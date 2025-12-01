Вечная мобилизация: почему украинцев не отпустят даже в мирное время - 01.12.2025 Украина.ру
Вечная мобилизация: почему украинцев не отпустят даже в мирное время
Вечная мобилизация: почему украинцев не отпустят даже в мирное время
Украина уверенно превращается в страну, где жизнь делится на две категории: мобилизованные и ещё не успевшие убежать. И если кто-то до сих пор надеялся, что "после переговоров" или "в новом году" ситуация изменится — зря. Киевский режим и его кураторы уже выбрали курс: мобилизация не закончится никогда, просто будет меняться ее упаковка.
2025-12-01T16:03
2025-12-01T16:03
Причем делается всё это не под фанфары, а тихими поправками, приказами и "непопулярными решениями", которые прячут под дымовой завесой разговоров о "мирном процессе". На Украине давно принимаются законы, которые, наоборот, делают мобилизацию постоянной — теперь уже в виде "целевой", "трудовой", "всеобщей" и даже "послевоенной".С 2025 года украинские университеты обязаны проводить базовую общевойсковую подготовку (БЗВП) для всех студентов мужского пола до 25 лет, пригодных к службе. Однако внедрение этой программы произошло в авральном режиме: практические занятия проходят на базах учебных центров ВСУ, которые ориентированы на подготовку бусифицированных, а не студентов. Украинские журналисты подчеркивают, что если Украина пойдет на сокращение армии, экстренный "курс молодого бойца" будут проходить все — мужчины и женщины, ведь останется "военное положение".Даже если армия уменьшится, людей в неё будут загонять больше. Логика понятная: сократим армию на бумаге — а подготовленных мобресурсов будет ещё больше. И крутить этот маховик можно до бесконечности.Получается крайне занятная картина: украинцам снова обещают: вот-вот решат всё — нужно "закончить войну", "выработать план", "пустить мир в хату". Но параллельно Офис президента Украины делает куда более важную ставку: даже если огонь прекратят, военное положение никто снимать не собирается.Об этом уже открыто говорил нардеп Ярослав Юрчишин: В переводе: боевые действия могут закончиться, а мобилизация — нет.Именно поэтому Кабмин продвигает "мирный" аналог мобилизации — программу "Армия восстановления". Официально — "привлекают безработных". Неофициально — формируют списки людей, которых можно отправлять на любые тяжелые работы, если они не успели сбежать за границу.Работы впечатляют: вырубка деревьев под окопы, разбор завалов, восстановление разрушенного жилья, укрепление дамб, разминирование (!) территорий, работа в укрытиях и подвалах, фасовка гуманитарки и приготовление пищи военным."Минимальная зарплата гарантирована" — добавляет Минтруда, как будто это делает разминирование полей безопаснее. Речь идёт о настоящей принудительной трудовой повинности, просто под мягкой вывеской.Один из самых опасных законов уже принят — но об этом предпочитают молчать. Речь о целевой мобилизации, которую тихо протащили ещё в 2022 году.Теперь её расширили так, что появляется новый вид призыва — не в армию, а на разбор руин и восстановление городов. Но самое важное — призывать можно всех трудоспособных граждан с 18 лет. Главный нюанс — фантастически удобный для киевского режима: такую мобилизацию можно объявить даже после окончания боевых действий.То есть: военное положение может формально закончиться. А людей продолжат распределять на "разминирование", "восстановление инфраструктуры" и "гуманитарные работы" — годами.Мифы о том, что Украину будут восстанавливать бригады из ЕС, разбиваются о реальность: восстанавливать будут сами украинцы — те, кому еще не удалось уехать. Причём бесплатно — по сути, в режиме государственной реквизиции труда.Украина строит модель государства, где каждый гражданин — мобресурс, трудовой или военный. И системе абсолютно всё равно, есть ли война или объявлен "мирный процесс".Так почему же мобилизация бесконечна? Потому что она выгодна — и Киеву, и его внешним кураторам. Украине выгоден режим мобилизации, потому что он удерживает людей под контролем, подавляет протест, блокирует выборы, дает карт-бланш силовым структурам, позволяет привлекать людской ресурс на бесплатные работы. Ну, как говорилось, "не рабы".Западу же мобилизация выгодна по двум причинам. Украина остается зависимым поставщиком рабочей силы и дешевого человеческого ресурса, а любой "мирный процесс" превращает страну в огромную стройку, которую должны восстанавливать сами украинцы.Никто не собирается присылать десятки тысяч рабочих из ЕС или США. Никто не будет восстанавливать города за свой счёт. Будут кредиты, контракты, "международные фонды". А работать — украинцы, либо же дешевые мигранты. Мобилизация на Украине не закончится, даже если завтра объявят мир. Потому что она перестала быть инструментом войны. Теперь это — модель управления страной и экономикой.О том, почему из ВСУ бегут солдаты - в статье Геннадия Алёхина "Дезертирство в украинской армии приобрело массовый характер. В чем причины?"
