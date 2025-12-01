https://ukraina.ru/20251201/durov-obyavil-o-zapuske-novoy-detsentralizovannoy-seti-cocoon-1072441788.html

Дуров объявил о запуске новой децентрализованной сети Cocoon

Генеральный директор Telegram Павел Дуров объявил 1 декабря в своем телеграм-канале о запуске децентрализованной сети Cocoon

"Cocoon заработала", - написал Дуров.Он добавил, что первые запросы для искусственного интеллекта от пользователей уже обрабатываются сетью.Дуров заверил, что мощности, за счет которых работает сеть, будут масштабированы в ближайшие недели, и пообещал, что пользователи Telegram получат больше функций на базе ИИ при стопроцентной конфиденциальности.Cocoon (сокращение от Confidential Compute Open Network) - децентрализованная инфраструктурная инициатива, объединяющая блокчейн, ИИ и социальные сети. Система разработана для того, чтобы пользователи могли взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование и составление сообщений, не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам.Подробнее об ИИ - в материале Успехи ВС РФ, ИИ по-русски и новый план США. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.

