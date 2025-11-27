https://ukraina.ru/20251127/nichego-ne-budet-maykl-bom-razveyal-mif-ob-ultimatume-trampa-ukraine-odobrit-plan-do-27-noyabrya-1072222729.html

Объявленный Дональдом Трампом дедлайн для ответа Украины по мирной сделке не стоит воспринимать как ультиматум. Американский президент рассматривает эту дату как условный рубеж в длительном переговорном процессе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом

Представители США, Украины и ЕС провели 23 ноября в Швейцарии встречу, на которой обсуждался план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщают открытые источники, европейские лидеры и Владимир Зеленский настаивали на внесении изменений в американские предложения в свою пользу, игнорируя интересы России.Отвечая на вопрос о том, означает ли заявление президента США Дональда Трампа требование к Владимиру Зеленскому одобрить план до 27 ноября, эксперт был категоричен. "Ничего не будет 27 ноября", — заявил Бом."Я не думаю, что Трамп выполнит свое обещание жестко наказать Украину и лишить её разведданных и вооружений, если она не одобрит план до 27 ноября", — отметил эксперт.Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.

