Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск - 01.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251201/1072466869.html
Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск
Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск - 01.12.2025 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-12-01T15:53
2025-12-01T15:53
эксклюзив
спецоперация
борис рожин
россия
волчанск
дональд трамп
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
гуляйполе
северск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058537252_91:44:822:455_1920x0_80_0_0_4db3e3895731be87f57134b3863296b7.jpg
Бои вокруг Красноармейской агломерации отчасти превратились в аналог бахмутской мясорубки. ВСУ бросают основные резервы для контратак в районе Родинского и Гришино, а также для боев на Добропольском выступе. Да, это замедляет освобождение Красноармейской агломерации, но противник платит за это серьезную цену, учитывая наше продвижение на других участках.Высокий темп наших войск на стыке Запорожской и Днепропетровской областей связан именно с тем, что у киевского режима здесь не хватает резервов.Если бы враг своевременно отвел войска из Красноармейска, возвел оборону в районе Доброполья и перебросил две-три бригады к северу от Гуляйполя, нам было бы продвигаться гораздо сложнее.Сюда же можно отнести ситуацию с Волчанском. Раньше там тоже стояли две-три бригады, после чего оборона там треснула. Сейчас Украина сняла комбрига, обвинив его в этом, но это классический поиск стрелочника. Если не подкреплять ограниченные ресурсы резервами, оборона должна была рухнуть, и она рухнула.Сейчас у киевского режима опять возникает вопрос – откуда брать резервы, чтобы заделать эту дырку? Учитывая, что наши войска начали двигаться к юго-западу от Волчанска.В этом плане ничего не меняется. Долго-долго-долго, потом падает какая-то опорная точка, после чего начинаются проблемы со стабилизацией фронта.Красноармейск, Волчанск, Северск, Красный Лиман, Гуляйполе они могут потерять в ходе зимней кампании. Раньше всех падет Красноармейск. Да и по Константиновке, судя по настрою нового командующего группировки "Юг", задачи ставятся довольно жесткие – вторая половина декабря. Как бы там ни было, в ближайшие три месяца удержать все эти опорные пункты ВСУ не смогут.Приоритет будет отдаваться обороне Славянско-Краматорской агломерации, которая имеет наибольшее политическое значение для противника. Для нее ВСУ будут отдавать резервы в ущерб другим направлениям.Что касается очередной активизации мирных переговоров, то не секрет, что Путин и Трамп о чем-то договорились на Аляске. Есть рамочные параметры возможной сделки. Если Трамп продавит Украину и Европу, Россия заключит мирный договор с учетом ее базовых требований, куда входит освобождение Донбасса.Выход Украины из Донбасса – это ее плата за начало мирных переговоров. Если она потом нас кинет, она просто потеряет важную в военном отношении территорию ради небольшой отсрочки. А если не уходит – мы будем воевать дальше.У нас серьезно наращивается оборонный бюджет и выпускается продукция под операции зимне-весенней и весенне-летней кампании 2026 года. Мы готовы к обоим вариантам. Мы не делаем ставку только на военные или только на политические инструменты для достижения целей СВО. Эти два процесса идут параллельно.Из переговоров мы не выйдем, даже если все будет саботироваться. Мы продолжим говорить о мире. Но если противник не хочет договариваться, мы готовы подождать. Только каждый месяц ожидания обернется для него потерей территории в 500-600 квадратных километров. Ноябрь уже стал рекордным месяцем по освобожденной территории.
https://ukraina.ru/20251128/1072298080.html
https://ukraina.ru/20251125/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-v-speshke-stroyat-ukrepleniya-pod-kharkovom-i-brosayut-rezervy-pod-1072158742.html
россия
волчанск
покровск/красноармейск
северск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058537252_130:0:765:476_1920x0_80_0_0_c27deaaf5217e9ec26dc348acefdef47.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, борис рожин, россия, волчанск, дональд трамп, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, гуляйполе, северск
Эксклюзив, Спецоперация, Борис Рожин, Россия, Волчанск, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, Гуляйполе, Северск

Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск

15:53 01.12.2025
 
© ФотоБорис Рожин интервью
Борис Рожин интервью - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Бои вокруг Красноармейской агломерации отчасти превратились в аналог бахмутской мясорубки. ВСУ бросают основные резервы для контратак в районе Родинского и Гришино, а также для боев на Добропольском выступе. Да, это замедляет освобождение Красноармейской агломерации, но противник платит за это серьезную цену, учитывая наше продвижение на других участках.
Борис Рожин интервью - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
28 ноября, 07:00
Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на УкраинеИз переговоров мы не выйдем, несмотря на то, что они саботируются. Мы продолжим говорить о мире. Если противник не хочет договариваться, мы готовы подождать. При этом каждый месяц ожидания обернется для него потерей территории в 500-600 квадратных километров
Высокий темп наших войск на стыке Запорожской и Днепропетровской областей связан именно с тем, что у киевского режима здесь не хватает резервов.
Если бы враг своевременно отвел войска из Красноармейска, возвел оборону в районе Доброполья и перебросил две-три бригады к северу от Гуляйполя, нам было бы продвигаться гораздо сложнее.
Сюда же можно отнести ситуацию с Волчанском. Раньше там тоже стояли две-три бригады, после чего оборона там треснула. Сейчас Украина сняла комбрига, обвинив его в этом, но это классический поиск стрелочника. Если не подкреплять ограниченные ресурсы резервами, оборона должна была рухнуть, и она рухнула.
Сейчас у киевского режима опять возникает вопрос – откуда брать резервы, чтобы заделать эту дырку? Учитывая, что наши войска начали двигаться к юго-западу от Волчанска.
В этом плане ничего не меняется. Долго-долго-долго, потом падает какая-то опорная точка, после чего начинаются проблемы со стабилизацией фронта.
Красноармейск, Волчанск, Северск, Красный Лиман, Гуляйполе они могут потерять в ходе зимней кампании. Раньше всех падет Красноармейск. Да и по Константиновке, судя по настрою нового командующего группировки "Юг", задачи ставятся довольно жесткие – вторая половина декабря. Как бы там ни было, в ближайшие три месяца удержать все эти опорные пункты ВСУ не смогут.
Приоритет будет отдаваться обороне Славянско-Краматорской агломерации, которая имеет наибольшее политическое значение для противника. Для нее ВСУ будут отдавать резервы в ущерб другим направлениям.
Что касается очередной активизации мирных переговоров, то не секрет, что Путин и Трамп о чем-то договорились на Аляске. Есть рамочные параметры возможной сделки. Если Трамп продавит Украину и Европу, Россия заключит мирный договор с учетом ее базовых требований, куда входит освобождение Донбасса.
Выход Украины из Донбасса – это ее плата за начало мирных переговоров. Если она потом нас кинет, она просто потеряет важную в военном отношении территорию ради небольшой отсрочки. А если не уходит – мы будем воевать дальше.
У нас серьезно наращивается оборонный бюджет и выпускается продукция под операции зимне-весенней и весенне-летней кампании 2026 года. Мы готовы к обоим вариантам. Мы не делаем ставку только на военные или только на политические инструменты для достижения целей СВО. Эти два процесса идут параллельно.
Из переговоров мы не выйдем, даже если все будет саботироваться. Мы продолжим говорить о мире. Но если противник не хочет договариваться, мы готовы подождать. Только каждый месяц ожидания обернется для него потерей территории в 500-600 квадратных километров. Ноябрь уже стал рекордным месяцем по освобожденной территории.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
25 ноября, 15:46
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ в спешке строят укрепления под Харьковом и бросают резервы под ВолчанскЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияБорис РожинРоссияВолчанскДональд ТрампВооруженные силы УкраиныПокровск/КрасноармейскГуляйполеСеверск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01"Паника в небе": украинские вертолеты получили нового смертельного врага с земли
16:58Свентокшиский парк в Варшаве захватили подростки с Украины
16:50"Бумажные" студенты: как 230 тысяч украинцев нашли лазейку от ТЦК
16:48Обезумивший еврокомиссар грозит Кремлю тюрьмой. Кого покрывает дежурный по демократии в ЕС
16:37Армия России наступает южнее Волчанска
16:29Северское направление: значительных изменений по ЛБС не замечено
16:26На полях визита: переговоры Макрона и Си Цзиньпина затронули вопрос мирного урегулирования на Украине
16:14Вопреки Вашингтону. Индия хочет купить у России новейшие ракеты и самолеты
16:10Новая динамика фронта: темпы продвижения выросли вдвое, ключевой успех — под Гуляйполем
16:08В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко
16:03Вечная мобилизация: почему украинцев не отпустят даже в мирное время
15:57"Ради материнской любви мы вернёмся откуда угодно": бойцы СВО поздравляют с праздником
15:55Тактический успех по версии противника: российские войска "отметились" сразу на трёх направлениях
15:53Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск
15:19Сотни малых городов России исчезнут - ВЦИОМ рассказал, почему
15:19Антибулгаковский майдан в Киеве закончился поражением шариковых и швондеров
15:05Не география, а безопасность. О главных противоречиях Москвы и Вашингтона в понимании главных задач СВО
14:59Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков
14:50ЕС уговаривает США не выводить войска
14:44Захарова ответила на угрозы упреждающих ударов НАТО по России
Лента новостейМолния