остаповского, Андреевки и Новопавловки.​Запорожское направлениеВС РФ наступают на Гуляйполе как следующую цель, продвигаются на западной окраине Степногорска и севернее Приморского; освобождены Зеленый Гай, Доброполье и Червоное. Минобороны РФ подтвердило контроль над новыми позициями, с активными боями восточнее поселков.​Авиация и ПВОНочью российская ПВО сбила 102-111 украинских БПЛА над Белгородской (26), Брянской (22), Курской (21) и другими областями; обломки упали в Тамбовской области. Удары нанесены по объектам в Днепропетровской, Одесской, Сумской областях и ДНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

