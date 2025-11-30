https://ukraina.ru/20251130/dezertirstvo-v-ukrainskoy-armii-priobrelo-massovyy-kharakter-v-chem-prichiny-1072403212.html

Дезертирство в украинской армии приобрело массовый характер. В чем причины?

Дезертирство в украинской армии приобрело массовый характер. В чем причины?

Выступая перед журналистами по окончании саммита ОДКБ в Бишкеке, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин, характеризуя нынешнюю ситуацию в зоне спецоперации на Украине подчеркнул, что дезертирство в украинской армии очень большое, и это видно не только из наших СМИ, из сообщений Минобороны, это видно и из западных СМИ.

И скрыть это практически невозможно.По информации Генеральной прокуратуры Украины, с 24 февраля 2022 года по конец ноября 2024 года обвинения в дезертирстве были выдвинуты против более чем 100 тысяч украинских военнослужащих, что составляет около 10 процентов общей численности украинской армии. Чуть менее половины этих фактов приходятся на 2024 год, после старта агрессивной мобилизационной кампании, организованной властями Украины. Примечательно, что в 2023 и 2024 годах количество фактов оставления места службы в ВСУ было настолько велико, что следователи смогли провести расследование лишь 7 процентов дел.Дезертирство в рядах ВСУ обнажило ряд проблем украинской армии: управления, неоптимальную кампанию по мобилизации, усталость личного состава и неукомплектованность подразделений на передовой. К примеру, офицеры 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ считают, что дезертирство является одной из причин, по которой украинские военные сдали Угледар. За несколько недель до падения города его обороняли лишь три батальона: один линейный и два стрелковых. Для защиты флангов командиры были вынуждены забирать из них подразделения. По словам офицеров, каждая рота батальона должна состоять из 120 человек, но в некоторых их них было всего по 10 бойцов. Причины нехватки личного состава — боевые потери и дезертирство. Около 20 процентов украинских военнослужащих, пропавших без вести в этих ротах, дезертировали.Есть в этом плане еще один, весьма показательный пример, который вспоминают по сей день.2 января 2024 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины возбудило уголовное дело по фактам массового дезертирства со стороны личного состава 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По информации украинского журналиста Юрия Бутусова, всего дезертировало 1700 человек, 50 из них – ещё находясь на обучении во Франции. Как уже не раз было заявлено, власти Франции снарядили бригаду лучшей, по меркам текущего конфликта, натовской техникой. Так, например, ее танковый батальон получил 31 танк Leopard 2А4, а артиллерийский дивизион — несколько десятков самоходных артиллерийских установок CAESAR. Три механизированных батальона приняли на вооружение 128 бронетранспортеров VAB, рота разведки — 18 легких колесных танков AMX-10RC.Внушительная огневая мощь, однако, компенсировалась почти полным отсутствием квалифицированных специалистов, и в первую очередь — опытных командиров взводов и отделений. Подготовка во Франции, как признавались украинские военные, также оставляла желать лучшего. А принимая во внимание массовое бегство личного состава, управлять западными машинами иногда было попросту некому.Но что самое примечательное, на этом делает главный акцент уже упомянутый Юрий Бутусов, большая часть переданной "Анне Киевской" техники вовсе не добралась до передовой. Точнее добралась, но была изъята у бригады по пути на фронт и передана другим подразделениям. Планировало ли командование этот маневр изначально или пошло на такой шаг из-за проблем с мотивацией у бойцов, вопрос открытый. Многие предполагали, что в этом, собственно, и заключался изначальный план.Впрочем, ситуацию это никак не меняет. "Элитная" 155-я отдельная механизированная бригада "Анна Киевская", вопреки вложенным в нее 900 миллионам евро, в одночасье превратилась в пехотную, напоминающую по своей структуре скорее части территориальной обороны, нежели "гордость" Вооруженных сил Украины. Она укомплектовывалась французами, перед ними сделали показуху, чтобы получить от них оружие. А теперь, по возвращении на Украину, эту бригаду разобрали как донорские органы на другие бригады. К тому же многие дезертировали.По данным из различных источников, уже в апреле 2025 года число дезертировавших военнослужащих сравнялось с числом возвращавшихся, что позволило Генштабу ВСУ считать, что проблема решена. Однако уже в мае 2025 года из рядов ВСУ дезертировало рекордное количество военнослужащих – более 18 тысяч. Летом количество дезертиров уменьшилось, но осенью 2025 года, в разгар боёв за Покровск и Купянск, снова резко возросло.По данным Генпрокуратуры Украины, за 10 месяцев 2025 года было зафиксировано 161 461 случаев самовольного оставления части и 21 479 случай дезертирства украинских военных. В октябре 2025 года было заведено более 21 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части, что стало рекордным показателем за все четыре года вооруженного конфликта.Еще в конце прошлого года Зеленский подписал закон, согласно которому бойцы ВСУ, самовольно оставившие часть, освобождаются от ответственности, если они до 1 января 2025 года вернутся на место службы. Им даже будут возвращены все полагающиеся льготы, денежные выплаты, обеспечение вещами и питание. Воспользоваться такой возможностью можно будет лишь один раз. После возвращения военного его командир в течение 72 часов восстанавливает действие контракта и уведомляет о возвращении следственные органы. После этого самовольно оставивший часть попадает в резервный батальон, откуда будет уже распределён в воинскую часть кроме той, в которой он ранее проходил службу. Впоследствии срок был продлён на несколько месяцев.