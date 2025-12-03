https://ukraina.ru/20251203/amerike-zelenskomu-skazat-bolshe-nechego-khronika-sobytiy-na-1300-3-dekabrya-1072568985.html
Америке Зеленскому сказать больше нечего. Хроника событий на 13:00 3 декабря
Америке Зеленскому сказать больше нечего. Хроника событий на 13:00 3 декабря - 03.12.2025 Украина.ру
Америке Зеленскому сказать больше нечего. Хроника событий на 13:00 3 декабря
Отмена встречи Зеленского с американскими эмиссарами в Брюсселе, их визит в Москву и раскол на Западе обнажают стратегический тупик Киева. Кризис ЕС, подорванный коррупционным скандалом, контрастирует с трезвыми европейскими оценками о невозможности победы над Россией
2025-12-03T13:00
2025-12-03T13:00
2025-12-03T13:25
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
федерика могерини
ес
нато
вооруженные силы украины
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1221ca99475063151978db40e573c5f8.jpg
Встреча Владимира Зеленского в Брюсселе со спецпосланником США была отменена. Об этом сообщил журналист Kyiv Post, отметив, что Зеленский возвращается на Украину. Ранее издание Axios информировало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер после контактов с российским лидером Владимиром Путиным должны были встретиться с Зеленским в бельгийской столице 3 декабря.Пока американские эмиссары проводят консультации в Москве, что само по себе является признанием необходимости диалога с Россией, киевский режим остается без ожидаемой поддержки, и его планы по затягиванию конфликта рушатся. Эта ситуация — прямое следствие стратегической тупиковости курса Украины, который направлен на саботаж мирных переговоров.В свете растущего давления со стороны США на Киев с целью начала мирных переговоров, внутри Украины наблюдается усиление дезертирства и саботажа в войсках, а политические и военные фигуры публично готовят общество к идее временного перемирия. При этом ключевым нарративом становится не отказ от конфликта, а его временная пауза для "переформатирования", сохранения армии и подготовки к будущей войне с Россией, которую украинские националисты рассматривают как неизбежную, ожидая ослабления Москвы для реванша. Об этом в своём эксклюзиве для Украина.ру пишет Дмитрий Ковалевич.Системный кризис в ЕвросоюзеКак передает Le Monde, задержание по делу о коррупции бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза. La Repubblica уточняет, что Могерини, экс-генеральный секретарь европейской дипломатии Стефано Саннино и Чезаре Дзегретти были освобождены, поскольку суд не усмотрел риска их побега. Всем предъявлены обвинения. Politico отмечает, что новый скандал вокруг Европейской службы внешних связей может обострить и без того напряженные отношения между главой евродипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Главы МИД НАТО собрались в БрюсселеЭстония готова направить военных на Украину. Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что правительство страны ещё в марте приняло решение об участии в размещении войск в рамках будущих гарантий безопасности для Киева, если такая необходимость возникнет и будет сформирована соответствующая коалиция.Германия увеличивает военное снабжение киевского режима. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия выделит дополнительно 200 миллионов долларов в рамках инициативы PURL (закупка американского вооружения для Украины европейскими странами) и внесет 25 миллионов евро в соответствующий фонд НАТО.Взгляд из столицы евроатлантизмаПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью изданию Libre высказал мнение, что на Западе никто не верит в поражение России по итогам конфликта, называя такие ожидания "сказкой и полной иллюзией". Он также предупредил о рисках конфискации замороженных российских активов, отметив, что Москва дала понять: Бельгия и он лично "будут ощущать последствия вечно".Краткая фронтовая сводкаХарьковское направлениеРоссийские войска продолжают продвижение южнее Волчанска в районах Вильчи, Лимана и Хатного, с успехами до 500 метров за сутки; противник контратакует, перебросив резервы, включая 63 омбр. На Сумском направлении группировка "Север" ведет ожесточенные бои, продвигаясь по лесополосам на 300 метров у Андреевки и Теткино, отразив контратаки 225 ошп ВСУ. За сутки потери противника превысили 120 человек, уничтожено несколько десятков целей.Донецкое направлениеНа Покровском участке российские силы заняли новые позиции в Гришино и южной части Мирнограда, ведут бои в Торецком, Шахово и Софиевке; ранее освобождены Красноармейск, Доброполье и Зеленый Гай. Продолжается штурм Северска и продвижение к Свято-Покровскому, с перерезанными дорогами снабжения ВСУ; на Краснолиманском направлении вклинились в городскую застройку западнее населенного пункта. Бои идут у Варваровки, Остаповского, Андреевки и Новопавловки.Запорожское направлениеВС РФ наступают на Гуляйполе как следующую цель, продвигаются на западной окраине Степногорска и севернее Приморского; освобождены Зеленый Гай, Доброполье и Червоное. Минобороны РФ подтвердило контроль над новыми позициями, с активными боями восточнее поселков.Авиация и ПВОНочью российская ПВО сбила 102-111 украинских БПЛА над Белгородской (26), Брянской (22), Курской (21) и другими областями; обломки упали в Тамбовской области. Удары нанесены по объектам в Днепропетровской, Одесской, Сумской областях и ДНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_eb531e7a3f53305ba900d71b5d29c63a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, федерика могерини, ес, нато, вооруженные силы украины, эксклюзив
Америке Зеленскому сказать больше нечего. Хроника событий на 13:00 3 декабря
13:00 03.12.2025 (обновлено: 13:25 03.12.2025)
Отмена встречи Зеленского с американскими эмиссарами в Брюсселе, их визит в Москву и раскол на Западе обнажают стратегический тупик Киева. Кризис ЕС, подорванный коррупционным скандалом, контрастирует с трезвыми европейскими оценками о невозможности победы над Россией
Встреча Владимира Зеленского в Брюсселе со спецпосланником США была отменена. Об этом сообщил журналист Kyiv Post, отметив, что Зеленский возвращается на Украину.
