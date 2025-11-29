Покровск и скандал с Миндичем: американский журналист назвал причины "сговорчивости" Зеленского - 29.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251129/pokrovsk-i-skandal-s-mindichem-amerikanskiy-zhurnalist-nazval-prichiny-sgovorchivosti-zelenskogo-1072225301.html
Покровск и скандал с Миндичем: американский журналист назвал причины "сговорчивости" Зеленского
Покровск и скандал с Миндичем: американский журналист назвал причины "сговорчивости" Зеленского - 29.11.2025 Украина.ру
Покровск и скандал с Миндичем: американский журналист назвал причины "сговорчивости" Зеленского
Решение Дональда Трампа не отступать от идеи урегулирования украинского конфликта связано с холодным расчетом. Президент США видит возросшую уязвимость киевского руководства и использует это для продвижения своего плана. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом
2025-11-29T04:50
2025-11-29T04:50
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
майкл бом
владимир зеленский
украина.ру
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_0:1:1042:587_1920x0_80_0_0_5cc4d7d5b030f325a1c759031e8a0c83.jpg
Отвечая на вопрос журналиста, почему Трамп не оставил попыток урегулирования ситуации на Украине после неудач, эксперт отверг версию о страхе перед ядерным оружием. "Вряд ли тут дело в российском ядерном оружии", — заявил Бом.Политолог указал на два ключевых фактора. "Я вижу два момента. Во-первых, это коррупционный скандал на Украине. Я уверен, что тут есть холодный расчёт со стороны [президента США Дональда] Трампа. То есть Трамп понимает, что теперь [Владимир] Зеленский более уязвим, и этим можно воспользоваться, что бы убедить его принять мирный план", — пояснил он."Во-вторых, это ситуация на фронте, когда Россия взяла большую часть Покровска и другие города. Трамп это тоже учитывает. Эти два факта делают Зеленского, по мнению Трампа, более сговорчивым", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_82a18ce11e7111ea7fa36db346a91e30.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, майкл бом, владимир зеленский, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, спецоперация
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Майкл Бом, Владимир Зеленский, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, Спецоперация

Покровск и скандал с Миндичем: американский журналист назвал причины "сговорчивости" Зеленского

04:50 29.11.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Решение Дональда Трампа не отступать от идеи урегулирования украинского конфликта связано с холодным расчетом. Президент США видит возросшую уязвимость киевского руководства и использует это для продвижения своего плана. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом
Отвечая на вопрос журналиста, почему Трамп не оставил попыток урегулирования ситуации на Украине после неудач, эксперт отверг версию о страхе перед ядерным оружием. "Вряд ли тут дело в российском ядерном оружии", — заявил Бом.
Политолог указал на два ключевых фактора. "Я вижу два момента. Во-первых, это коррупционный скандал на Украине. Я уверен, что тут есть холодный расчёт со стороны [президента США Дональда] Трампа. То есть Трамп понимает, что теперь [Владимир] Зеленский более уязвим, и этим можно воспользоваться, что бы убедить его принять мирный план", — пояснил он.
"Во-вторых, это ситуация на фронте, когда Россия взяла большую часть Покровска и другие города. Трамп это тоже учитывает. Эти два факта делают Зеленского, по мнению Трампа, более сговорчивым", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампМайкл БомВладимир ЗеленскийУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговоровСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение народной песни в рекламе
15:45Группировка "Восток" наращивает наступление на ключевых направлениях Южного Донбасса"
15:39Западные СМИ воспевают женские подразделения ВСУ, скрывая мобилизационную повестку
15:31Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся повторной атаке в Чёрном море. Новости к этому часу
15:07Что будет с Зеленским после войны
14:58На Украине раскрыли детали возможного отравления митрополита Феодосия
14:51"Белые короли". Как два американца пытались захватить остров в Карибском море и поработить его жителей
14:27Украинская делегация во главе с Умеровым уже на пути в США
14:17Российские войска начали операцию по охвату Северска
14:05Операция "Компенсация": почему Зеленский решил выдать миллионы жителям Донбасса и Северной Таврии
14:01Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
14:00Как решит Верховный: бойцы о мире и войне
14:00Украинский доктор Смерть. Медсестра-министр Ульяна Супрун
13:00Украина выбирает пиратство на Чёрном море, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 ноября
12:47Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины
12:34ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье, подготовленный украинскими спецслужбами
12:29Пушилин анонсировал создание курортной зоны на побережье Азовского моря в ДНР. Новости к этому часу
12:21Telegraph: чиновники Трампа порекомендовали Зеленскому уволить Ермака
12:06На Сумском направлении уничтожены позиции украинских войск у Варачино
12:01Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ
Лента новостейМолния