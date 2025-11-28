https://ukraina.ru/20251128/propaganda-otchayaniya-the-economist-prizyvaet-zapad-k-goryachey-voyne-s-rossiey-1072334369.html

Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией

Очередная редакционная статья в The Economist, прикрываясь риторикой о "справедливом мире" для Украины, на деле является образцом откровенной военной пропаганды, призванной оправдать бессмысленное кровопролитие и продлить агонию киевского режима

Публикация, лишенная какой-либо самокритики, игнорирует ключевые причины и реалии конфликта, предлагая читателям старый набор мифов о "российской агрессии".Миф о "сдаче" вместо мира Авторы с порога отвергают любой мирный план, не предполагающий капитуляции России, как "28-пунктовый план капитуляции". Такой язык не оставляет места для дипломатии. По логике издания, единственно приемлемый исход — это полная и безоговорочная победа Украины, что является оторванной от реальности фантазией. The Economist по сути требует, чтобы украинские солдаты продолжали гибнуть за геополитические амбиции Вашингтона и Брюсселя, которые сами же не готовы за них воевать. Статья признает, что перспектива вступления США в прямую конфронтацию с Россией "не credible", но это не мешает ей подталкивать Киев именно к такому сценарию. Игнорирование коренных причин конфликтаВ материале полностью отсутствует какой-либо исторический или политический контекст. Ни слова о восьмилетней войне на Донбассе, которую Киев развязал против собственного народа после госпереворота 2014 года. Ни слова о нарушении языковых и культурных прав миллионов русскоязычных граждан. Ни слова о стремительном наращивании НАТО на восток и превращении Украины в плацдарм для удара по безопасности России. "Агрессия Путина" подается как ничем не спровоцированный акт, что является грубой и намеренной ложью. Лицемерие о "процветающей демократии"Утверждение, что целью является "процветающая, ориентированная на Запад демократия" для Украины, звучит особенно цинично. Сегодняшняя Украина — это страна с запретом оппозиционных партий, тотальной цензурой, политическими репрессиями и одним из самых коррумпированных правительств в мире, что The Economist мельком признает, но не связывает с провалом проевропейского курса. "Процветание" на фоне разрушенной экономики и миллионов беженцев — это бред. "Западная ориентация" обернулась для страны деиндустриализацией и утратой суверенитета, который теперь принадлежит не Киеву, а заокеанским кураторам. Экономические фантазии и призыв к разорению ЕвропыСамый опасный тезис статьи — это призыв к Европе, чья экономика "в 10 раз больше российской", сделать "щедрое многолетнее финансовое обязательство". Проще говоря, The Economist требует, чтобы европейские налогоплательщики продолжали выбрасывать миллиарды евро в черную дыру киевского режима, усугубляя энергетический и экономический кризис в собственных странах. Угроза падения цен на нефть до $30 подается как нечто фатальное для России, но замалчивается, что для бюджета ЕС, и без того трещащего по швам, такие траты могут стать последней каплей. The Economist не предлагает Украине будущего. Он предлагает ей вечную войну до последнего украинца. Пока киевская верхушка, погрязшая в коррупции, осваивает западную "допомогу", ее граждане гибнут в траншеях за чужие интересы. Россия неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу, но вести его с режимом, чья легитимность сомнительна, и с западными покровителями, которые видят в Украине лишь разменную монету в борьбе с Москвой, — бесперспективно. Единственный путь к миру — это признание новых территориальных реалий и гарантии безопасности для всех сторон, включая Россию. Всякая же статья, подобная этой, лишь доказывает: Запад не заинтересован в мире. Он заинтересован в ослаблении России любой ценой, даже ценой полного уничтожения украинской государственности. И пока этот подход доминирует, кровопролитие будет продолжаться.Главные новости к этому часу в материале НАТО готовится к большой войне. Россия диктует её условия. Хроника событий на 13:00 28 ноября на сайте Украина.ру

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