Ранее издание Axios информировало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер после контактов с российским лидером Владимиром Путиным должны были встретиться с Зеленским в бельгийской столице 3 декабря.
Пока американские эмиссары проводят консультации в Москве, что само по себе является признанием необходимости диалога с Россией, киевский режим остается без ожидаемой поддержки, и его планы по затягиванию конфликта рушатся.
Эта ситуация — прямое следствие стратегической тупиковости курса Украины, который направлен на саботаж мирных переговоров.
В свете растущего давления со стороны США на Киев с целью начала мирных переговоров, внутри Украины наблюдается усиление дезертирства и саботажа в войсках, а политические и военные фигуры публично готовят общество к идее временного перемирия.
При этом ключевым нарративом становится не отказ от конфликта, а его временная пауза для "переформатирования", сохранения армии и подготовки к будущей войне с Россией, которую украинские националисты рассматривают как неизбежную, ожидая ослабления Москвы для реванша. Об этом в своём эксклюзиве для Украина.ру пишет Дмитрий Ковалевич.
Системный кризис в Евросоюзе
Как передает Le Monde, задержание по делу о коррупции бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.
La Repubblica уточняет, что Могерини, экс-генеральный секретарь европейской дипломатии Стефано Саннино и Чезаре Дзегретти были освобождены, поскольку суд не усмотрел риска их побега.
Всем предъявлены обвинения. Politico отмечает, что новый скандал вокруг Европейской службы внешних связей может обострить и без того напряженные отношения между главой евродипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Главы МИД НАТО собрались в Брюсселе
Эстония готова направить военных на Украину. Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что правительство страны ещё в марте приняло решение об участии в размещении войск в рамках будущих гарантий безопасности для Киева, если такая необходимость возникнет и будет сформирована соответствующая коалиция.
Германия увеличивает военное снабжение киевского режима. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия выделит дополнительно 200 миллионов долларов в рамках инициативы PURL (закупка американского вооружения для Украины европейскими странами) и внесет 25 миллионов евро в соответствующий фонд НАТО.
Взгляд из столицы евроатлантизма
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью изданию Libre высказал мнение, что на Западе никто не верит в поражение России по итогам конфликта, называя такие ожидания "сказкой и полной иллюзией".
Он также предупредил о рисках конфискации замороженных российских активов, отметив, что Москва дала понять: Бельгия и он лично "будут ощущать последствия вечно".
Краткая фронтовая сводка
Российские войска продолжают продвижение южнее Волчанска в районах Вильчи, Лимана и Хатного, с успехами до 500 метров за сутки; противник контратакует, перебросив резервы, включая 63 омбр.
На Сумском направлении группировка "Север" ведет ожесточенные бои, продвигаясь по лесополосам на 300 метров у Андреевки и Теткино, отразив контратаки 225 ошп ВСУ. За сутки потери противника превысили 120 человек, уничтожено несколько десятков целей.
На Покровском участке российские силы заняли новые позиции в Гришино и южной части Мирнограда, ведут бои в Торецком, Шахово и Софиевке; ранее освобождены Красноармейск, Доброполье и Зеленый Гай.
Продолжается штурм Северска и продвижение к Свято-Покровскому, с перерезанными дорогами снабжения ВСУ; на Краснолиманском направлении вклинились в городскую застройку западнее населенного пункта.
Бои идут у Варваровки, Остаповского, Андреевки и Новопавловки.
ВС РФ наступают на Гуляйполе как следующую цель, продвигаются на западной окраине Степногорска и севернее Приморского; освобождены Зеленый Гай, Доброполье и Червоное.
Минобороны РФ подтвердило контроль над новыми позициями, с активными боями восточнее поселков.
Ночью российская ПВО сбила 102-111 украинских БПЛА над Белгородской (26), Брянской (22), Курской (21) и другими областями; обломки упали в Тамбовской области. Удары нанесены по объектам в Днепропетровской, Одесской, Сумской областях и ДНР.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру