Ситуация на фронте определяется не только тактическими успехами, но и статистикой дезертирства в рядах ВСУ. Украина регулярно публикует данные о массовом бегстве солдат с фронта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Комментируя вопрос о перспективах конфликта, эксперт обратил внимание на ключевой показатель. "Но тут гораздо важнее статистика дезертиров и уклонистов, которую Украина регулярно публикует", — отметил Бавырин."Бегут люди из частей и с фронта при любой возможности", — констатировал политолог. "Уж извините за ксенофобию, но это часть украинского менталитета, когда все понимают, что надо спасать только себя", — добавил он. "Поэтому Украина превращается в пространство для всеобщей игры в казаков-разбойников. Казаки — это ТЦК. Разбойники — это мужчины призывного возраста", — сказал эксперт.Бавырин охарактеризовал эту ситуацию как системный кризис. "Это очень хороший признак приближающегося конца, когда количество проблем Украины переходит в качество", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
"Бегут из частей при любой возможности": политолог о масштабах катастрофы в рядах ВСУ

© Фото : freedome.org.ua
Ситуация на фронте определяется не только тактическими успехами, но и статистикой дезертирства в рядах ВСУ. Украина регулярно публикует данные о массовом бегстве солдат с фронта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Комментируя вопрос о перспективах конфликта, эксперт обратил внимание на ключевой показатель. "Но тут гораздо важнее статистика дезертиров и уклонистов, которую Украина регулярно публикует", — отметил Бавырин.
"Бегут люди из частей и с фронта при любой возможности", — констатировал политолог. "Уж извините за ксенофобию, но это часть украинского менталитета, когда все понимают, что надо спасать только себя", — добавил он.
"Поэтому Украина превращается в пространство для всеобщей игры в казаков-разбойников. Казаки — это ТЦК. Разбойники — это мужчины призывного возраста", — сказал эксперт.
Бавырин охарактеризовал эту ситуацию как системный кризис. "Это очень хороший признак приближающегося конца, когда количество проблем Украины переходит в качество", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния