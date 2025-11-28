https://ukraina.ru/20251128/1072360074.html

Сергей Веселовский: После увольнения Ермака на Украине начнется смута, которой воспользуется армия России

Сергей Веселовский: После увольнения Ермака на Украине начнется смута, которой воспользуется армия России - 28.11.2025

Сергей Веселовский: После увольнения Ермака на Украине начнется смута, которой воспользуется армия России

Трамп закусил удила. Не без его ведома устроили атаку на руководство Украины. США тоже понимают, что на Украине сейчас нет законного представителя, с которым можно что-то подписывать. Поэтому они начинают полностью сносить украинскую власть и в прямом смысле поставят Украину перед выбором

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный журналист и политолог, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский, который активно занимается внутренней украинской политикойРанее Владимир Зеленский сообщил, что Андрей Ермак написал заявление об отставке. Глава киевского режима также сказал, что состоится "перезагрузка Офиса президента". По его словам, завтра пройдут переговоры с возможными кандидатами на замену Ермаку.- Сергей Михайлович, это хитрый план Зеленского, чтобы вытащить Ермака из-под удара на фоне коррупционного скандала? Или он окончательно сдал своего серого кардинала?- Зеленский последовательно сдает своих друзей (Миндича, Цукермана, а теперь и Ермака), не понимая, что когда придут за ним, некому будет за него замолвить слово. Но у него выбора просто нет.Трамп закусил удила. Не без его ведома устроили атаку на руководство Украины. США тоже понимают, что на Украине сейчас нет законного представителя, с которым можно что-то подписывать. Поэтому они начинают полностью сносить украинскую власть и в прямом смысле поставят Украину перед выбором.Пока всем будет руководить Рада во главе со Стефанчуком, который будет делать то, что ему прикажут американцы, если британцы раньше не прибегут. Но, судя по всему, американцы британцев отодвинут. Наверное, когда Трамп был у Карла III, он вскользь проговорил этот вопрос.В общем, Украина переходит во временное ведение Вашингтона. Теперь американцы будут решать, кто будет "Make Ukraine Malorussia again".- То есть, нам выгодна замена Зеленского?- Нам без разницы, потому что Украина может погрузиться в пучину внутренних разборок, когда паны-атаманы будут делить ее на куски. Каждый Буданов* и каждый Малюк** будет хватать несколько областей и объявлять там свою УНР.- Может ли эта ситуация быть тактикой нашего президента, который, с одной стороны, говорил, что Зеленский нелегитимный, а с другой стороны, допускал, что с ним можно разговаривать?- Я уверен, что какая-то дорожная карта между Путиным и Трампом была согласована еще на Аляске. И все, что сейчас происходит – это ее пошаговая реализация. Просто это делается по принципу "чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда", и сопровождается информационным шумом. Тем не менее, два больших ледокола идут параллельными курсами. Да, каждый преследует свою цель. Но сейчас Трамп играет общую композицию с Путиным. Не скажу, что мы с ним союзники, но пока нам выгодно с ним взаимодействие.- А условия, которые Путин и Трамп предварительно согласовали, нам выгодны?- Я считаю, что нет. Капитуляция – значит капитуляция. Но если сейчас на Украине начнется сумасшедший дом, придется делать что-то вроде броска десантников на Приштину. Тут инициатива у того, у кого больше войск и возможностей.Почему Европа сейчас пытается ускоренным темпом разработать логистику? Их не устраивает, что в случае конфликта с Россией войскам НАТО понадобится 45 дней, чтобы добраться до восточных границ Альянса. А у нас такие возможности есть: взяли и прорвались. Вы же помните, что 24 февраля мы уже под Киевом были.И если сейчас на Украине не останется командира, наша армия сможет занять больше территории.Российская зона ответственности будет большой. А вот Европа – не знаю. Кстати, визит Орбана в Москву говорит о том, что венгерским сектором может стать Закарпатье.- Вы считаете, что украинский конфликт уже близок к своему завершению?- Я очень хочу, чтобы конфликт закончился побыстрее, и люди на Украине выдохнули. Помните сцену из "Свадьбы в Малиновке", когда старик надевает буденовку и говорит: "Власть больше не меняется"? Украинцы тоже устали. Они за эти годы пережили такое, что нам с вами не снилось. Им надо, чтобы власть была стабильна. А какая она – неважно. Какие войска зайдут и станут – тем они и скажут спасибо.*Признан в России экстремистом и террористом.** Внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаТакже по теме - в интервью Богдана Безпалько: Зеленский пожертвовал Ермаком, чтобы спасти политическую верхушку Украины

