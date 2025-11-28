Путин позвонил мальчику, пострадавшему от взрыва в Красногорске. Главное к этому часу - 28.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251128/putin-pozvonil-malchiku-postradavshemu-ot-vzryva-v-krasnogorske-glavnoe-k-etomu-chasu-1072358160.html
Путин позвонил мальчику, пострадавшему от взрыва в Красногорске. Главное к этому часу
Путин позвонил мальчику, пострадавшему от взрыва в Красногорске. Главное к этому часу
Путин позвонил мальчику, пострадавшему от взрыва в Красногорске. Главное к этому часу
Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, лишившемуся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, и пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья – Дмитрий Песков. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 ноября написал телеграм-канал Украина.ру
2025-11-28T19:27
2025-11-28T19:28
новости
россия
красногорск
украина
владимир путин
дмитрий песков
виктор орбан
тцк
росатом
"динамо"
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063348481_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_71739a4dff2a85614be46f405953f9f0.jpg
Мальчика Глеба, который лишился четырех пальцев от взрывчатки в подмосковном Красногорске, выписали домой. "Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал приветы и пожелания дальнейшего выздоровления ребенка", — сказала мать пострадавшего ребенка Галина. И о других важных событиях к этому часу:🟦 Российско-венгерские переговоры завершились. Они продолжались более 3,5 часа. Путин проводил Орбана до машины; 🟦 Российская сторона продолжает работу над проектом строительства атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии и готовится к важному этапу - заливке первого бетона - уже весной текущего года, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев; 🟦 Портал "DOXA" (признано нежелательной организацией) внесён в реестр иноагентов Минюста РФ; 🟦 Американская организация Human Rights Funders Network внесена в перечень нежелательных в России — Минюст России; 🟦 Польская полиция снова объявила в розыск двух граждан Украины, обвиняемых в подрыве железнодорожных путей на востоке Польши — полиция Варшавы; 🟦 Как минимум 84 человека погибли во время серии наводнений на индонезийском острове Суматра, — сообщает издание "The Jakarta Post" со ссылкой на местные спасательные службы. 🟦 Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш, уроженец ЛНР, мобилизован киевским ТЦК. Ранее появлялась информация о требовании у спортсмена взятки, которую в ТЦК опровергли, что лишь подтверждает правтивость этих сообщений. 🟥 Российские морпехи, освободив Октябрьское в ходе ожесточённой битвы и отражая многочисленные контратаки, продолжают наступление на Добропольском выступе, продвигаясь в направлении Софиевки, Ивановки и Нового Шахового, в то время как в районе Дорожного идут позиционные бои с переменным успехом. 🟥 При ударе украинского беспилотника по частному дому в селе Драгунское Белгородской области погибла женщина, а 5-летний ребенок получил ранения.Итоги дня в материале Самый "жаркий" день для врагов России. Итоги 28 ноября на сайте Украина.ру
россия
красногорск
украина
новости, россия, красногорск, украина, владимир путин, дмитрий песков, виктор орбан, тцк, росатом, "динамо"
Новости, Россия, Красногорск, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, ТЦК, Росатом, "Динамо"

Путин позвонил мальчику, пострадавшему от взрыва в Красногорске. Главное к этому часу

19:27 28.11.2025 (обновлено: 19:28 28.11.2025)
 
Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, лишившемуся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, и пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья – Дмитрий Песков. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 ноября написал телеграм-канал Украина.ру
Мальчика Глеба, который лишился четырех пальцев от взрывчатки в подмосковном Красногорске, выписали домой.
"Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал приветы и пожелания дальнейшего выздоровления ребенка", — сказала мать пострадавшего ребенка Галина.
И о других важных событиях к этому часу:
🟦 Российско-венгерские переговоры завершились. Они продолжались более 3,5 часа. Путин проводил Орбана до машины;
🟦 Российская сторона продолжает работу над проектом строительства атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии и готовится к важному этапу - заливке первого бетона - уже весной текущего года, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев;
🟦 Портал "DOXA" (признано нежелательной организацией) внесён в реестр иноагентов Минюста РФ;
🟦 Американская организация Human Rights Funders Network внесена в перечень нежелательных в России — Минюст России;
🟦 Польская полиция снова объявила в розыск двух граждан Украины, обвиняемых в подрыве железнодорожных путей на востоке Польши — полиция Варшавы;
🟦 Как минимум 84 человека погибли во время серии наводнений на индонезийском острове Суматра, — сообщает издание "The Jakarta Post" со ссылкой на местные спасательные службы.
🟦 Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш, уроженец ЛНР, мобилизован киевским ТЦК. Ранее появлялась информация о требовании у спортсмена взятки, которую в ТЦК опровергли, что лишь подтверждает правтивость этих сообщений.
🟥 Российские морпехи, освободив Октябрьское в ходе ожесточённой битвы и отражая многочисленные контратаки, продолжают наступление на Добропольском выступе, продвигаясь в направлении Софиевки, Ивановки и Нового Шахового, в то время как в районе Дорожного идут позиционные бои с переменным успехом.
🟥 При ударе украинского беспилотника по частному дому в селе Драгунское Белгородской области погибла женщина, а 5-летний ребенок получил ранения.
Итоги дня в материале Самый "жаркий" день для врагов России. Итоги 28 ноября на сайте Украина.ру
