СБУ берёт ответственность, Ермак бежит на фронт. Итоги 29 ноября

Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за атаки БЭК на гражданские танкеры у берегов Турции. Экс-глава Офиса президента Украины Андрей заявил, что отправится на фронт; украинские политики ему не поверили

Украинские СМИ со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины заявили, что атаки на нефтяные танкеры Kairos и Virat у берегов Турции вечером 28 ноября и в ночь на 29 ноября совершила эта украинская спецслужба при содействии Военно-морских сил. По словам источников, танкеры были атакованы морскими дронами Sea Baby."Это была совместная операция 13-го Главного Управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины. По судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями", – сообщили источники изданию "Украинская правда".Они также предоставили видео атаки на танкеры, которое свидетельствует о том, что после попаданий оба танкера получили.Как заявили в СБУ, это нанесёт существенный удар по транспортировке российской нефти."СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на $70 млн и помогали Кремлю обходить международные санкции", — сообщил информированный источник в СБУ.Обычно такие сливы в СМИ украинская спецслужба делает, когда не желает официально брать на себя ответственность, чтобы не вызвать напряжённость в отношениях Украины с другими государствами из-за совершённых украинскими спецслужбами, но отрицать сам факт совершения терактов невозможно.Публикацию "Украинской правды" уже прокомментировал член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц."Сталкиваясь с проблемами на фронте, внутри страны и международной арене, Киев привычно пытается перебить невыгодную для себя картинку медийной перемогой. В этом случае - терактом против кораблей танкерного флота. И ему плевать, что разлив нефти в Черном море приведет к экологической катастрофе (которая может затронуть и украинское побережье). Главное - убедить электорат и западных партнеров, что Украина еще — ого-го. У кого-нибудь еще есть сомнения, кто именно запускал дроны над Европой и подорвал в Польше железнодорожные пути?" — отметил Коц.Между тем, на Украине признанию СБУ не рады."По нашим данным, все ждали когда Киев официально признаёт атаку дронами по кораблям возле Турции. Дурачки официально признались и радуются этому. Корабли атаковали безэкипажные дроны СБУ Sea Baby. Это означает повышение эскалации, а значит никаких уступок Киев не будет делать по мирному плану Трампа, а наоборот. Украинцам советуем готовится к самому худшему", — писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Тем временем в Казахстане прокомментировали атаку Украины и на мощности Каспийского трубопроводного консорциума, также состоявшуюся в ночь на 29 ноября. В Казахстане осудили атаку на объекты Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, заявив о неприемлемости ударов по гражданской инфраструктуре."Атака на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) недопустима, она несёт риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта", — заявили 29 ноября в Минэнерго Казахстана.По словам ведомства, подобные действия в отношении гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Любое воздействие на трубопровод КТК ставит под угрозу мировую энергетику и наносит ущерб всем участникам проекта, в том числе Казахстану.Также Казахстан экстренно направил экспортные объёмы нефти по альтернативным маршрутам из-за атаки на каспийский трубопровод.В министерстве подчеркнули, что для минимизации последствий инцидента Казахстан экстренно перенаправил экспортные объёмы нефти на альтернативные маршруты.Не сам, но с охранойЭкс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после того, как в комментарии The New York Post заявил, что отправится на фронт, уехал на передовую в сопровождении с охраной, сообщил ряд украинских СМИ. По их информации, Ермака принял командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным "Мадьяр". Таким образом, бывший глава администрации Владимира Зеленского формально находясь на фронте лично в боевых действиях участия принимать не будет, а если и будет, то дистанционно, на максимально возможном удалении.Бегство Ермака уже прокомментировали в Верховной Раде."Если Ермак "едет на фронт", то это может быть способ избежать уголовной ответственности. Не хочется сравнивать Андрея Ермака с Романом Насировым (экс-глава Государственной фискальной службы — Ред.).. Или это эмоциональный благородный порыв? Хотелось бы, но: "Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я — честный и порядочный человек. Меня опозорили, и моё достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского — я иду на фронт"", — цитировала народный депутат Украины Марьяна Безуглая Ермака.Она напомнила, что мобилизацию того же Насирова отменили после серьёзного общественного резонанса.Её коллега по парламенту — член фракции партии "Голос" — Ярослав Железняк указал, что ширящиеся слухи о том, что поездка на фронт изменит подследственность дела Ермака, не соответствуют действительности."И о том, что из-за перехода в армию Ермака дело автоматически перейдёт в ГБР — коротко, это полный бред. Преступления он совершал в статусе не военнослужащего, да и порог большой, поэтому не распространяйте конспирологию", — отметил Железняк.По его словам, с учётом того, как Ермак "отреформировал" Госбюро расследований, "и как его на самом деле все любили", то и ГБР по Ермаку что-то, да найдёт.В другой записи Железняк отметил, что Ермак был "громоотводом" Зеленского. И теперь весь негатив от действий власти будет на себя собирать непосредственно сам Зеленский."Теперь всё. Царь остался, а плохих бояр почти всех нет. Таким образом и так достаточно уязвимый рейтинг президента (Зеленского — Ред.) встал на первую линию перед всеми негативными последствиями ошибочных решений, которые и дальше будут принимать", — заявил нардеп.Украинский политолог и историк Константин Бондаренко вспомнил иллюстрацию к роману Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка"."Пишут, что "сбитый лётчик" Андрей Ермак отправился на фронт. В сопровождении личной охраны. Эх, нет в нашем литературном сообществе своего Ярослава Гашека!" — отметил он.Тем временем западные СМИ продолжают публикации о коррупции Ермака, что уже позабавило ряд наблюдателей, отметивших внезапность трансформации образа экс-главы Офиса президента Украины из героя в злодея.О другой террористической активности Украины на море — в статье Дарины Боровик "Тень над Балтикой. В расследовании подрыва "Северных потоков" появились новые факты и имена".

