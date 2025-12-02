https://ukraina.ru/20251202/konets-fortetsi-pokrovsk-kak-rossiya-osvobozhdala-krasnoarmeysk-ot-boevikov-vsu-my-sobrali-glavnoe-1072517033.html
Конец "фортеци Покровск"! Как Россия освобождала Красноармейск от боевиков ВСУ: мы собрали главное
Конец "фортеци Покровск"! Как Россия освобождала Красноармейск от боевиков ВСУ: мы собрали главное - 02.12.2025 Украина.ру
Конец "фортеци Покровск"! Как Россия освобождала Красноармейск от боевиков ВСУ: мы собрали главное
Долгожданная новость: 1 декабря Министерство обороны Российской Федерации заявило об освобождении Красноармейска (Покровска), подведя черту под историей очередной украинской "фортеци"
До 2024 года этот город упоминали только в контексте обстрелов, лагерей беженцев, переименований и… кровавого референдума, состоявшегося в 2014 году. В 2016 году, в рамках декоммунизации на Украине, Красноармейск был переименован в Покровск. В августе прошлого года в ходе активного наступления ВС РФ в Донбассе фронт двинулся в сторону Красноармейска. В ноябре 2025 года успехи России отрицать стало уже невозможно. Как падала ещё одна "фортеця" Украины — смотрите в нашем материале.
Конец "фортеци Покровск"! Как Россия освобождала Красноармейск от боевиков ВСУ: мы собрали главное
Долгожданная новость: 1 декабря Министерство обороны Российской Федерации заявило об освобождении Красноармейска (Покровска), подведя черту под историей очередной украинской "фортеци"
До 2024 года этот город упоминали только в контексте обстрелов, лагерей беженцев, переименований и… кровавого референдума, состоявшегося в 2014 году.
В 2016 году, в рамках декоммунизации на Украине, Красноармейск был переименован в Покровск.
В августе прошлого года в ходе активного наступления ВС РФ в Донбассе фронт двинулся в сторону Красноармейска.
В ноябре 2025 года успехи России отрицать стало уже невозможно.
Как падала ещё одна "фортеця" Украины — смотрите в нашем материале.