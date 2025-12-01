https://ukraina.ru/20251201/rostislav-ischenko--o-provale-plana-trampa-vo-vsekh-vozmozhnykh-variantakh-on-ne-rabotaet-1072427076.html
Ростислав Ищенко — о провале плана Трампа: "Во всех возможных вариантах он не работает"
Сокращение мирного плана Дональда Трампа с 28 до 19 пунктов не имеет никакого значения для его практической реализации. Cуть проблемы заключается в фундаментальном противоречии интересов Вашингтона и Москвы, которое делает документ неработоспособным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя вопрос о сокращении мирного плана президента США Дональда Трампа, эксперт заявил: "Не имеет значения, из скольких пунктов состоит этот план, потому что во всех возможных вариантах он не работает". По его словам, США пытаются создать видимость дипломатической активности, не желая признавать реальное положение дел. "США хотят сделать вид, что они в войне не участвуют, но при этом продиктовать мир. Это невозможно, потому что они в войне участвовали и войну проиграли", — отметил Ищенко.Эксперт пояснил, что даже несмотря на готовность России формально воспринимать США как посредника, Москва будет настаивать на результатах, соответствующих итогам ее победы. "Да, Россия делает вид, что готова воспринимать США как посредника, но результат от них она все равно требует по итогам своей победы. То есть позиции двух сверхдержав уже не монтируются", — констатировал аналитик.Таким образом, по мнению политолога, дипломатическая инициатива Трампа изначально обречена на провал из-за непримиримых разногласий между сторонами, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия готова предъявить убедительные доказательства, что она выиграла войну на Украине" на сайте Украина.ру." на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине".
Комментируя вопрос о сокращении мирного плана президента США Дональда Трампа, эксперт заявил: "Не имеет значения, из скольких пунктов состоит этот план, потому что во всех возможных вариантах он не работает".
По его словам, США пытаются создать видимость дипломатической активности, не желая признавать реальное положение дел. "США хотят сделать вид, что они в войне не участвуют, но при этом продиктовать мир. Это невозможно, потому что они в войне участвовали и войну проиграли", — отметил Ищенко.
Эксперт пояснил, что даже несмотря на готовность России формально воспринимать США как посредника, Москва будет настаивать на результатах, соответствующих итогам ее победы. "Да, Россия делает вид, что готова воспринимать США как посредника, но результат от них она все равно требует по итогам своей победы. То есть позиции двух сверхдержав уже не монтируются", — констатировал аналитик.
Таким образом, по мнению политолога, дипломатическая инициатива Трампа изначально обречена на провал из-за непримиримых разногласий между сторонами, подытожил собеседник издания.