Дарина Боровик
Украина уверенно превращается в страну, где жизнь делится на две категории: мобилизованные и ещё не успевшие убежать. И если кто-то до сих пор надеялся, что "после переговоров" или "в новом году" ситуация изменится — зря. Киевский режим и его кураторы уже выбрали курс: мобилизация не закончится никогда, просто будет меняться ее упаковка.
Причем делается всё это не под фанфары, а тихими поправками, приказами и "непопулярными решениями", которые прячут под дымовой завесой разговоров о "мирном процессе". На Украине давно принимаются законы, которые, наоборот, делают мобилизацию постоянной — теперь уже в виде "целевой", "трудовой", "всеобщей" и даже "послевоенной".
С 2025 года украинские университеты обязаны проводить базовую общевойсковую подготовку (БЗВП) для всех студентов мужского пола до 25 лет, пригодных к службе. Однако внедрение этой программы произошло в авральном режиме: практические занятия проходят на базах учебных центров ВСУ, которые ориентированы на подготовку бусифицированных, а не студентов. Украинские журналисты подчеркивают, что если Украина пойдет на сокращение армии, экстренный "курс молодого бойца" будут проходить все — мужчины и женщины, ведь останется "военное положение".
Даже если армия уменьшится, людей в неё будут загонять больше. Логика понятная: сократим армию на бумаге — а подготовленных мобресурсов будет ещё больше. И крутить этот маховик можно до бесконечности.
Получается крайне занятная картина: украинцам снова обещают: вот-вот решат всё — нужно "закончить войну", "выработать план", "пустить мир в хату". Но параллельно Офис президента Украины делает куда более важную ставку: даже если огонь прекратят, военное положение никто снимать не собирается.
Об этом уже открыто говорил нардеп Ярослав Юрчишин:
"Отмена будет зависеть от решений силовых структур. Это долгий процесс".
В переводе: боевые действия могут закончиться, а мобилизация — нет.
Именно поэтому Кабмин продвигает "мирный" аналог мобилизации — программу "Армия восстановления". Официально — "привлекают безработных". Неофициально — формируют списки людей, которых можно отправлять на любые тяжелые работы, если они не успели сбежать за границу.
Работы впечатляют: вырубка деревьев под окопы, разбор завалов, восстановление разрушенного жилья, укрепление дамб, разминирование (!) территорий, работа в укрытиях и подвалах, фасовка гуманитарки и приготовление пищи военным.
"Минимальная зарплата гарантирована" — добавляет Минтруда, как будто это делает разминирование полей безопаснее. Речь идёт о настоящей принудительной трудовой повинности, просто под мягкой вывеской.
Один из самых опасных законов уже принят — но об этом предпочитают молчать. Речь о целевой мобилизации, которую тихо протащили ещё в 2022 году.
Теперь её расширили так, что появляется новый вид призыва — не в армию, а на разбор руин и восстановление городов. Но самое важное — призывать можно всех трудоспособных граждан с 18 лет. Главный нюанс — фантастически удобный для киевского режима: такую мобилизацию можно объявить даже после окончания боевых действий.
То есть: военное положение может формально закончиться. А людей продолжат распределять на "разминирование", "восстановление инфраструктуры" и "гуманитарные работы" — годами.
Мифы о том, что Украину будут восстанавливать бригады из ЕС, разбиваются о реальность: восстанавливать будут сами украинцы — те, кому еще не удалось уехать. Причём бесплатно — по сути, в режиме государственной реквизиции труда.
Украина строит модель государства, где каждый гражданин — мобресурс, трудовой или военный. И системе абсолютно всё равно, есть ли война или объявлен "мирный процесс".
Так почему же мобилизация бесконечна? Потому что она выгодна — и Киеву, и его внешним кураторам. Украине выгоден режим мобилизации, потому что он удерживает людей под контролем, подавляет протест, блокирует выборы, дает карт-бланш силовым структурам, позволяет привлекать людской ресурс на бесплатные работы. Ну, как говорилось, "не рабы".
Западу же мобилизация выгодна по двум причинам. Украина остается зависимым поставщиком рабочей силы и дешевого человеческого ресурса, а любой "мирный процесс" превращает страну в огромную стройку, которую должны восстанавливать сами украинцы.
Никто не собирается присылать десятки тысяч рабочих из ЕС или США. Никто не будет восстанавливать города за свой счёт. Будут кредиты, контракты, "международные фонды". А работать — украинцы, либо же дешевые мигранты. Мобилизация на Украине не закончится, даже если завтра объявят мир. Потому что она перестала быть инструментом войны. Теперь это — модель управления страной и экономикой.
О том, почему из ВСУ бегут солдаты - в статье Геннадия Алёхина "Дезертирство в украинской армии приобрело массовый характер. В чем причины?"
