Путин позвонил мальчику, пострадавшему от взрыва в Красногорске. Главное к этому часу

Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, лишившемуся пальцев при взрыве СВУ в Красногорске, и пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья – Дмитрий Песков. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 ноября написал телеграм-канал Украина.ру

2025-11-28T19:27

Мальчика Глеба, который лишился четырех пальцев от взрывчатки в подмосковном Красногорске, выписали домой. "Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал приветы и пожелания дальнейшего выздоровления ребенка", — сказала мать пострадавшего ребенка Галина. И о других важных событиях к этому часу:🟦 Российско-венгерские переговоры завершились. Они продолжались более 3,5 часа. Путин проводил Орбана до машины; 🟦 Российская сторона продолжает работу над проектом строительства атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии и готовится к важному этапу - заливке первого бетона - уже весной текущего года, сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев; 🟦 Портал "DOXA" (признано нежелательной организацией) внесён в реестр иноагентов Минюста РФ; 🟦 Американская организация Human Rights Funders Network внесена в перечень нежелательных в России — Минюст России; 🟦 Польская полиция снова объявила в розыск двух граждан Украины, обвиняемых в подрыве железнодорожных путей на востоке Польши — полиция Варшавы; 🟦 Как минимум 84 человека погибли во время серии наводнений на индонезийском острове Суматра, — сообщает издание "The Jakarta Post" со ссылкой на местные спасательные службы. 🟦 Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш, уроженец ЛНР, мобилизован киевским ТЦК. Ранее появлялась информация о требовании у спортсмена взятки, которую в ТЦК опровергли, что лишь подтверждает правтивость этих сообщений. 🟥 Российские морпехи, освободив Октябрьское в ходе ожесточённой битвы и отражая многочисленные контратаки, продолжают наступление на Добропольском выступе, продвигаясь в направлении Софиевки, Ивановки и Нового Шахового, в то время как в районе Дорожного идут позиционные бои с переменным успехом. 🟥 При ударе украинского беспилотника по частному дому в селе Драгунское Белгородской области погибла женщина, а 5-летний ребенок получил ранения.Итоги дня в материале Самый "жаркий" день для врагов России. Итоги 28 ноября на сайте Украина.ру

