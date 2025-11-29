Не нужно "рвать виноград по ягодке": Анпилогов про охват Славянско-Краматорской агломерации - 29.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251129/ne-nuzhno-rvat-vinograd-po-yagodke-anpilogov-pro-okhvat-slavyansko-kramatorskoy-aglomeratsii-1072290374.html
Не нужно "рвать виноград по ягодке": Анпилогов про охват Славянско-Краматорской агломерации
Не нужно "рвать виноград по ягодке": Анпилогов про охват Славянско-Краматорской агломерации - 29.11.2025 Украина.ру
Не нужно "рвать виноград по ягодке": Анпилогов про охват Славянско-Краматорской агломерации
Российское командование не станет штурмовать четырехградье Славянско-Краматорской агломерации поодиночке. Ключевую роль в охвате будет играть добропольский выступ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-11-29T05:00
2025-11-29T05:00
новости
краматорск
константиновка
россия
алексей анпилогов
украина.ру
вооруженные силы украины
вс рф
наступление вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060713163_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_b611330844a97580b8a9bfcd38a172e2.jpg
Отвечая на вопрос о ситуации в районе Константиновки, эксперт привел яркую аналогию. "Никто не рвет виноград с куста по одной ягодке – срывают сразу гроздь, а потом уже от этой грозди отщипывают. Поэтому мы постараемся охватить все это четырехградье", — заявил Анпилогов.Для успеха этой операции, по его словам, необходимо наращивание сил. "И насытить войсками весь этот добропольский выступ. И дальше через этот выступ двигаться на север, чтобы отсечь мощной наступающей клешней Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", — пояснил военный аналитик.Он детализировал, как будет нарушено снабжение ВСУ. "Если мы перережем шоссе из Доброполья на Краматорск и железную дорогу из Барвенково на Краматорск, ВСУ полностью потеряют возможность снабжать четырехградье", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв" на сайте Украина.ру.
краматорск
константиновка
россия
славянск
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060713163_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ac0474102a424b0f3d39a65338a6a27.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, краматорск, константиновка, россия, алексей анпилогов, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, славянск, донбасс
Новости, Краматорск, Константиновка, Россия, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Славянск, Донбасс

Не нужно "рвать виноград по ягодке": Анпилогов про охват Славянско-Краматорской агломерации

05:00 29.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" и группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа батальонной тактической группы (БТГР) Каштана и группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российское командование не станет штурмовать четырехградье Славянско-Краматорской агломерации поодиночке. Ключевую роль в охвате будет играть добропольский выступ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос о ситуации в районе Константиновки, эксперт привел яркую аналогию. "Никто не рвет виноград с куста по одной ягодке – срывают сразу гроздь, а потом уже от этой грозди отщипывают. Поэтому мы постараемся охватить все это четырехградье", — заявил Анпилогов.
Для успеха этой операции, по его словам, необходимо наращивание сил. "И насытить войсками весь этот добропольский выступ. И дальше через этот выступ двигаться на север, чтобы отсечь мощной наступающей клешней Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", — пояснил военный аналитик.
Он детализировал, как будет нарушено снабжение ВСУ. "Если мы перережем шоссе из Доброполья на Краматорск и железную дорогу из Барвенково на Краматорск, ВСУ полностью потеряют возможность снабжать четырехградье", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКраматорскКонстантиновкаРоссияАлексей АнпилоговУкраина.руВооруженные силы УкраиныВС РФнаступление ВС РФСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияСлавянскДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение народной песни в рекламе
15:45Группировка "Восток" наращивает наступление на ключевых направлениях Южного Донбасса"
15:39Западные СМИ воспевают женские подразделения ВСУ, скрывая мобилизационную повестку
15:31Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся повторной атаке в Чёрном море. Новости к этому часу
15:07Что будет с Зеленским после войны
14:58На Украине раскрыли детали возможного отравления митрополита Феодосия
14:51"Белые короли". Как два американца пытались захватить остров в Карибском море и поработить его жителей
14:27Украинская делегация во главе с Умеровым уже на пути в США
14:17Российские войска начали операцию по охвату Северска
14:05Операция "Компенсация": почему Зеленский решил выдать миллионы жителям Донбасса и Северной Таврии
14:01Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
14:00Как решит Верховный: бойцы о мире и войне
14:00Украинский доктор Смерть. Медсестра-министр Ульяна Супрун
13:00Украина выбирает пиратство на Чёрном море, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 ноября
12:47Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины
12:34ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье, подготовленный украинскими спецслужбами
12:29Пушилин анонсировал создание курортной зоны на побережье Азовского моря в ДНР. Новости к этому часу
12:21Telegraph: чиновники Трампа порекомендовали Зеленскому уволить Ермака
12:06На Сумском направлении уничтожены позиции украинских войск у Варачино
12:01Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ
Лента новостейМолния