Покровск и скандал с Миндичем: американский журналист назвал причины "сговорчивости" Зеленского

Покровск и скандал с Миндичем: американский журналист назвал причины "сговорчивости" Зеленского

Решение Дональда Трампа не отступать от идеи урегулирования украинского конфликта связано с холодным расчетом. Президент США видит возросшую уязвимость киевского руководства и использует это для продвижения своего плана. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом

2025-11-29T04:50

Отвечая на вопрос журналиста, почему Трамп не оставил попыток урегулирования ситуации на Украине после неудач, эксперт отверг версию о страхе перед ядерным оружием. "Вряд ли тут дело в российском ядерном оружии", — заявил Бом.Политолог указал на два ключевых фактора. "Я вижу два момента. Во-первых, это коррупционный скандал на Украине. Я уверен, что тут есть холодный расчёт со стороны [президента США Дональда] Трампа. То есть Трамп понимает, что теперь [Владимир] Зеленский более уязвим, и этим можно воспользоваться, что бы убедить его принять мирный план", — пояснил он."Во-вторых, это ситуация на фронте, когда Россия взяла большую часть Покровска и другие города. Трамп это тоже учитывает. Эти два факта делают Зеленского, по мнению Трампа, более сговорчивым", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.