Однако такие законодательные акты не решают главной проблемы украинской армии. Официальные цифры не отражают всего масштаба проблем, поскольку многие случаи самовольного оставления части и дезертирства не регистрируются. Стоит напомнить, что самовольное оставление части — это когда военный покидает место службы без разрешения командира или уважительных причин. Но если у него есть намерение полностью избежать воинской службы, то это уже дезертирство. Оба преступления попадают под уголовную ответственность. Наказание отличается несущественно: за СОЧ дают от пяти до десяти лет лишения свободы, за дезертирство — от пяти до двенадцати.Усталость и "бусификация" (то есть насильная мобилизация с использованием микроавтобусов, которые в Украине часто называют "бусами") — эти две причины высокопоставленные украинские чиновники называют в разговорах с иностранными журналистами. По их словам, оставляют позиции в основном либо те, кого мобилизовали силой и без достаточной подготовки отправили на передовую, либо морально истощенные военные, которые служат с самого начала полномасштабного конфликта. Отсутствие ротации и четко установленного срока службы, а также отпусков лишь усугубляют усталость.Причин массового дезертирства, на мой взгляд, несколько. С одной стороны, в украинской армии осталось не так много идейных бойцов. Большинство новобранцев сейчас — жертвы принудительной мобилизации, которых поймали на улице, потом избили в военкомате, потом без особой подготовки отправили на фронт. Понятно, что главное желание этих людей — вернуться к мирной жизни. Бегут в Чернобыль и за Карпаты, только в Киеве число дезертиров оценивают в 100–120 тысяч, похожая ситуация в Харькове, Днепропетровске, Одессе.Все это говорит о том, что основательный кризис украинских вооруженных сил наступил. Пока еще не в терминальной стадии, но забирать на фронт требуется уже буквально всех, кого только можно. Любые тыловые соединения, в задачу которых не входит поддержание контроля на удерживаемых территориях, должны быть отправлены на передовую.С одной стороны, конечно, необходимо приветствовать антивоенное настроение украинских дезертиров. В конце концов, чем раньше украинская армия начнет расходиться по домам, тем раньше закончится война, тем меньше будет горя и страданий. Можно сказать, в текущих условиях это самая прагматичная позиция для насильно мобилизованных украинцев. С другой стороны, есть еще причины. Первая и очевидная — смерть. Российские войска буквально перемалывают мобилизованных мужчин. Страх смерти, а вернее, страх ее неизбежности, безальтернативности понятен. Но ведь воинская служба — это и про умение страх перебороть, заглушить чувство внутренней стабильности и восстать против смерти. Но чтобы это случилось, нужно нечто такое, что уже было описано классиками литературы. Эрих Мария Ремарк верно отметил, что единственная хорошая вещь, которую породила война, — это товарищество. Есть ли это в современной украинской армии?Далеко не всегда. Новосозданные бригады ВСУ в тылу, как правило, не прошли необходимого боевого слаживания, однако их сразу бросили на самые горячие направления — Покровское и Купянское. Как следствие, какие-то сложные задачи выполнять эти подразделения не могут. Низкая стойкость личного состава и материальная обеспеченность явственно говорят о том, что держаться до упора, как это делают старые подразделения, они не смогут. Важно уточнить, что речь идет о реально элитных подразделениях украинской армии. При этом издевательства, наплевательское отношение, отсутствие взаимовыручки, присутствуют здесь в полной мере. И если мы предположим, что эта ситуация в разной степени характерна для вооруженных сил Украины в целом, то сможем примерно представить, что действительно происходит с организацией армии, а также почему растет количество дезертиров.Вполне можно констатировать, что на данный момент реальным политическим ходом, настоящим политическим протестом, который украинец оказался способен противопоставить киевскому режиму, стало бегство. Это бегство через речку Тису в Румынию, это проход через Карпатские горы в Польшу и Венгрию, это попытка прорваться сквозь топкие болота Полесья в соседнюю Беларусь. И это дезертирство из действующей армии.Возвращаясь к вновь создаваемым украинским корпусам в тылу. Реально можно предположить, что они во многом представляют собой "бумажные" бригады, и боевые соединения. Корпусная система позволяет их "перемешать" и создать внутри объединения не только боевые, но и учебные соединения. Плачевное положение в украинской армии заставляет командование ВСУ идти на все, чтобы создать видимость работы по поддержанию боеготовности армии.Приведу еще пример, который довольно часто озвучивают украинские СМИ в последнее время. Так называемые "элитные дезертиры", те, кто по каким-то причинам сидят в тылу и живут по принципу "кому война, а кому мать родна". Это не только военкомы и ТЦКашники. Это и большое количество военнослужащих, которые практически постоянно находятся "в командировке" в тылу, естественно, за немалые деньги.А есть в рядах нынешней украинской армии и те, кто еще остаются внутри "советскими", кто воспитан на советских фильмах и книгах. Только так же, как и мы, они считают, что защищают свою родину от агрессора, и потому на компромиссы не пойдут. Как-то так получилось, что на "советскую" генетическую память натянули антирусские мысли и идеи. Потому и дерутся до последнего патрона, потому и в плен не сдаются. Довольно большое количество и тех, кому удалось "сохранить мозг", не подвергнуться переформатированию. Не сомневаюсь, что в обозримом будущем они пополнят ряды сдавшихся в плен.О последних событиях на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Добивание в Покровске, прорыв у Гуляйполя, возвращение "Калибров""

