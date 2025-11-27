"Ничего не будет": Майкл Бом развеял миф об ультиматуме Трампа Украине одобрить план до 27 ноября - 27.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251127/nichego-ne-budet-maykl-bom-razveyal-mif-ob-ultimatume-trampa-ukraine-odobrit-plan-do-27-noyabrya-1072222729.html
"Ничего не будет": Майкл Бом развеял миф об ультиматуме Трампа Украине одобрить план до 27 ноября
"Ничего не будет": Майкл Бом развеял миф об ультиматуме Трампа Украине одобрить план до 27 ноября - 27.11.2025 Украина.ру
"Ничего не будет": Майкл Бом развеял миф об ультиматуме Трампа Украине одобрить план до 27 ноября
Объявленный Дональдом Трампом дедлайн для ответа Украины по мирной сделке не стоит воспринимать как ультиматум. Американский президент рассматривает эту дату как условный рубеж в длительном переговорном процессе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом
2025-11-27T04:30
2025-11-27T04:30
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069089749_0:23:1042:609_1920x0_80_0_0_437d8b850234980c830ef591864a248f.jpg
Представители США, Украины и ЕС провели 23 ноября в Швейцарии встречу, на которой обсуждался план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщают открытые источники, европейские лидеры и Владимир Зеленский настаивали на внесении изменений в американские предложения в свою пользу, игнорируя интересы России.Отвечая на вопрос о том, означает ли заявление президента США Дональда Трампа требование к Владимиру Зеленскому одобрить план до 27 ноября, эксперт был категоричен. "Ничего не будет 27 ноября", — заявил Бом."Я не думаю, что Трамп выполнит свое обещание жестко наказать Украину и лишить её разведданных и вооружений, если она не одобрит план до 27 ноября", — отметил эксперт.Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069089749_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_57697b5d92e599144747d1259bc6a89f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, владимир зеленский, трамп и зеленский, мир, чем закончится война на украине, война на украине, главные новости
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, мир, чем закончится война на Украине, война на Украине, Главные новости

"Ничего не будет": Майкл Бом развеял миф об ультиматуме Трампа Украине одобрить план до 27 ноября

04:30 27.11.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Объявленный Дональдом Трампом дедлайн для ответа Украины по мирной сделке не стоит воспринимать как ультиматум. Американский президент рассматривает эту дату как условный рубеж в длительном переговорном процессе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом
Представители США, Украины и ЕС провели 23 ноября в Швейцарии встречу, на которой обсуждался план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщают открытые источники, европейские лидеры и Владимир Зеленский настаивали на внесении изменений в американские предложения в свою пользу, игнорируя интересы России.
Отвечая на вопрос о том, означает ли заявление президента США Дональда Трампа требование к Владимиру Зеленскому одобрить план до 27 ноября, эксперт был категоричен. "Ничего не будет 27 ноября", — заявил Бом.
"Во-первых, Трамп сам заявил, что это условный срок и может быть продлен. Во-вторых, он уже на протяжении 9 месяцев называет разные даты, которые в итоге не решают ничего: 20 дней, потом еще 10 дней, и так далее", — пояснил политолог.
"Я не думаю, что Трамп выполнит свое обещание жестко наказать Украину и лишить её разведданных и вооружений, если она не одобрит план до 27 ноября", — отметил эксперт.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампУкраина.рупереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и УкраиныВладимир ЗеленскийТрамп и Зеленскиймирчем закончится война на Украиневойна на УкраинеГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
14:00Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией
Лента новостейМолния