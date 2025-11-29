https://ukraina.ru/20251129/ne-nuzhno-rvat-vinograd-po-yagodke-anpilogov-pro-okhvat-slavyansko-kramatorskoy-aglomeratsii-1072290374.html

Не нужно "рвать виноград по ягодке": Анпилогов про охват Славянско-Краматорской агломерации

Не нужно "рвать виноград по ягодке": Анпилогов про охват Славянско-Краматорской агломерации

Российское командование не станет штурмовать четырехградье Славянско-Краматорской агломерации поодиночке. Ключевую роль в охвате будет играть добропольский выступ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Отвечая на вопрос о ситуации в районе Константиновки, эксперт привел яркую аналогию. "Никто не рвет виноград с куста по одной ягодке – срывают сразу гроздь, а потом уже от этой грозди отщипывают. Поэтому мы постараемся охватить все это четырехградье", — заявил Анпилогов.Для успеха этой операции, по его словам, необходимо наращивание сил. "И насытить войсками весь этот добропольский выступ. И дальше через этот выступ двигаться на север, чтобы отсечь мощной наступающей клешней Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск", — пояснил военный аналитик.Он детализировал, как будет нарушено снабжение ВСУ. "Если мы перережем шоссе из Доброполья на Краматорск и железную дорогу из Барвенково на Краматорск, ВСУ полностью потеряют возможность снабжать четырехградье", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отступают от Волчанска к Белому Колодезю, а ВС России готовят новый прорыв" на сайте Украина.ру.

