Вечная мобилизация: почему украинцев не отпустят даже в мирное время

Украина уверенно превращается в страну, где жизнь делится на две категории: мобилизованные и ещё не успевшие убежать. И если кто-то до сих пор надеялся, что "после переговоров" или "в новом году" ситуация изменится — зря. Киевский режим и его кураторы уже выбрали курс: мобилизация не закончится никогда, просто будет меняться ее упаковка.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072465037_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_b55fd67f629222d16494b66f68bb3ec8.jpg

Дарина Боровик

Дарина Боровик

Дарина Боровик

