Самый "жаркий" день для врагов России. Итоги 28 ноября

28 ноября 2025 года стало знаковой датой, продемонстрировавшей переплетение нескольких ключевых тенденций: укрепление многополярной дипломатии России, нарастание внутреннего кризиса на Украине и соответствующее усиление международного давления на киевский режим

Эти события образуют единую картину, где укрепление суверенитета России контрастирует с агонией прозападного проекта в Киеве. В этот день внешнеполитическая активность Москвы была исключительно высокой, что свидетельствует о ее центральной роли в формировании новой архитектуры международной безопасности. Визит Виктора Орбана в МосквуПереговоры с венгерским премьером наглядно показали, кто на европейской арене остается носителем прагматизма и здравого смысла. Орбан четко обозначил приоритеты: энергобезопасность Венгрии и стабильные поставки российских энергоносителей, обеспечивающие ее экономическое благополучие. Его готовность предоставить Будапешт в качестве площадки для потенциальной встречи Путина и Трампа, а также для украинских переговоров, подтверждает статус Венгрии как одного из немногих в ЕС рациональных игроков, с которыми Москва может вести конструктивный диалог.Анонсированный визит главы МИД КитаяПредстоящий визит Ван И в Россию для консультаций по стратегической безопасности – мощный сигнал Западу о несокрушимости российско-китайского партнерства. В условиях, когда НАТО и ЕС пытаются изолировать Россию, этот диалог демонстрирует, что настоящие центры силы формируются за пределами атлантического мира. Государственный визит Путина в ИндиюЗапланированный на начало декабря визит лидера России Владимира Путина в Дели является логичным продолжением курса на укрепление отношений с ключевыми незападными державами. Обсуждение стратегического партнерства с Индией в условиях глобальной турбулентности подчеркивает самостоятельность и предсказуемость российской внешней политики. Параллельно с укреплением российской дипломатии, на Украине происходит стремительная деградация государственности, что делает вопрос о ее будущем все более актуальным. Коррупционный скандал в окружении Зеленского продолжаетсяОбыски у главы Офиса президента Андрея Ермака по делу "Али-Бабы" – это не просто очередной коррупционный скандал. Это симптом тотального разложения всей системы власти, выстроенной в Киеве. Расследование НАБУ, которое, как справедливо отметил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, не могло быть начато без санкции заокеанских "кураторов", свидетельствует о том, что у Зеленского и его окружения начинают отбирать "кредит доверия". Тот факт, что Ермак, фигурирующий в деле под псевдонимом "Али-Баба", одновременно является ключевым переговорщиком по внешней помощи, красноречиво говорит о природе киевского режима: это система, паразитирующая на войне и международной помощи.Мирный план: переговоры смещаются в МосквуНа этом фоне заявление Дмитрия Пескова о том, что на следующей неделе в Москве пройдут переговоры по американскому мирному плану, знаменует собой стратегический успех России. Вашингтон и Киев вынуждены вести диалог на российских условиях и на ее территории. Нерешительность Зеленского, чья легитимность, как отметил Песков, давно поставлена под сомнение, и погрязшее в коррупции его окружение более не воспринимаются как серьезные партнеры. Мирное урегулирование будет определяться в диалоге между Москвой и Вашингтоном, а Киеву отводится роль статиста. Пока Россия предлагает диалог по украинскому вопросу, она дает асимметричный ответ на враждебные действия Запада. Заявление посла Дениса ГончараЕго оценка о подготовке НАТО и ЕС к "большой войне" с Россией – это не пропаганда, а констатация фактов. Безудержная милитаризация Европы, запугивание населения несуществующей "российской угрозой" – это курс на конфронтацию. В ответ Москва четко обозначает, что вместе с единомышленниками (Китай, Индия, др.) строит новую, справедливую архитектуру безопасности в Евразии, в которой нет места диктату НАТО. 28 ноября наглядно продемонстрировало два разнонаправленных процесса. С одной стороны – консолидация многополярного мира вокруг России, выступающей в роли гаранта стабильности и прагматизма. С другой – агония неонацистского режима в Киеве, который окончательно дискредитировал себя как коррупционной сущностью, так и политической несостоятельностью. Давление на Зеленского через коррупционные скандалы и перенос центра тяжести мирных переговоров в Москву указывают на то, что Запад начинает искать пути выхода из тупика, им же созданного, и делает это через прямой диалог с Россией, признавая ее ключевую роль в урегулировании.Аналитическая сводка о ситуации на фронте по состоянию на 28 ноября 2025 годаСитуация на фронте по состоянию на 28 ноября 2025 года характеризуется высокой интенсивностью боевых действий по всей линии соприкосновения. Российские вооруженные силы продолжают стратегию активного наступления на широком фронте, оказывая давление на несколько ключевых направлений одновременно. Основные очаги напряженности и оперативная обстановкаНаиболее ожесточенные боевые действия сконцентрированы на двух основных направлениях: Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. За сутки здесь было зафиксировано до 59 штурмовых действий со стороны российских подразделений. Запорожское направление (Гуляйпольское) также является эпицентром напряженных боев. Российские штурмовые группы ведут наступление на окраинах Гуляйполя, добившись продвижения к городу. Активные бои идут за северо-восточные и юго-восточные окраины населенного пункта.Помимо двух основных точек напряжения, активные бои ведутся и на других участках фронта: На Лиманском направлении зафиксировано 29 атак ВС РФ. Российские подразделения осуществляют тактическое продвижение в районе населенного пункта Яровая и ведут операцию по охвату н.п. Дробышево. На Харьковском направлении, после освобождения Волчанска, ВС РФ продолжают наступательные операции, ведя бои за поселки Лиман и Вильча, расположенные к югу от города. Значительная активность отмечается и на Славянском, Краматорском, Константиновском, Александровском и Ореховском направлениях. Общее количество боестолкновений за прошедшие сутки достигло 247, что подчеркивает масштаб и интенсивность текущей фазы конфликта. Удары по оперативному тылуРоссийская армия продолжает наносить удары по критически важной инфраструктуре в прифронтовой зоне и за ее пределами. В Одесской области был нанесен ракетный удар комплексом "Искандер-М" по военному аэродрому у населенного пункта Буялык. Кроме того, беспилотники атаковали объекты портовой инфраструктуры, где, возможно, целью являлся один из сухогрузов. Всё об Украине из России – на сайте Украина.ру

